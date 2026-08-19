Európára is átterjedhet a közel-keleti háború, Iránban már mérlegelik a célpontokat

Irán európai amerikai katonai célpontok megtámadását is mérlegeli arra az esetre, ha Donald Trump tovább eszkalálná a háborút. A Financial Timesnak két iráni bennfentes beszélt arról, hogy Bulgária és Ciprus is felkerült a lehetséges célpontok közé.

Irán európai katonai célpontokat is támadhat egy újabb háborúban. A feszültséget tovább növeli, hogy a Hormuzi-szoros ügyében is elakadtak a tárgyalások (A USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó hajózik az Arab-tengeren 2026 májusában.) Fotó: - / US NAVY/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS

Irán már Európát is célba veheti, súlyosan kiszélesedhet a háború

Az iráni erők a Financial Times szerint már megvizsgálták, milyen amerikai katonai célpontokat támadhatnának Európa délkeleti részén. Bulgária azért került előtérbe, mert a múlt hónapban engedélyezte, hogy amerikai légi utántöltő repülőgépek használják a bezmeri légibázist.

Ciprus szintén lehetséges célpontként szerepel. Egy ottani brit légibázist már márciusban dróntámadás ért. Teherán emellett a Hormuzi-szorosban futó tenger alatti optikai kábelek elleni támadást is mérlegeli, ha tovább folytatódik az eszkaláció.

Az iráni vezetésben egyre többen elkerülhetetlennek tartják a háború újbóli kirobbanását. Donald Trump kedden közölte, hogy jelenleg nincsenek tárgyalások Teheránnal, és új egyeztetéseket sem terveznek.

Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda és más katonai vezetők korábban arra figyelmeztettek, hogy egy újabb teljes körű konfliktusban már nem csak közel-keleti amerikai katonai célpontokat és energetikai infrastruktúrát támadnának. Irán távolabbi területekre is kiterjesztheti a hadműveleteket.

A feszültséget tovább növeli, hogy a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló tárgyalások elakadtak. A teheráni vezetés közben több veterán katonai és biztonsági keményvonalast emelt fontos tisztségekbe, miközben egy újabb konfliktus lehetőségével egyre nyíltabban számolnak – írja a Daily Mail.

Amerika csaknem kifogyhatott a rakétákból

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb és legfontosabb kérdése, hogy az Egyesült Államok hadiipara tud-e lépést tartani a világban zajló fegyveres konfliktusokkal. Egy friss elemzés szerint Amerika elfogó rakétáinak a nyolcvan százalékát már felhasználta az Irán elleni műveletek során.