Irán is elismerte, hogy közel a megállapodás, de még semmi sem biztos

Eszmaeil Baghaei azonban arra figyelmeztetett, hogy az Ománnal kötött megállapodás nem garantálja a szoroson át történő biztonságos hajózást. Azzal érvelt, hogy a biztonságot továbbra is befolyásolja az amerikai blokád, amely Irán kikötőit érinti. Az Egyesült Államok és Omán egyelőre nem nyilatkozott a javaslatról – írta a Reuters.
Teherán nagyrészt lezárta a Hormuz-szorost, amelyen általában a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-készletének körülbelül egyötöde halad át.
Donald Trump amerikai elnök a keddi egyeztetések után azt mondta, jól sikerültek a tárgyalások, hamarosan teljesen megnyílhat a tengeri útvonal, ugyanakkor azzal fenyegetőzött, hogy Iránra „nagyon kemény csapás” vár, ha nem egyeznek meg nagyon gyorsan. Irán jelezte, amíg az elnök fenyegetőzik, addig nem lesz előrelépés, ugyanakkor úgy tűnik, Omán közvetítésével most mégis sikerült megállapodni.
A szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú pontja a két ország és a közvetítők közötti tárgyalásoknak.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője most azt közölte, hogy az „útvonal földrajzi koordinátáiról” megállapodtak Ománnal.
A Hormuzi-szoros biztonságát veszélyeztető tényezők továbbra is fennállnak az Egyesült Államok részéről, különösen a tengeri blokád, valamint az Irán és érdekei ellen irányuló egyéb agresszív és fenyegető cselekmények
– mondta a szóvivő, az iráni Irna hírügynökség szerint.
Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes később az Irna-nak elmondta, hogy az új útvonal ideiglenes lesz, és két-négy hónapig maradhat nyitva. További részleteket nem közölt.
Nehézkes az átkelés a Hormuzi-szoroson
A háború kezdete óta a szoroson átmenő forgalom jelentősen visszaesett. Irán kijelentette, hogy minden áthaladást előzetesen engedélyeztetni kell – és megtámadta azokat a hajókat, amelyek figyelmen kívül hagyták a parancsot.
Teherán és Washington közötti nézeteltérések egyik fő pontja az volt, hogy Irán azzal fenyegetőzött, hogy díjat vet ki a szoroson átkelni kívánó hajókra.
A Reuters által idézett magas rangú iráni tisztviselő szerint Irán a szoroson áthaladó hajók rakományának árának 5–7%-át kívánja díjként beszedni. Omán körülbelül 3%-os díjról tárgyal, míg Washington egyáltalán nem szeretne díjakat.
A javasolt megállapodás emellett Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szoroson keresztül az Öbölbe belépő hajók felett
– közölte a Reuters.
Irán és az Egyesült Államok hónapok óta nem tud megállapodni
Júniusban Irán és az Egyesült Államok aláírtak egy szándéknyilatkozatot (MoU), amelynek célja a harcok leállítása, a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása, valamint egy, a háború 60 napon belüli befejezéséről szóló megállapodás elérése volt.
A megállapodás gyorsan meghiúsult, akárcsak a diplomáciai tárgyalások, majd a szándéknyilatkozat aláírását követő napokban újrakezdődtek a kölcsönös támadások.
Az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a térség iráni kikötőire vonatkozó tengeri blokádot, miközben a Vörös-tengeren található szaúd-arábiai kikötőkre is blokád van érvényben, amelyet július 20. óta az Irán által támogatott jemeni húszi milícia tart fenn.
Február óta tart a háború
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án széles körű támadásokat indított Irán ellen, mire Irán Izrael és az Egyesült Államok öböl-menti szövetséges államai ellen indított támadásokkal válaszolt, és gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorosot.
Irán akkori legfőbb vezetőjét, Ali Hameneit az első támadás során megölték, ezt követően fia, Mojtaba Khamenei vette át a hatalmat. A fiatalabb Khamenei a háborút elindító támadások során megsebesült, és azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Maszúd Pezeskian iráni elnök szerdán kijelentette, hogy a Khameneivel való kommunikáció „jelenleg nehéz”.
A fiatalabb Hamenei, aki a múlt hónapban nem jelent meg apja temetési szertartásain sem, írásbeli nyilatkozatokon keresztül kommunikált, de visszafogott magatartása spekulációkhoz vezetett más magas rangú tisztségviselőkkel való kapcsolatairól.