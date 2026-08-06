Irán is elismerte, hogy közel a megállapodás, de még semmi sem biztos

Donald Trump amerikai elnök a keddi egyeztetések után azt mondta, jól sikerültek a tárgyalások, hamarosan teljesen megnyílhat a tengeri útvonal, ugyanakkor azzal fenyegetőzött, hogy Iránra „nagyon kemény csapás” vár, ha nem egyeznek meg nagyon gyorsan. Irán jelezte, amíg az elnök fenyegetőzik, addig nem lesz előrelépés, ugyanakkor úgy tűnik, Omán közvetítésével most mégis sikerült megállapodni.

A szoros újbóli megnyitása kulcsfontosságú pontja a két ország és a közvetítők közötti tárgyalásoknak.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője most azt közölte, hogy az „útvonal földrajzi koordinátáiról” megállapodtak Ománnal.

A Hormuzi-szoros biztonságát veszélyeztető tényezők továbbra is fennállnak az Egyesült Államok részéről, különösen a tengeri blokád, valamint az Irán és érdekei ellen irányuló egyéb agresszív és fenyegető cselekmények

– mondta a szóvivő, az iráni Irna hírügynökség szerint.

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes később az Irna-nak elmondta, hogy az új útvonal ideiglenes lesz, és két-négy hónapig maradhat nyitva. További részleteket nem közölt.

Nehézkes az átkelés a Hormuzi-szoroson

A háború kezdete óta a szoroson átmenő forgalom jelentősen visszaesett. Irán kijelentette, hogy minden áthaladást előzetesen engedélyeztetni kell – és megtámadta azokat a hajókat, amelyek figyelmen kívül hagyták a parancsot.

Teherán és Washington közötti nézeteltérések egyik fő pontja az volt, hogy Irán azzal fenyegetőzött, hogy díjat vet ki a szoroson átkelni kívánó hajókra.

A Reuters által idézett magas rangú iráni tisztviselő szerint Irán a szoroson áthaladó hajók rakományának árának 5–7%-át kívánja díjként beszedni. Omán körülbelül 3%-os díjról tárgyal, míg Washington egyáltalán nem szeretne díjakat.

A javasolt megállapodás emellett Teheránnak ellenőrzést biztosítana a Hormuzi-szoroson keresztül az Öbölbe belépő hajók felett

– közölte a Reuters.