Trump: A Hormuzi-szoros hamarosan teljesen megnyílik

„Egész napos tárgyalásuk volt. A Hormuzi-szoros hamarosan megnyílik” – mondta Trump a Fox News „@ Night” című műsorában az iránnal folytatott egyeztetésekről, amelyről a Reuters számolt be.

Trump úgy véli, hamarosan létrejöhet a megállapodás Iránnal és újra megnyílhat a Hormuzi-szoros

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Hozzátette: „Ha ismét visszalépnek, nagyon kemény csapást fognak kapni.”

Trump gyakran fenyegetett hatalmas csapásokkal, ha Teherán nem jutna megállapodásra, majd a tárgyalásokon elért előrelépésekre hivatkozott, amelyek eddig nem vezettek az ellenségeskedés befejezéséhez.

Az Axios két regionális forrást és egy amerikai tisztviselőt idézve arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állnak egy ideiglenes megállapodás megkötéséhez a szoros újbóli megnyitásáról Omán beleegyezésével, amely a vízi út egy részét ellenőrzi. A jelentés szerint Washington arra törekszik, hogy szerdán bejelentést tegyen.

Trump on Iran:



The strait is partially open anyway; we control the strait totally.pic.twitter.com/GWuaTOI6u0 — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Irán nem ennyire bizakodó a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban

Az iráni állami média egy jól tájékozott forrásra hivatkozva azt közölte, hogy az Ománnal kötendő, a szorosra vonatkozó megállapodás – amelyen általában a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítmányok körülbelül egyötöde halad át – elhalasztásra kerül, „amíg az Egyesült Államok továbbra is fenyegeti Iránt”.

Az olajárak estek, a részvények pedig emelkedtek az ázsiai kereskedésben szerdán, miután a Wall Street rekordmagasságokat ért el annak reményében, hogy hamarosan megállapodás születik a blokád alatt álló Hormuzi-szoros forgalmának helyreállításáról.

Amerikának előnyös lenne a konfliktus lezárása

Amint arról korábban beszámoltunk, egy friss elemzés szerint Amerika elfogó rakétáinak a nyolcvan százalékát már felhasználta az Irán elleni műveletek során. Az amerikai hadsereg a konfliktus során „gyakorlatilag az összes” nagy pontosságú, nagy hatótávolságú, föld-levegő fegyverét is bevetette – állítja egy a Pentagon legutóbbi belső jelentéseit ismerő forrás.