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legfelsőbb bíróság

Kizárták a választásról a háborúellenes pártot, az orosz ellenzék szerint Putyin fél tőlük

2 órája
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Az orosz Legfelsőbb Bíróság kizárta a Jabloko pártot a szeptemberi parlamenti választásból, miután a Rodina párt keresetet nyújtott be a választási indulás megakadályozására. A Jabloko volt az egyetlen, a választáson indulni készülő párt, amely nyíltan a háború lezárását és a békét sürgette.
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legfelsőbb bíróságrodinajablokooroszország

Jabloko kizárását kezdeményező Rodina többféle jogsértéssel vádolta a pártot. A keresetben választási szabályok megsértése, külföldi finanszírozás, valamint szerzői jogi jogsértések is szerepeltek, miközben a párt háborúval kapcsolatos álláspontját szélsőségességként értelmezték.

Jabloko: kizárták a választásból az orosz pártot, amely a háború lezárását sürgette
Jabloko: kizárták a választásból az orosz pártot, amely a háború lezárását sürgette Fotó: Igor IVANKO / AFP

A szerzői jogi kifogások között olyan állítások is szerepeltek, amelyek első látásra szokatlannak tűnnek. A Rodina szerint a Jabloko kampányában két szovjet dalból származó idézeteket is felhasználtak, emellett kifogásolták a ChatGPT segítségével készített képek használatát is. Egy 1945-ös, a Hirosima elleni amerikai atomtámadás után készült fénykép, valamint a Jabloko logója is bekerült a kifogásolt elemek közé.

A párt vezetője, Nyikolaj Ribakov visszautasította a vádakat. Szerinte a Rodina valójában azért támadja a Jablokót, mert annak politikai álláspontja eltér az orosz kormányzat politikájától.

A bíróság ugyanakkor helyt adott a keresetnek. A Központi Választási Bizottság és az ügyészség is támogatta a Jabloko kizárását, miközben a választási hatóság arról is beszámolt, hogy egyes jelöltek esetében külföldi finanszírozással kapcsolatos információk jutottak el hozzá.

A bírósági eljárás egyik legvitatottabb része a Jabloko háborúval kapcsolatos álláspontjának megítélése volt. A Rodina érvelése szerint az azonnali tűzszünetre vonatkozó felhívások Oroszország területi integritásának megsértésére irányuló felszólításnak minősülhetnek. A Jabloko ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a béke és az emberi életek védelme a politikájának egyik legfontosabb eleme.

A párt története alapján már önmagában az is figyelemre méltó, hogy egyáltalán felkerülhetett a szavazólapra. A Jabloko utoljára 1999-ben jutott be a parlamentbe, amikor 5,93 százalékot szerzett. A későbbi választásokon fokozatosan visszaszorult: 2021-ben a hivatalos eredmény szerint már csak a szavazatok 1,34 százalékát kapta.

A pártnak azonban továbbra is vannak regionális képviselői, többek között Szentpéterváron, Pszkov megyében és Karéliában. Ez biztosította számára azt a jogot, hogy a parlamenti választáson mentesüljön az induláshoz szükséges aláírásgyűjtés alól.

A Jabloko támogatottsága is aggodalmat kelthetett

A párt kizárása előtt egyre nagyobb figyelem irányult a Jabloko támogatottságára. Július végén és augusztus elején a közösségi médiában több, a pártot támogató videó is nagy nézettséget ért el. A párt támogatói közül több százan augusztus 10-én megjelentek a Legfelsőbb Bíróság épületénél is.

A Meduza által idézett zárt felmérések alapján a Jabloko országos támogatottsága egyes mérésekben elérhette az 5–6 százalékot, Moszkvában és Szentpéterváron pedig ennél is magasabb eredményeket mértek. Egy nyílt felmérés szerint Moszkvában júliusban 5,3 százalékon állt a párt.

A lap forrásai szerint a Jabloko jelenléte elsősorban a kommunisták számára jelenthetett problémát, mivel elszívhatta volna azokat a tiltakozó szavazatokat, amelyek egy része hagyományosan a Kommunista Párthoz kerül. Más források szerint ugyanakkor az elnöki adminisztráció politikai blokkja azt is szerette volna, ha az Új Emberek nevű párt megelőzi a kommunistákat.

A Jabloko végül nem jutott el a szeptemberi választásig. Az orosz Legfelsőbb Bíróság döntése ellen a párt fellebbezést nyújt be.

A történtekre közösségi oldalán reagált Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzéki politikus, aki szerint a Jabloko kizárása önmagában is sokat elárul az oroszországi politikai helyzetről. Kara-Murza szerint a hatalom pontosan tudja, hogy nincs mögötte társadalmi többség, és attól tarthatott, hogy a háború lezárását követelő párt jelentős számú szavazatot szerez.

Az ellenzéki politikus szerint a döntés azt mutatja, hogy a hatalom tart a társadalmi elégedetlenség megjelenésétől a választásokon. A Legfelsőbb Bíróság előtt megjelent fiatalok támogatását pedig Oroszország jövőjének jeleként értelmezte.

Kara-Murza úgy fogalmazott, hogy a Jabloko tagjai 2026-ban Oroszországban nem féltek nyilvánosan szembemenni a háborúval, és szerinte ennek önmagában is jelentősége van.

 

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