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Japán

A japán miniszterelnök és a világ is a hirosimai támadásra emlékezett

18 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Japán és a világ sem felejtette a 81 éve történt Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombomba borzalmait, csütörtökön pedig a hagyományoknak megfelelően megemlékezést tartottak a Béke Parkban. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök beszédében elkötelezte magát a nukleáris fegyver mentesség mellett, ugyanakkor jelezte, hogy a geopolitikai helyzet megváltozott a II. világháború óta.
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JapánHirosima és Nagaszakinukleáris fegyver

Takaicsi Szanae a hirosimai emlékparkban mondott beszédet. A japán miniszterelnök egyszerre erősítette meg Japán elköteleződését a nukleáris fegyverek további mellőzése mellett, miközben lehetőségként beszélt a nukleáris doktrína felülvizsgálatáról. „A hirosimai és nagaszaki atombombázások okozta pusztítás és a leírhatatlan szenvedés, amit oly sok ember elszenvedett, soha többé nem ismétlődhet meg” – fogalmazott Takaicsi.

A japán miniszterelnök kétértelmű üzenetet küldött a japán nukleáris doktrína kapcsán
A japán miniszterelnök kétértelmű üzenetet küldött a japán nukleáris doktrína kapcsán 
Fotó: YUKIA WATANABE / Yomiuri

Különös körülmények között gyűltek össze a világ minden tájáról a diplomáciai delegációk, hogy Hirosima városában emlékezzenek az első atombomba okozta pusztításra. Japán a második világháború óta a három nem elvét követi (Hikaku San Gensoku) a nukleáris fegyverek terén, azaz az ország nem fejleszt, nem birtokol és nem is enged a területére nukleáris fegyvereket. Takaicsi Szanae kormánya azonban már korábban jelezte, hogy az utolsó ponton hajlandó lenne változtatni, azaz nem zárkózik el az esetlegesen harmadik országok által a területén állomásoztatott nukleáris fegyverektől. 

A japán miniszterelnök álláspontját azonban sokan aggasztónak tartják, a megemlékezés előtt pedig tüntetők is érkeztek a városba akik kifejezetten a háború és a kormány várható enyhítései ellen tüntettek. 

Habár Takaicsi megerősítette a három nem doktrínáját, azonban szinte azonnal jelezte is, hogy a globális biztonsági körülmények változtak az elmúlt években. Takaicsi szerint Japán megtartotta a háború utáni három nukleáris fegyverek elleni alapelvét, de nem fejezte ki elkötelezettségét amellett, hogy a jövőben is kitart-e ezen politikája mellett. 

A miniszterelnök szavainak a japán társadalom számára különös jelentősége van, miután a legutóbb arról szóltak a hírek, hogy a konzervatív kormányzat új nemzetbiztonsági és védelmi alapelveket kíván lefektetni. Sokak szerint ennek része lesz a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos álláspont enyhítése, valamint a védelmi kiadások növelése is. 

A tüntetők elégedetlenek a japán kormány enyhítéssel kapcsolatos terveiről
A tüntetők elégedetlenek a japán kormány enyhítéssel kapcsolatos terveiről 
Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU

A megemlékezésen körülbelül 50 000 ember vett részt, köztük mintegy 120 ország és régió, köztük az Egyesült Államok és Irán képviselői is. A jelen lévők 8:15-kor egy perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra, éppen akkor amikor 81 évvel ezelőtt a bomba felrobbant. A hagyományoknak megfelelően a csend alatt megkongatták a béke harangot is. Az 1945. augusztus 6-i bombázás szinte teljesen elpusztította a várost és 140 000 ember halálát okozta. Három nappal később az Egyesült Államok Nagaszakira is ledobott egy második bomba amely további  70 000 ember halálát okozta.

A város lakói este lámpásokkal emlékeztek az áldozatokra
A város lakói este lámpásokkal emlékeztek az áldozatokra 
Fotó: MAKOTO KONDO / Yomiuri

A nukleáris fegyverek embertelenségének lekicsinylése és az erőszak alkalmazásának elfogadása a saját jólétünk érdekében erőszakos megtorlási körökhöz vezethet, amelyek végső soron egy újabb Hirosimához vagy Nagaszakihoz vezethetnek

– fogalmazott beszédében Matsui Kazumi, a város polgármester beszédében. 

Ennek kapcsán azonban várhatóan növekedni fog a feszültség Japán és Kína között, miután Peking már a korábbi katonai költségvetés növelése alkalmával is világossá tette aggályait, amelyek feltehetően csak hatványozódnának, ha az ország valóban nukleáris fegyvereket állomásoztatna a területén.  

 

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