A japán miniszterelnök és a világ is a hirosimai támadásra emlékezett

Takaicsi Szanae a hirosimai emlékparkban mondott beszédet. A japán miniszterelnök egyszerre erősítette meg Japán elköteleződését a nukleáris fegyverek további mellőzése mellett, miközben lehetőségként beszélt a nukleáris doktrína felülvizsgálatáról. „A hirosimai és nagaszaki atombombázások okozta pusztítás és a leírhatatlan szenvedés, amit oly sok ember elszenvedett, soha többé nem ismétlődhet meg” – fogalmazott Takaicsi.

A japán miniszterelnök kétértelmű üzenetet küldött a japán nukleáris doktrína kapcsán

Fotó: YUKIA WATANABE / Yomiuri

Különös körülmények között gyűltek össze a világ minden tájáról a diplomáciai delegációk, hogy Hirosima városában emlékezzenek az első atombomba okozta pusztításra. Japán a második világháború óta a három nem elvét követi (Hikaku San Gensoku) a nukleáris fegyverek terén, azaz az ország nem fejleszt, nem birtokol és nem is enged a területére nukleáris fegyvereket. Takaicsi Szanae kormánya azonban már korábban jelezte, hogy az utolsó ponton hajlandó lenne változtatni, azaz nem zárkózik el az esetlegesen harmadik országok által a területén állomásoztatott nukleáris fegyverektől.

A japán miniszterelnök álláspontját azonban sokan aggasztónak tartják, a megemlékezés előtt pedig tüntetők is érkeztek a városba akik kifejezetten a háború és a kormány várható enyhítései ellen tüntettek.

Habár Takaicsi megerősítette a három nem doktrínáját, azonban szinte azonnal jelezte is, hogy a globális biztonsági körülmények változtak az elmúlt években. Takaicsi szerint Japán megtartotta a háború utáni három nukleáris fegyverek elleni alapelvét, de nem fejezte ki elkötelezettségét amellett, hogy a jövőben is kitart-e ezen politikája mellett.

A miniszterelnök szavainak a japán társadalom számára különös jelentősége van, miután a legutóbb arról szóltak a hírek, hogy a konzervatív kormányzat új nemzetbiztonsági és védelmi alapelveket kíván lefektetni. Sokak szerint ennek része lesz a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos álláspont enyhítése, valamint a védelmi kiadások növelése is.

A tüntetők elégedetlenek a japán kormány enyhítéssel kapcsolatos terveiről

Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU

A megemlékezésen körülbelül 50 000 ember vett részt, köztük mintegy 120 ország és régió, köztük az Egyesült Államok és Irán képviselői is. A jelen lévők 8:15-kor egy perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra, éppen akkor amikor 81 évvel ezelőtt a bomba felrobbant. A hagyományoknak megfelelően a csend alatt megkongatták a béke harangot is. Az 1945. augusztus 6-i bombázás szinte teljesen elpusztította a várost és 140 000 ember halálát okozta. Három nappal később az Egyesült Államok Nagaszakira is ledobott egy második bomba amely további 70 000 ember halálát okozta.