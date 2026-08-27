Robbanások rázták meg Kijevet, egy órán át állt intenzív dróntámadás alatt az ukrán főváros

Az ukrán főváros több pontjáról is robbanásokat jelentettek, miután Oroszország egy órán át tartó támadást hajtott végre. Kijev szinte teljes területén riadót rendeltek el, az orosz erők pedig még a kora délelőtti órákban egy második támadási hullámot is indítottak.

Kijev több pontjáról is károkat jelentettek, a támadás pedig több mint egy órán át tartott

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A Kyiv Independent beszámolója szerint helyi idő szerint hajnali három órakor hat egymást követő robbanást is lehetett hallani Kijevben, később pedig több városrészből is károkat jelentettek, köztük a város Podilszkij és Sevcsenkivszkij kerületeiben is, ahol a jelentések szerint két iskola épületét is találat érte. A támadás során Oroszország sugárhajtású drónokat, cirkáló rakétákat és ballisztikus rakétákat is használt.

Az ukrán légierő a támadások után bejelentette, hogy hét orosz Iszkander-M vagy Észak-Koreában gyártott KN-23 ballisztikus rakétát lőttek le. A támadásban résztvevő rakéták számát ugyanakkor nem közölték.

Oroszország a hajnali támadás után egy második hullámot is indított. A reggel fél tíz környékén történt csapásokban a városi hatóságok közlése szerint egy sportlétesítmény megrongálódott, a helyi Telegram-csatornák pedig arról számoltak be, hogy a belvárosban található Valerij Lobanovszkij stadion lángokban áll. Az információk szerint az éjszakai és reggeli csapásokban legalább heten megsérültek.

A Lobanovszkij stadion alig néhány kilométerre található a kormányzati negyedtől, ahol az elnöki palota is található. A források szerint egyébként a stadiont egy sugárhajtású drón találhatta el, amelyekkel az elmúlt időben meggyűlt Ukrajna baja. Ezek a speciálisan átalakított eszközök az iráni Shahed drónokon alapulnak, a meghajtásuk miatt azonban a hagyományos elfogó drónok egyszerűen nem elég gyorsak a megállításukhoz.

A másik fontos kérdés a ballisztikus rakéták kérdése, miután Ukrajna már korábban jelezte, hogy kifogyóban vannak a Patriot rakéta készletei, amelyek jelenleg az egyetlenek, amelyek képesek az orosz ballisztikus rakéták elfogására.

Augusztus 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megemlítette, hogy az ország további elfogó rakétákat kapott az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez, azonban azt az elnök nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev pontosan hány darabot kapott. Az ukrán fegyveres erők egyébként a hiány óta elhagyták a ballisztikus rakéták számának közlését a statisztikákból.