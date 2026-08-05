Óriási pusztítás Kijevben: több mint 100 csapást mért az orosz hadsereg az éjjel, sokan meghaltak – galéria

Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij városkerületekben több helyen is tüzek keletkeztek, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat - számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.

A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásokban is logisztikai központok rongálódtak meg.

A mentőalakulatok egy raktárépületben keletkezett tüzet oltanak Kijevben

Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Kijevi logisztikai központokra mért csapások

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet.

A minisztérium közzétett lista értelmében az MLP-Csajka, a Nova Posta, Transz-Logisztik, az Epicenter, a Terminal Brovari és Raben Ukrajina logisztikai központjait érte csapás. Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.

A mentőalakulatok egy raktárépületben keletkezett tüzet oltanak Kijevben

Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Ukrán dróntámadások

Dmitrij Miljajev, Tuka megye kormányzója szerdán közölte, hogy a régióban kigyulladt a Wildberries webáruház elosztóközpontja ukrán dróntámadás következtében, és egy ember megsebesült. Miljajev szerint a régió felett 107 ukrán drónt lőttek le. Beszámolója értelmében károk keletkeztek két lakóházban a Venyovi járásban, valamint két ipari létesítményben Novomoszkovszkban és az Uzlovajai járásban.

Az Ukrajnával határos Belgorod megyében az éjjel három civil sebesült meg, a régió 15 települését az elmúlt nap folyamán 137 ukrán támadás érte.

A tatárföldi Zelenodolszkban kigyulladt egy, a polgármesteri hivatal által meg nem nevezett "polgári objektum". Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá vont részén zavarok léptek fel az áramellátásban.