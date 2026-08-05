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Kijev

Óriási pusztítás Kijevben: több mint 100 csapást mért az orosz hadsereg az éjjel, sokan meghaltak – galéria

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Legkevesebb 17-en meghaltak az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légitámadásban, a sebesültek száma pedig meghaladja az 40-et. A Kijevet ért rakétacsapásokban lakóházak és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az ukrán hatóságok. Korábban a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, hogy az orosz hadsereg tömeges csapást mért szállítási, logisztikai és elosztóközpontokra Kijevben és körzetében az éjjel.
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KijevlégitámadásOroszországUkrajnarakétatámadásrakétacsapásorosz rakétatámadás

A Kijev és környéke ellen végrehajtott orosz légicsapásokban 17 ember halt meg, és további 44 megsebesült – írja a DW. Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon szerda reggel azt írta, a fővárosban egy ember vesztette életét, huszonhatan megsérültek, közülük 16-ot az ukrán főváros kórházaiban ápolnak.

A fire breaks out following massive Russian ballistic missile strikes in the Ukrainian capital of Kyiv on August 5, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Explosions rang out in Kyiv shortly after midnight local time on August 5, AFP reporters said, after the Ukrainian air force reported the approach of several ballistic missiles. Kyiv Mayor Vitali Klitschko said a fire broke out in a 20-storey residential building, with the cause "likely a missile strike". Warehouses were also hit, he added. (Photo by Evgen KOTENKO / AFP), Kijev
Tűz ütött ki az ukrán fővárosban, Kijevben 2026. augusztus 5-én, hatalmas orosz ballisztikus rakétatámadásokat követően
Fotó: EVGEN KOTENKO / AFP

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 98 pilóta nélküli repülő eszközt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban. Huszonhat helyszínen mind a 28 rakéta és 17 drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az orosz hadsereg összesen 28 rakétát és 115 drónt vetett be, a ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem sikerült megsemmisíteni elfogórakéták hiányában.

orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
orosz-ukrán háború, orosz-ukránháború
Galéria: Ismét rakéta- és dróntámadás sújtotta Ukrajnát
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Füst száll fel egy raktárépületből Kijev külvárosában, miután orosz ballisztikus rakéta- és dróncsapások érték az ukrán fővárost

 

  • Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij városkerületekben több helyen is tüzek keletkeztek, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat - számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.
  • A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásokban is logisztikai központok rongálódtak meg.
This handout photograph taken and released by Ukrainian State Emergency Service on August 5, 2026 shows rescuers putting out a fire in a warehouse premises damaged following massive Russian ballistic missile and drones strikes in the Ukrainian capital of Kyiv, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian missile and drone strikes killed at least 17 people and wounded dozens more in Kyiv and the surrounding region overnight, authorities said August 5, 2026, the latest in a wave of deadly attacks on Ukraine. Kyiv was unable to shoot down any of the missiles launched by Russia, whose intensifying missile attacks have prompted Kyiv to plead for more US-made Patriot interceptors. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)
A mentőalakulatok egy raktárépületben keletkezett tüzet oltanak Kijevben
Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Kijevi logisztikai központokra mért csapások

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet.

A minisztérium közzétett lista értelmében az MLP-Csajka, a Nova Posta, Transz-Logisztik, az Epicenter, a Terminal Brovari és Raben Ukrajina logisztikai központjait érte csapás. Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.

This handout photograph taken and released by Ukrainian State Emergency Service on August 5, 2026 shows rescuers putting out a fire in a warehouse premises damaged following massive Russian ballistic missile and drones strikes in the Ukrainian capital of Kyiv, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian missile and drone strikes killed at least 17 people and wounded dozens more in Kyiv and the surrounding region overnight, authorities said August 5, 2026, the latest in a wave of deadly attacks on Ukraine. Kyiv was unable to shoot down any of the missiles launched by Russia, whose intensifying missile attacks have prompted Kyiv to plead for more US-made Patriot interceptors. (Photo by Handout / Ukrainian State Emergency Service / AFP)
A mentőalakulatok egy raktárépületben keletkezett tüzet oltanak Kijevben
Fotó: HANDOUT / Ukrainian State Emergency Servic

Ukrán dróntámadások

Dmitrij Miljajev, Tuka megye kormányzója szerdán közölte, hogy a régióban kigyulladt a Wildberries webáruház elosztóközpontja ukrán dróntámadás következtében, és egy ember megsebesült. Miljajev szerint a régió felett 107 ukrán drónt lőttek le. Beszámolója értelmében károk keletkeztek két lakóházban a Venyovi járásban, valamint két ipari létesítményben Novomoszkovszkban és az Uzlovajai járásban.

Az Ukrajnával határos Belgorod megyében az éjjel három civil sebesült meg, a régió 15 települését az elmúlt nap folyamán 137 ukrán támadás érte.

A tatárföldi Zelenodolszkban kigyulladt egy, a polgármesteri hivatal által meg nem nevezett "polgári objektum". Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá vont részén zavarok léptek fel az áramellátásban.

This photograph shows fire and smoke rising from a warehouse destroyed during massive Russian ballistic missile and drone strikes on the outskirts of Kyiv early on August 5, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes on Ukraine's capital and surrounding region killed at least two people and wounded dozens more, authorities said on August 5, 2026, after fresh overnight missile and drone attacks. (Photo by Roman PILIPEY / AFP)
Egy raktárépületből emelkedő tűz és füst Kijev külvárosában
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 475 ukrán repülőgép típusú drónt fogott el vagy semmisítettek meg 18 régió, valamint a Fekete- és az Azovi tenger felett.

Szombaton is orosz rakétatámadás rázta meg Kijevet

Legalább kilenc ember meghalt, további 23 pedig megsérült, amikor Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost szombat hajnalban. A kijevi rakétatámadás több lakóépületet is megrongált, tüzeket és áramkimaradásokat okozott a város több részén.

 

Orosz-ukrán háború
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