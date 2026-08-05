Óriási pusztítás Kijevben: több mint 100 csapást mért az orosz hadsereg az éjjel, sokan meghaltak – galéria

A Kijev és környéke ellen végrehajtott orosz légicsapásokban 17 ember halt meg, és további 44 megsebesült – írja a DW. Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon szerda reggel azt írta, a fővárosban egy ember vesztette életét, huszonhatan megsérültek, közülük 16-ot az ukrán főváros kórházaiban ápolnak.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 98 pilóta nélküli repülő eszközt sikerült elfogni az ország északi, déli és keleti régióiban. Huszonhat helyszínen mind a 28 rakéta és 17 drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Az orosz hadsereg összesen 28 rakétát és 115 drónt vetett be, a ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem sikerült megsemmisíteni elfogórakéták hiányában.
- Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij városkerületekben több helyen is tüzek keletkeztek, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat - számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.
- A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásokban is logisztikai központok rongálódtak meg.
Kijevi logisztikai központokra mért csapások
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet.
A minisztérium közzétett lista értelmében az MLP-Csajka, a Nova Posta, Transz-Logisztik, az Epicenter, a Terminal Brovari és Raben Ukrajina logisztikai központjait érte csapás. Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.
Ukrán dróntámadások
Dmitrij Miljajev, Tuka megye kormányzója szerdán közölte, hogy a régióban kigyulladt a Wildberries webáruház elosztóközpontja ukrán dróntámadás következtében, és egy ember megsebesült. Miljajev szerint a régió felett 107 ukrán drónt lőttek le. Beszámolója értelmében károk keletkeztek két lakóházban a Venyovi járásban, valamint két ipari létesítményben Novomoszkovszkban és az Uzlovajai járásban.
Az Ukrajnával határos Belgorod megyében az éjjel három civil sebesült meg, a régió 15 települését az elmúlt nap folyamán 137 ukrán támadás érte.
A tatárföldi Zelenodolszkban kigyulladt egy, a polgármesteri hivatal által meg nem nevezett "polgári objektum". Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá vont részén zavarok léptek fel az áramellátásban.
A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 475 ukrán repülőgép típusú drónt fogott el vagy semmisítettek meg 18 régió, valamint a Fekete- és az Azovi tenger felett.
Szombaton is orosz rakétatámadás rázta meg Kijevet
Legalább kilenc ember meghalt, további 23 pedig megsérült, amikor Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost szombat hajnalban. A kijevi rakétatámadás több lakóépületet is megrongált, tüzeket és áramkimaradásokat okozott a város több részén.