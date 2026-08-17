Dublinból Dubajba és vissza – A Kinahan kartell tündöklése és bukása

Sokan emlékezhetnek a beszámolókra, amik egy rejtélyes maffiózóról szóltak, aki Google értékeléseivel buktatta le magát, többek között Budapesten is. A férfi a kartellben is családfőnek számító Christopher Vincent Kinahan volt, akinek fiát, Danielt nemrég Dubajban tartóztatták le. A család története azonban nem ma kezdődött, a szereplők pedig hosszú utat tettek meg a nyolcvanas évek óta.
Európa más volt negyven évvel ezelőtt, Magyarország és a kontinens keleti fele még álmodni sem mert a rendszerváltásról akkor, amikor Christopher Vincent Kinahan, egy dublini fiatal már megtalálta számítását az alvilágban. Az akkor még húszas éveit töltő Christopher életéről, nem meglepő módon, viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, azonban annyi biztos, hogy már tinédzser éveiben is meggyűlt a baja a hatóságokkal „apróbb” bűncselekmények, például kocsilopások miatt.
Christopher Kinahan legnagyobb erőssége azonban szintén ezekben az években mutatkozott meg. A ma már csak „Elegáns Don” néven emlegetett férfi ugyanis rendkívül választékosan és meggyőzően tudott beszélni, amivel kiválóan le tudta venni a lábukról a brit és az ír felső osztály tagjait.
A kocsilopás így vált rövid úton csekkekkel való visszaéléssé, Kinahan pedig hamarosan a dublini alvilág egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő pénzmosója lett. Eközben azonban a forrongóban lévő ír főváros is változott. Ebben az időben Európa szinte összes jóléti államát elárasztotta a heroin, az idősebbik Kinahan pedig jó érzékkel helyezkedett a jövedelmező, új üzletág felé.
Laurence Dunne, a hírhedt ír drogkereskedő sokáig sikeresen kerülte el a hatóságokat, 1983-ra azonban forró lett a lába alatt a talaj, nem sokkal később pedig Portugáliában le is tartóztatták.
Dunne azonban óriási űrt hagyott maga után a drogpiacon, Kinahan pedig készen állt ennek az űrnek a betöltésére. A nyolcvanas évek végére a férfi szinte kizárólagos beszállítója volt a heroinnak az országba. Luxuslakást bérelt és vörös sportkocsival furikázott, ami azonban az ír rendőrség, az An Garda Síochána nyomozóinak figyelmét is felkeltette.
1986-ban aztán egy albán férfival együtt letartóztatták drogkereskedelem vádjával, lakásából pedig a házkutatás során több mint 100 000 font (negyvenmillió forint) összegben került elő heroin. Chrispophert hat év börtönre ítélte a bíróság, ami idő alatt azonban a férfi több kulcsfontosságú kapcsolatokra is szert tett, amelyeket aztán később sikeresen tudott kiaknázni.
Amszterdam, a világ drogtőzsdéje
Az ír hatóságok realizálták, hogy a drogháború megnyerése érdekében keményebb módszerekre lesz szükségük, ennek érdekében pedig átfogó törvénymódosítás született az országban, és létrejött a Bűnügyi Vagyonkezelési Hivatal (CAB), amely a drogkereskedők vagyonának a befagyasztására szakosodott.
A kelta tigris időszakaként emlegetett időszakban Írország egy szegény lemaradó országból egy gazdag országgá avanzsált, Kinahan pedig jól érezte, hogy az ébredező törvényhozás okán ideje lépnie, hamarosan pedig Amszterdamba költözött.
A bűnözői életbe pedig ezen a ponton már két fia, Daniel és Christopher Kinahan Jr. is belekóstolt. A család feje kihasználta a hollandiai Extasy-robbanást, fiai pedig - a vádak szerint is - az áru terítéséért feleltek odahaza és az Egyesült Királyságban. Szintén Amszterdamban sodorta össze az élet egy másik ír szökevénnyel, John „az ezredes” Cunningham-el, akit korábban Jennifer Guinness elrablásáért ítéltek el a két férfi pedig hamar közös üzletbe kezdett.
1997-ben azonban személyes tragédia szakította meg a szárnyalást. Kinahan apja meghalt. Christopher hazautazott a temetésre, azonban az ír hatóságok számítottak rá, a kezén pedig ezúttal hamis csekkek miatt kattant a bilincs. Ami azonban meglepő lehet, Christopher saját maga tagadta meg a korai szabadlábra helyezését, a börtönben pedig két diplomát is szerzett, valamint megtanult spanyolul és hollandul is.
Kinahan kapcsolatokat épít
A börtönből való szabadulás után az idősebbik Christopher Kinahan Európába vette az irányt. Ezekről az évekről viszonylag kevés információ áll rendelkezésre, azonban a vádak szerint ebben az időben kezdett hozzá a kartell az igazi nagybetűs terjeszkedéshez. A családfő ezekben az években nekilátott a dél-amerikai kartellek és az európai bandák közötti kereskedelem kiépítésének.
Megfordult Belgiumban, lóversenyek segítségével tisztára mosta pénzét, majd egy spanyol villába költözve irányította a szervezet ügyleteit.
2010-ben a spanyol rendőrség razziát tartott nála, és néhány hónapot börtönben töltött, bár vádat nem emeltek ellene. Ezen a ponton azonban Christopher Kinahan már inkább a háttérbe vonulva hozott döntéseket, a források szerint pedig főként a nemzetközi hálózat építésével foglalkozott. A napi ügyes bajos ügyeket akkor már Daniel irányította.
Ezen a ponton azonban már komoly ügyfelek is felbukkantak a kartell körül. A Kinahan család ugyanis a vádak szerint ezekben az időkben már nem csak Európa hagyományos maffia szervezeteivel, de a Hamásszal és Iránnal is fenntartott üzleti kapcsolatokat, ez azonban később nem várt problémákat okozott.
A Hutch-Kinahan viszály
A család tevékenységét ebben az időben már egyre nagyobb figyelem övezte, ami érthető módon nem tett jót az üzletnek. Habár Daniel igyekezett magát legális, bokszpromóterként beállítani, ezzel azonban akadtak problémák. 2016. február 5-én egy bokszmérkőzésre került volna sor Jamie Kavanagh és Antonio Joao Bento között a könnyűsúlyú Európa-bajnoki címért, azonban erre végül nem került sor.
A meccsnek otthont adó dublini Regency Hotelt ugyanis a mérlegelés alatt fegyveresek rohamozták meg. A négy támadó közül kettő mentőnek álcázta magát, a Kinahan banda egy tagját, David Byrne-t pedig agyonlőtték.
A hatóságok szerint az elkövetők eredetileg Danielt is meg akarták ölni, azonban ő elegánsan az ablakon keresztül távozott. A tragédia azonban csak egyike volt annak a számtalan gyilkosságnak, amelyet a Hutch banda és a Kinahan kartell közötti összecsapáshoz kötnek.
A viszály a Hutch banda egyik tagjának, Gary Hutchnak a meggyilkolásával kezdődött Spanyolországban 2015-ben. Egy spanyol rendőr szerint Hutch meggyilkolását a Kinahan kartell rendelte meg, miután a férfi állítólag Christopher megölését tervezte. A parancsot a spanyol tiszt szerint maga a családfő adta ki.
Gary Hutch Gerry „A Szerzetes” Hutch unokaöccse volt, aki fegyveres rabló és az ír Hutch banda vezetője volt. Nem meglepő módon a gyilkosság megtorlási hullámhoz vezetett.
Az ír rendőrség becslései szerint a viszályban legalább tizennyolc ember halt meg. A teljesség igénye nélkül a Kinahan családot sejtik Eddie Hutch Sr. 2016 februári lelövése, Gareth Hutch 2016 májusi megölése, és Derek Coakley-Hutch 2018 januári meggyilkolása mögött is. Hutch további társai között volt Noel „Kingsize” Duggan cigarettacsempész, akit 2016 márciusában öltek meg, és Noel „Duck Egg” Kirwan is, akit 2016 decemberében öltek meg.
Daniel emigrálni kényszerült
Az ír hatóságok ekkor már zároltak egy lakást, amely minden jel szerint Daniel otthona volt, legalábbis a házkutatás során egy nevére kiállított útlevelet találtak. Az idősebbik Kinahan fiú azonban addigra már sehol nem volt, később azonban már nem csinált titkot belőle, hogy Dubajba költözött. Az Egyesült Arab Emírségekkel azonban meglepő módon nincs kiadatási egyezménye Írországnak.
Christopher és Daniel minden jel szerint arany életet élt az egyre sokasodó otthoni büntetőeljárások ellenére. Az idősebb Christopher Kinahan például még utazott is, hiszen egy budapesti helyszínt is értékelt az interneten, álnéven.
2022-ben aztán végül visszaköszöntek a kétes közel-keleti kapcsolatok. Az Egyesült Államok szankciós listára rakta a Kinahan család három tagját, beleértve a legkisebb fiút is. Emellett öt millió dolláros nyomravezetői díjat is felajánlottak. A hirtelen amerikai haragot a források szerint az váltotta ki, hogy a Kinahan kartell ekkor már nem csak az európai kokain kereskedelmet dominálta, de fegyverekkel is üzletelt, ráadásul ezt több esetben Iránnal és a Haásszal tette.
A terrorszervezet kapcsán olyan értesülések is napvilágot láttak, miszerint a Kinahan kartell pénzmosó tevékenységet is végzett a részükre.
Az Egyesült Arab Emírségek ezen a ponton már elkezdte komolyan venni a problémát, és a háttérbe megkezdte az egyeztetéseket az ír és amerikai hatóságokkal. Végül 2026 áprilisában elfogyott az összes levegő, Danielt pedig a Dubajban letartóztatták. Az ügy súlyát jól mutatja, hogy Jim O'Callaghan ír miniszter nem sokkal a hír megjelenése után jelezte, hogy „ a letartóztatás az Egyesült Arab Emírségekhez intézett kérésemet követően történt, hogy a személyt Írországban adják ki, és vádat emelhessenek ellene”.
Kinahant végül augusztus 10-én egy ír kormányzati repülőgéppel szállították a Casement repülőtérre, és a dublini központi büntetőbíróság elé állították, ahol bűnszervezet irányításával vádolták meg. Daniel Kinahan egyébként minden ellene felhozott vádat tagad.
Arról egyelőre nincs hír, hogy az idősebb és a fiatalabb Christopher Kinahanre milyen sors vár, azonban Daniel kiadatása után feltehetően nem sokáig maradhat már Dubajban. A kérdés már csak az, hogy sikerül-e ismét elkerülnie a ír hatóságokat vagy sem.