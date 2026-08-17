Dublinból Dubajba és vissza – A Kinahan kartell tündöklése és bukása

Sokan emlékezhetnek a beszámolókra, amik egy rejtélyes maffiózóról szóltak, aki Google értékeléseivel buktatta le magát, többek között Budapesten is. A férfi a kartellben is családfőnek számító Christopher Vincent Kinahan volt, akinek fiát, Danielt nemrég Dubajban tartóztatták le. A család története azonban nem ma kezdődött, a szereplők pedig hosszú utat tettek meg a nyolcvanas évek óta.

A Kinahan család Dublinban kezdte bűnözői karrierjét, napjainkra azonban az egyik legnagyobb bűnszervezetté nőtték ki magukat

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Európa más volt negyven évvel ezelőtt, Magyarország és a kontinens keleti fele még álmodni sem mert a rendszerváltásról akkor, amikor Christopher Vincent Kinahan, egy dublini fiatal már megtalálta számítását az alvilágban. Az akkor még húszas éveit töltő Christopher életéről, nem meglepő módon, viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, azonban annyi biztos, hogy már tinédzser éveiben is meggyűlt a baja a hatóságokkal „apróbb” bűncselekmények, például kocsilopások miatt.

Christopher Kinahan legnagyobb erőssége azonban szintén ezekben az években mutatkozott meg. A ma már csak „Elegáns Don” néven emlegetett férfi ugyanis rendkívül választékosan és meggyőzően tudott beszélni, amivel kiválóan le tudta venni a lábukról a brit és az ír felső osztály tagjait.

A kocsilopás így vált rövid úton csekkekkel való visszaéléssé, Kinahan pedig hamarosan a dublini alvilág egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő pénzmosója lett. Eközben azonban a forrongóban lévő ír főváros is változott. Ebben az időben Európa szinte összes jóléti államát elárasztotta a heroin, az idősebbik Kinahan pedig jó érzékkel helyezkedett a jövedelmező, új üzletág felé.

Laurence Dunne, a hírhedt ír drogkereskedő sokáig sikeresen kerülte el a hatóságokat, 1983-ra azonban forró lett a lába alatt a talaj, nem sokkal később pedig Portugáliában le is tartóztatták.

Dunne azonban óriási űrt hagyott maga után a drogpiacon, Kinahan pedig készen állt ennek az űrnek a betöltésére. A nyolcvanas évek végére a férfi szinte kizárólagos beszállítója volt a heroinnak az országba. Luxuslakást bérelt és vörös sportkocsival furikázott, ami azonban az ír rendőrség, az An Garda Síochána nyomozóinak figyelmét is felkeltette.