„Sok hasonlóság van Orbán Viktor és az én történetemben”

– Amikor fiatalabb volt, még támogatta a különböző civil szervezeteket. Ez a kérdés egyre gyakrabban előkerül a politikában, ahogyan Magyarországon is előkerült. Hogyan változott meg a gondolkodása ebben a témában?

– Mindig egyfajta szimpátiával tekintettem Orbán Viktorra, mert a személyes történetünk sok tekintetben hasonló. Az 1990-es években még Soros György támogatta, majd később konzervatív, nacionalista politikussá vált. Ezen a változáson én is átestem. 2005 környékén még olyan ideológiák által vezérelt feltételezések léteztek, amelyek nem vették figyelembe egyes országok egyéni helyzetét. Azt feltételezték, hogy minden országban többségében vannak azok, akik eredendően demokraták és liberálisak és csak ezen ideológiák mentén lehet jólétet teremteni és elérni a nemzeti érdekeket. Hasonló a helyzet a külföldről finanszírozott NGO-kkal is, amelyek néhány esetben valóban az emberek érdekében szólalnak fel, de nem mindig. Az az elképzelés, hogy csak az NGO-k képviselik az igazságot, egy hamis elképzelés.

Számos olyan nyugati reformot tudnék említeni, amelyek erősen ideológiai megközelítésből indultak ki, mégis kudarcot vallottak. Például a Világbank előállt azzal az ötlettel, hogy a falusi vízgazdálkodás kezelésére hozzanak létre vízhasználói egyesületeket. Egy másik reform pedig azt javasolta, hogy alakuljanak legelőhasználói egyesületek. Mindez körülbelül tizenöt évvel ezelőtt történt. Én akkor azt kérdeztem: miért kell új szervezeteket létrehozni? Hiszen már léteznek önkormányzatok és demokratikusan megválasztott helyi testületek, amelyek a települések lakóinak érdekeit képviselik. Inkább ezeket kellene megerősíteni, hogy ők irányítsák a vízgazdálkodást, a legelők kezelését és más közjavakat. De erre mindig ugyanaz volt a válasz: nem, nem így kell csinálni.

Akkoriban azonban a kormányok rendkívül gyengék voltak, és nagymértékben függtek a nemzetközi segélyektől. Ezért gondolkodás nélkül elfogadták az ilyen reformokat, különösen akkor, ha finanszírozás is járt hozzájuk. Már akkor is azt mondtam, hogy ez nem fog működni, mert ezek az úgynevezett közhasznú egyesületek nagyon gyorsan helyi érdekcsoportok befolyása alá kerülnek. És valóban: mindkét reform csúfos kudarcot vallott. Helyi szinten a legjobban szervezett csoportok nem a civil szervezetek vagy a közösségi aktivisták voltak, hanem a szervezett bűnözés. Ekkor jutottam arra a következtetésre, hogy a reformoknak felülről kell elindulniuk.

– Kirgizisztán számos nagyhatalom érdekszférájának a metszetén helyezkedik el. Szoros történelmi kapocs van Oroszországgal, de Kína és az Egyesült Államok is aktív szereplők Közép-Ázsiában. Hogyan igazodik el Kirgizisztán ebben a bonyolult geopolitikai helyzetben? Hol látja Kirgizisztán helyét a nemzetközi közösségben?

– Az elmúlt öt évben gyakorlatilag mi voltunk a világ leggyorsabban növekvő gazdasága. Nem sok ország van, amely öt éven keresztül évi átlagosan 9,5–10 százalékos gazdasági növekedést tudott volna felmutatni. Az állami bevételeink megháromszorozódtak, a GDP reálértéken két és félszeresére nőtt, ahogyan az egy főre jutó GDP is jelentősen emelkedett. Az Ázsiai Fejlesztési Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank előrejelzése szerint 2027-ben és 2028-ban is a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai között maradunk.

Erősítjük a gazdaságunkat, fejlesztjük az oktatást, és kihasználjuk kedvező demográfiai helyzetünket: a lakosság kétharmada 30 év alatti. Ez óriási lehetőség, amelyet teljes mértékben ki akarunk használni. Ezért jelenleg a legfontosabb külpolitikai célunk az, hogy ne engedjük magunkat eltéríteni más országok geopolitikai érdekei által. Nemzeti érdekünk a függetlenségünk megőrzése és megerősítése. Ebből a szempontból a kirgiz nép minden nemzettel barátságra törekszik. Tavaly márciusban nemzeti vezetőnk, Szadir Zsaparov Üzbegisztán és Tádzsikisztán elnökével együtt a történelmi jelentőségű Hudzsand városában bejelentette, hogy Közép-Ázsiában véglegesen rendezték az összes belső államhatárt. Jelenleg valódi testvériség tapasztalható Közép-Ázsiában.

A világpolitikában is összehangoltabban szeretnénk fellépni. Nem akarjuk, hogy külső hatalmak megosszák a térséget, vagy saját geopolitikai céljaik érdekében egymás ellen fordítsanak bennünket. Ez ugyanúgy vonatkozik Oroszországra, a Kínai Népköztársaságra, az Egyesült Államokra, az Európai Unióra vagy bármely más szereplőre. Mindenkinek tudnia kell, hogy Közép-Ázsia elsősorban saját nemzeti céljaira összpontosít.

Ami az ukrajnai tragédiát illeti, azt mélységesen megrendülve figyeljük. Öt év elteltével is szinte felfoghatatlanok a pusztításról és az emberi szenvedésről készült képek. Ma már nemcsak Ukrajnából, hanem Oroszország fővárosából és több nagyvárosából is látunk bombázásokról, tüzekről készült felvételeket. Ezek korábban elképzelhetetlen képek voltak. Legyen szó Ukrajnáról, a Közel-Keletről vagy bármely más konfliktusról, Kirgizisztán a nemzetközi közösség felelős tagja kíván maradni. Hiszünk az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányában. Ennek is köszönhető, hogy Kirgizisztán sikeresen pályázott az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagságára: 142 ország támogatásával megválasztottak bennünket. A következő két évben a világszervezet legfontosabb döntéshozó testületében fogunk szolgálni. Ott a globális dél, a fejlődő országok, a kis államok, a tengerparttal nem rendelkező országok és a hegyvidéki térségek érdekeit fogjuk képviselni.

Meggyőződésünk, hogy a régi világrend véget ért, és egy új világrend van kialakulóban. Ennek azonban továbbra is az ENSZ Alapokmányára kell épülnie: a tagállamok egyenjogúságára, a nemzetközileg elismert határok sérthetetlenségére, a be nem avatkozás elvére, valamint minden állam szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására.

Edil Baisalov, Kirgizisztán washingtoni nagykövete és a posztszovjet átalakulás meghatározó alakja Edil Baisalov Kirgizisztán egyik legismertebb politikai szereplője, akinek pályafutása szorosan összekapcsolódik az ország függetlenség utáni fejlődésével. A 2000-es években civil aktivistaként és demokratikus reformok támogatójaként vált ismertté, később azonban az állami vezetésben vállalt szerepet, és Kirgizisztán modernizációjának, valamint nemzetközi kapcsolatainak egyik fontos alakjává vált. Baisalov jelenleg Kirgizisztán washingtoni nagykövete, ahol az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztéséért felel. Korábban a kirgiz kormány miniszterelnök-helyettese volt, és az elmúlt két évtizedben az ország politikai életének meghatározó szereplői közé tartozott. Életútja jól tükrözi Kirgizisztán átalakulását a szovjet korszak végétől a független államiság kihívásain át a jelenlegi geopolitikai korszakig.

Korábban Fjodor Lukjanovval, az orosz külpolitikai gondolkodás egyik meghatározó alakjával beszélgettünk Oroszország szerepéről a változó világrendben.