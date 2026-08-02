Jean-Pascal van Ypersele a klímaváltozásról: A természet nem vár politikai tárgyalásokra, a saját törvényeit követi

Európa talán eddigi legmelegebb nyarát éli, aminek ráadásul még közel sincsen vége, hiszen jelenleg is egy hőhullám nehezíti a mindennapokat. A logikus kérdés tehát, hogy hogyan is jutottunk idáig, és mit is tehetünk ez ellen. Erre azonban közel sem olyan egyszerű válaszolni mint elsőre látszik, hiszen a bolygó ökoszisztémája egy elképesztően bonyolult rendszer, a klímaváltozás elleni küzdelemben pedig egyszerre egyéni, politikai, szociális és kulturális feladat.

Európa ezen a nyáron lángba borult, ez azonban csak az egyik tünete a globális felmelegedésnek. Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, a Louvaini Katolikus Egyetem klímakutatója szerint Európa biztonsága nemcsak a katonai védelmi eszközökön múlik, a klímapolitika legalább ennyire fontos a kontinensen élők számára

Fotó: FERDI UZUN / ANADOLU

Az első kérdés ami sokakat foglalkoztathat, hogy miért most pusztítanak ezek az erdőtüzek ilyen mértékben. Elsőre talán a ellentmondásos a jelenség, hiszen a tél és a tavasz kifejezetten csapadékban gazdag volt, különösen a kontinens déli területein. Nagy-Britanniában egyes területein 42 százalékkal több csapadék esett az átlagnál, azonban a déli területeken, mint Olaszország is a szokottnál több eső hullott.

Van Ypersele szerint ugyan elsőre valóban furcsának tűnhet, hogy hogyan lesz a csapadékos időjárásból pusztító tűzvész, azonban ha megvizsgáljuk mi is történt pontosan, már kevésbé rejtélyes a helyzet.

Az, hogy tavasszal sok csapadék esett, bármily meglepő, valójában egy olyan tényező, amely növeli a tüzek kockázatát. Miért? Mert az eső miatt sok növényzet nőtt, az apró levelek, ágak pedig sok biomasszát biztosítottak

– fogalmazott a professzor. Önmagában azonban ez még nem okozott volna problémát, azonban a csapadékos időjárásból szinte azonnal az aszály időszakába léptünk

Június közepétől mostanáig nagyon kevés eső esett, amely nagyon magas hőmérséklettel párosult. Ebből inkább a magas hőmérséklet hatása a fontos. Amikor nagyon magas a hőmérséklet, a talajból és a növényzetből is nagyon gyorsan párolog a nedvesség. Ez a nagy mennyiségű biomassza, ami annak a ténynek köszönhető, hogy a tavaszi eső miatt további növekedés volt, rengeteg anyagot biztosít az égéshez miután kiszáradt

– hangsúlyozta.

Egyre hosszabbak a hőhullámok

Van Ypersele arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a hőhullámok egyre hosszabb ideig tartanak. A legutóbbi francia hőhullám több mint két hétig tartott, most pedig már itt is van a következő. Amíg marad a magas hőmérséklet, addig a tüzek kockázata is hatványozottan fennáll. Emmnauel Macron francia elnök ígéretet tett rá, hogy a leégett erdőket újratelepítik azonban ez közel sem oldja meg a problémát.