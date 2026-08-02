Jean-Pascal van Ypersele a klímaváltozásról: A természet nem vár politikai tárgyalásokra, a saját törvényeit követi

Európa talán eddigi legmelegebb nyarát éli, aminek ráadásul még közel sincsen vége, hiszen jelenleg is egy hőhullám nehezíti a mindennapokat. A logikus kérdés tehát, hogy hogyan is jutottunk idáig, és mit is tehetünk ez ellen. Erre azonban közel sem olyan egyszerű válaszolni mint elsőre látszik, hiszen a bolygó ökoszisztémája egy elképesztően bonyolult rendszer, a klímaváltozás elleni küzdelemben pedig egyszerre egyéni, politikai, szociális és kulturális feladat.
Az első kérdés ami sokakat foglalkoztathat, hogy miért most pusztítanak ezek az erdőtüzek ilyen mértékben. Elsőre talán a ellentmondásos a jelenség, hiszen a tél és a tavasz kifejezetten csapadékban gazdag volt, különösen a kontinens déli területein. Nagy-Britanniában egyes területein 42 százalékkal több csapadék esett az átlagnál, azonban a déli területeken, mint Olaszország is a szokottnál több eső hullott.
Van Ypersele szerint ugyan elsőre valóban furcsának tűnhet, hogy hogyan lesz a csapadékos időjárásból pusztító tűzvész, azonban ha megvizsgáljuk mi is történt pontosan, már kevésbé rejtélyes a helyzet.
Az, hogy tavasszal sok csapadék esett, bármily meglepő, valójában egy olyan tényező, amely növeli a tüzek kockázatát. Miért? Mert az eső miatt sok növényzet nőtt, az apró levelek, ágak pedig sok biomasszát biztosítottak
– fogalmazott a professzor. Önmagában azonban ez még nem okozott volna problémát, azonban a csapadékos időjárásból szinte azonnal az aszály időszakába léptünk
Június közepétől mostanáig nagyon kevés eső esett, amely nagyon magas hőmérséklettel párosult. Ebből inkább a magas hőmérséklet hatása a fontos. Amikor nagyon magas a hőmérséklet, a talajból és a növényzetből is nagyon gyorsan párolog a nedvesség. Ez a nagy mennyiségű biomassza, ami annak a ténynek köszönhető, hogy a tavaszi eső miatt további növekedés volt, rengeteg anyagot biztosít az égéshez miután kiszáradt
– hangsúlyozta.
Egyre hosszabbak a hőhullámok
Van Ypersele arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a hőhullámok egyre hosszabb ideig tartanak. A legutóbbi francia hőhullám több mint két hétig tartott, most pedig már itt is van a következő. Amíg marad a magas hőmérséklet, addig a tüzek kockázata is hatványozottan fennáll. Emmnauel Macron francia elnök ígéretet tett rá, hogy a leégett erdőket újratelepítik azonban ez közel sem oldja meg a problémát.
Az erdő nem csak fák sokasága
Az erdők talán földünk legkomplexebb élőközösségei. Habár természetesen a fák ültetése sokat segíthet egy városi betontengerben a hőmérséklet kordában tartásában, azonban amikor erdőkről beszélünk a fák ültetése közel sem elégséges.
Nos, nem vagyok erdész, de az elmúlt napokban beszéltem erdészekkel, és mindannyian azt mondták, hogy a délnyugat-franciaországi tüzek intenzitásának egyik oka az volt, hogy egy olyan régióról beszélünk, ami eredetileg, – úgy értem, úgy egy évszázaddal ezelőtt – vizes élőhelyekből állt. Ezeket a vizes élőhelyeket kiszárították, lecsapolták, és fenyőfákat ültettek be nagyon rendezett módon. Ez nem erdő. Ez egy faültetvény
– hangsúlyozta.
A szakértő szerint azt is látni kell, hogy ezek a fák magas gyantatartalmú fenyőfák voltak, amiket ráadásul egyszerre ültettek. Ez azt is jelenti, hogy egyidősek voltak, egyenlő távolságra ültették őket egymástól, ezek azonban mind olyan tényezők, amelyek csökkentették a biodiverzitását.
Az élőlények sokfélesége a fenyőfák közelében lévő talajon szintén nagyon kicsi. Az igazi erdőkben a víz nagy része nemcsak magában a növényzetben és a talajban tárolódik, hanem minden élőlényben is, beleértve a gombákat, az állatokat stb., mivel ezek – akárcsak az emberi test – átlagosan több mint 70 százalékban vízből állnak. Viszont ha van egy erdőnk, ami nem erdő, hanem egy ültetvény, nagyon csekély biodiverzitással, akkor ez hozzájárul ahhoz, lényegében segít abban, hogy ezek a tüzek nagyon intenzívek legyenek, amikor megjelennek, mert ott nagyon kevés víz áll rendelkezésre. Macron terve végső soron tehát veszélyes is lehet
– fogalmazott Van Ypersele.
Sokan szoronganak, azonban mindig lehet mit tenni
A szakértő szerint természetesen a klímaváltozás komplex probléma, azonban ez nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk ellene. Az egyik legfontosabb a szén-dioxid kibocsájtás csökkentése. Ez ugyanis a fő emberi eredetű üvegházhatású gáz.
„Én úgy gondolom, hogy a szorongás elleni legjobb orvosság a cselekvés. A cselekvésnek pedig mindkét szinten meg kell történnie, egyéni szinten, de kollektív és politikai szinten is” - fogalmazott a professzor, aki szerint azonban, ahhoz, hogy erre esélyünk legyen, mindenképpen a hőmérséklet stabilizálásával kell elsődlegesen foglalkozni, amely azonban csak a szén-dioxid kibocsájtás visszaszorításával lehetséges. Van ugyanis egy mennyiség amelyet „az óceán, a növényzet, a talaj, és a fák meg tudnak kötni” ezt pedig nem szabad túllépnünk.
Az egyéni szintű cselekvés önmagában nem elég.
Minden egyéni vagy kollektív cselekvés, amit a kibocsátások csökkentése érdekében tehetünk, számít. Tehát ez minden területen így lehet, sőt, minden területen így kell lennie. A mobilitás területén is. Tudjuk, hogy a tömegközlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás sokkal kisebb karbonlábnyomot okoz, mint az egyéni mobilitás, különösen, ha ezt az egyéni mobilitást belső égésű motorok táplálják.
Ez azonban nem jelenti, hogy a probléma meg lenne oldva.
Az egyén és a közösség is tehet a helyzet javulásáért
A szakértő szerint sokat javít a helyzeten az elektromos mobilitás, de a klímaproblémára nem megoldás, hogy minden belső égésű motort elektromos motorokra cserélünk. Szintén hasznos az épületek fűtésének villamosítása, ahogy a megújuló energiaforrások arányának a növelése is és érdemes átgondolni a repülőgépek használatát is, hiszen már egy nyaralás, egy ilyen út is növeli a karbonlábnyomunkat, szemben egy vonatúttal amely ennél sokkal kevésbé megterhelő a környezet számára. Ezek a példák azonban rávilágítanak arra is, hogy milyen komplex problémáról is beszélünk.
Ezek a példák egyúttal azt is mutatják, hogy ez nem csak egyéni kérdés, mert ahhoz, hogy vonatokat lehessen használni, vasúti sínekre, vonatjegyekre, menetrendekre, a közinfrastruktúrába való befektetésre van szükség. Tehát itt egy kollektív probléma is felmerül
– emelte ki a professzor.
Van Ypersele szerint sok mindent lehet tenni az egyéni szinten is, hiszen a vörös hús fogyasztásának visszafogása épp úgy lehet egy klímaváltozás elleni lépés, mint mondjuk a ruhatárunk tudatos építése, hiszen ha nem veszünk új ruhákat, a meglévőket pedig ameddig lehet használjuk, már óriási lépést tettünk. Vannak azonban olyan területek, amelyek valóban kollektív cselekvést igényelnek, mint például az ipari kibocsájtás csökkentése.
Európa biztonsága ma nem csak a fegyvereken múlik
Van Ypersele hosszú évtizedek óta az első sorban küzd a klímaváltozás ellen. 1979-ben, tíz évvel az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) megalakulása előtt, 22 éves diákként részt vett az első éghajlati világkonferencián Genfben, amelyet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az Egyesült Nemzetek Szervezete rendezett. Rendszeresen publikálja kutatásait és ma is aktív tagja az IPCC kötelékének. Ilyen karrier mellett azonban felmerül a kérdés, hogy mi az amire a legbüszkébb az elmúlt négy évtizedből és mik azok a dolgok amik félelemmel töltik el a jövőre tekintve.
Valószínűleg az egyik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy hozzájárulhattam az IPCC-hez, 1995-ben kezdtem, de különösen a Párizsi Megállapodás előtti néhány évben, 2008 és 2015 között az IPCC alelnöke voltam. Az IPCC jelentései, amelyekhez a legtöbbet járultam hozzá, amikor az IPCC alelnöke voltam nagyon fontos szerepet játszottak a Párizsi Megállapodás és a Párizsi Megállapodásról szóló tárgyalásokban, amelyek ma természetesen nem tökéletesek, és a Párizsi Megállapodás nem old meg minden problémát, ezt mind tudjuk. De mégis a legjobb és legambiciózusabb keretet biztosítják a nemzetközileg összehangolt klímavédelmi fellépéshez
– fogalmazott
A félelem kapcsán azonban a szakember hangsúlyozta, hogy nem kedveli ezt a kifejezést.
Nem szeretem túlságosan használni a félelem szót. Úgy értem, mert a félelem megbéníthat, és én nem akarok megbénulni. Tovább akarok haladni és cselekedni
– mondta, hozzátéve:
„A fő aggodalmam, azt mondanám valószínűleg a visszalépés, ami végül is számos országban történik. Nem csak az Egyesült Államokban, mármint számos európai országban, az Európai Parlament szintjén is, és bizonyos mértékig az Európai Bizottság is visszalép a viszonylag ambiciózus klímapolitikától, amelynek célja a Párizsi Megállapodás 1,5°C-os célkitűzésének elérése volt, amivel kapcsolatban oly sok ország viszonylag lelkesedett néhány évvel ezelőtt, és amit a COVID, az azt követő gazdasági válság, és a folyamatban lévő háborúk miatt bizonyos mértékig félretettek” – fogalmazott.
A természet nem vár
A küzdelem azonban a fennálló problémák miatt nem szűnt meg.
A természet nem vár politikai tárgyalásokra, csak a természet törvényeit követi, a fizika törvényeit, velük nem lehet tárgyalni, a biológia törvényeivel sem lehet tárgyalni. Így a klíma sajnos folyamatosan romlik. A biodiverzitás fajszámai továbbra is csökkennek, stb. Miközben sok döntéshozó szemet huny ezek felett a kérdések felett. Ez valóban aggodalomra ad okot. Remélem azonban, hogy a polgárok ismét elegendő számban fognak fellépni
– emelte ki a szakember.
A klímakutató szerint egyértelmű, hogy saját biztonságunkhoz változásra van szükség, a politikusoknak pedig nagyobb szerepet kell vállalni a klímavédelem területén, miután ennek veszélyessége ma már egyértelműen látszik.
Ezrek, talán tízezrek haltak meg az elmúlt hetekben Európában a hőhullámok miatt, amelyek eddig sújtottak minket, és még nem ért véget
– hangsúlyozta a professzor, aki reméli, hogy a mostani események cselekvésre késztetik a társadalom tagjait és a politikusokat is.
A szörnyű erdőtüzek, amelyeket most látunk Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban - remélem, ez valamiféle figyelmeztető jelzést ad, és néhány kérdést feltesznek a polgárok a politikai döntéshozóknak, mert a politikai döntéshozók felelőssége a polgáraik biztonságának garantálása. Ahogy az elmúlt napokban sokszor kifejtettem, a biztonság nem csak a drónokból, vadászgépekből és rakétákból származik. Ez a klímavédelemből is fakad. A természetvédelemből is fakad, ami szintén elengedhetetlen az élelmezésünkhöz, a mentális jólétünkhöz, mindenhez. Remélem, hogy ezek a kérdések a következő hetekben és hónapokban újra napirendre kerülnek a politikában
– emelte ki a szakember.