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ukrajna

Egyértelmű állásfoglalást tett a kormány a háborúról

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Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében. Többek között ezt tartalmazzák az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlönyben jelentek meg.
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ukrajnaenszMagyar Péter

A Magyar Péter kormányfő által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.

Magyar Péter kormányfő aláírta a rendeletet a külpolitikai irányelvekről, amelyet a magyar küldöttség az ENSZ 81.ülésszakán képvisel Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto
Magyar Péter kormányfő aláírta a rendeletet a külpolitikai irányelvekről, amelyet a magyar küldöttség az ENSZ 81.ülésszakán képvisel
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Kiemelték, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. 

Ezért a magyar kormány támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányába tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.

A kormány azt várja a küldöttségtől, hogy képviselje Magyarország álláspontját, amely szerint az ENSZ és szervezetei hatáskörüknek megfelelően foglalkozzanak a közel-keleti konfliktusokkal.

Gáza, Irán és a migráció is szerepel a külpolitikai irányelveket meghatározó rendeletben

A gázai háborúval összefüggő kérdésekben a küldöttség képviselje azt a magyar álláspontot, hogy a hosszú távú béke az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján, a civil lakosság védelmének biztosításával, Izrael önvédelemhez való jogának tiszteletben tartásával, a Hamász lefegyverzésével és a gázai humanitárius helyzet javításával teremthető meg. Hozzátették, hogy az izraeli–palesztin megbékélés alapját a felek közötti közvetlen tárgyalások képezik.

Az Izrael–Hezbollah konfliktus hosszú távú rendezése érdekében szintén elengedhetetlen a civil lakosság védelme, Izrael biztonsághoz való jogának elismerése, Libanon szuverenitásának visszaállítása és a Hezbollah lefegyverzése

– írták, kiemelve, hogy a kormány nagyra értékeli az Egyesült Államok és a regionális közvetítők közbenjárását a közel-keleti konfliktusok lezárása érdekében.

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A határozat szerint a küldöttségnek képviselnie kell Magyarország iráni konfliktussal kapcsolatos álláspontját, amely szerint a katonai eszkaláció helyett a vitás kérdéseket a feleknek a diplomáciai csatornák fenntartásával, a tárgyalóasztalnál kell rendezniük. Kiemelték: semmilyen körülmények között nem szabad megengedni, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson.

Megjegyezték, hogy a Hormuzi-szoros lezárása és a tengeri kereskedelem megbénítása globális energiabiztonsági kockázatot jelent, ezért Magyarország támogat minden olyan törekvést, amely a régió stabilitásának helyreállítására irányul.

Az irányelvek között szerepel, hogy Magyarország - a Nemzetközi Energia Ügynökséggel és az Európai Unióval szorosan együttműködve - konstruktív módon támogat minden olyan intézkedést, amely garantálhatja Európa, illetve a világ energiaellátásának biztonságát, és enyhítheti a közel-keleti konfliktus okozta ellátásbiztonsági kihívást.

The United Nations logo is seen outside the United Nations Headquarters building in New York City, United States, on August 7, 2026. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvekről a Magyar Közlönyben jelent meg rendelet. Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

A küldöttségnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az ENSZ keretein belül érvényesítse a magyar kormány migrációval kapcsolatos álláspontját. Képviselnie kell továbbá, hogy a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik a határvédelem, valamint a területükön való tartózkodás szabályainak meghatározása, és fel kell hívnia a figyelmet a migráció jelentette közvetlen biztonsági kockázatokra

– áll az iránymutatásban. 

Egy másik pontban azt kérték a delegációtól, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet vízhez és a szanitációhoz kapcsolódó célok és részcélok megvalósítását szolgáló nemzetközi folyamatokra, segítse elő a végrehajtáshoz szükséges intézményi reformokat, és ennek megfelelően erősítse meg Magyarország elkötelezettségét egy állandó ENSZ-vízügyi folyamat létrehozása mellett. A delegáció feladata továbbá, hogy kövesse nyomon a decemberben megrendezendő ENSZ Vízügyi Konferencia előkészítését és eseményeit, valamint gondoskodjon a magyar álláspont érvényesítéséről.

Az irányelvek között szerepel, hogy a küldöttség álljon ki a Nemzetközi Bíróság és az egyéb általánosan elismert nemzetközi vitarendező testületek működése mellett, és támogassa a Nemzetközi Bíróság joghatóságának általános elismerését. Emellett lépjen a nemzetközi jogi és bírói fórumok átpolitizálása ellen, pártatlanságuk megőrzése érdekében.

A küldöttség feladata annak megerősítése, hogy Magyarország támogatja az ENSZ főtitkárának a világszervezet irányítási reformjával kapcsolatos elképzeléseit. Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a közgyűlés szerepének megújításához és az ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi rendszerének reformjához

– szerepel a határozatban, amelyet az MTI szemlézett.

Orbán Anita a héten a misszióvezetők értekezletén beszélt a magyar külpolitikáról.

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