Egyértelmű állásfoglalást tett a kormány a háborúról

A Magyar Péter kormányfő által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.

Magyar Péter kormányfő aláírta a rendeletet a külpolitikai irányelvekről, amelyet a magyar küldöttség az ENSZ 81.ülésszakán képvisel

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Kiemelték, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.

Ezért a magyar kormány támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányába tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.

A kormány azt várja a küldöttségtől, hogy képviselje Magyarország álláspontját, amely szerint az ENSZ és szervezetei hatáskörüknek megfelelően foglalkozzanak a közel-keleti konfliktusokkal.

Gáza, Irán és a migráció is szerepel a külpolitikai irányelveket meghatározó rendeletben

A gázai háborúval összefüggő kérdésekben a küldöttség képviselje azt a magyar álláspontot, hogy a hosszú távú béke az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján, a civil lakosság védelmének biztosításával, Izrael önvédelemhez való jogának tiszteletben tartásával, a Hamász lefegyverzésével és a gázai humanitárius helyzet javításával teremthető meg. Hozzátették, hogy az izraeli–palesztin megbékélés alapját a felek közötti közvetlen tárgyalások képezik.

Az Izrael–Hezbollah konfliktus hosszú távú rendezése érdekében szintén elengedhetetlen a civil lakosság védelme, Izrael biztonsághoz való jogának elismerése, Libanon szuverenitásának visszaállítása és a Hezbollah lefegyverzése

– írták, kiemelve, hogy a kormány nagyra értékeli az Egyesült Államok és a regionális közvetítők közbenjárását a közel-keleti konfliktusok lezárása érdekében.