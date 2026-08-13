Távozik a Fehér Ház egyik kulcsfigurája

Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy Leavitt az egyik „legmegbízhatóbb munkatársa”, és a jövőben is számít rá tanácsadóként, valamint a Republikánus Párt befolyásos hangjaként.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára

Fotó: Lenin Nolly / NurPhoto/AFP

Karoline Leavitt távozik a Fehér Házból

A 28 éves Leavitt tavaly lett a Fehér Ház sajtótitkára, ezzel ő lett a történelem legfiatalabb személye ezen a poszton. Utódját egyelőre nem nevezték meg.

Leavitt májusban adott életet második gyermekének, egy kislánynak. Kétéves kisfia is van. A szülési szabadságról a múlt hónapban tért vissza.

Leavitt azt írta, hogy a Fehér Ház sajtótitkáraként végzett munka élete egyik legnagyobb megtiszteltetése volt, ugyanakkor rájött, hogy két kisgyermeke mellett nem tudja azt az állandó időt és figyelmet biztosítani, amelyet a pozíció megkövetel.

A politikus korábban is szorosan együtt dolgozott Trumppal. Első elnöki ciklusa alatt sajtóasszisztensként és beszédíróként dolgozott, majd 2024-es kampányának országos sajtótitkára lett.

Leavitt a sajtóval gyakran került konfliktusba, Trump támogatóinak körében azonban népszerű volt, amiért határozottan védte az elnök politikáját.