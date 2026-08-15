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elnök

Nawrocki üzent a lengyeleknek: a nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egységre van szükség - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök szombaton Varsóban, a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén.
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elnöknemzethadsereg

Karol Nawrocki a beszédében kiemelte: a ma élő lengyeleknek okulniuk kell a Szovjetunióval 1920-ban folytatott harcból, amikor szerinte "a nemzet harci szelleme" bizonyult döntőnek. 

Nawrocki üzent a lengyeleknek: a nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto
Nawrocki üzent a lengyeleknek: a nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Utalva a jelenlegi biztonsági veszélyekre, Nawrocki nemzeti egységre szólított fel. "Ne felejtsük el, hogy egy nemzet vagyunk, és ennek a nemzetnek a biztonsága fontosabb, mint a politikai viták"– fogalmazott.

Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Lengyel Fegyveres erők napja
Galéria: Katonai parádét rendeztek Varsóban
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VARSÓ, LENGYELORSZÁG - AUGUSZTUS 15. Lengyel Fegyveres Erők Napja parádéján Varsóban

 

A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint a lengyelek tömegének jelenlétében tartották a varsói óváros alatt, a Visztula-rakparton.

A díszszemlén csaknem kétezer lengyel és NATO-katona vett részt, és mintegy 300 harci járművet vonultattak fel. A parádé másik részét a balti-tengeri Gdyniában is megrendezték a haditengerészet részvételével, Donald Tusk kormányfő jelenlétében – írta az MTI.

 

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