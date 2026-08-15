Nawrocki üzent a lengyeleknek: a nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál

Karol Nawrocki a beszédében kiemelte: a ma élő lengyeleknek okulniuk kell a Szovjetunióval 1920-ban folytatott harcból, amikor szerinte "a nemzet harci szelleme" bizonyult döntőnek.
Utalva a jelenlegi biztonsági veszélyekre, Nawrocki nemzeti egységre szólított fel. "Ne felejtsük el, hogy egy nemzet vagyunk, és ennek a nemzetnek a biztonsága fontosabb, mint a politikai viták"– fogalmazott.
A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint a lengyelek tömegének jelenlétében tartották a varsói óváros alatt, a Visztula-rakparton.
A díszszemlén csaknem kétezer lengyel és NATO-katona vett részt, és mintegy 300 harci járművet vonultattak fel. A parádé másik részét a balti-tengeri Gdyniában is megrendezték a haditengerészet részvételével, Donald Tusk kormányfő jelenlétében – írta az MTI.