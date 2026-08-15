Karol Nawrocki a beszédében kiemelte: a ma élő lengyeleknek okulniuk kell a Szovjetunióval 1920-ban folytatott harcból, amikor szerinte "a nemzet harci szelleme" bizonyult döntőnek.

Nawrocki üzent a lengyeleknek: a nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Utalva a jelenlegi biztonsági veszélyekre, Nawrocki nemzeti egységre szólított fel. "Ne felejtsük el, hogy egy nemzet vagyunk, és ennek a nemzetnek a biztonsága fontosabb, mint a politikai viták"– fogalmazott.