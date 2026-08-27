Atomfegyverei lesznek Lengyelországnak? Megjött a hivatalos válasz

Lengyelország nem akarja, hogy szövetséges atomfegyverek állomásozzanak az ország területén – jelentette ki Paweł Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes csütörtökön a NATO brüsszeli központjában.

Lengyelország nem kér az atomfegyverekből, hiába nő az orosz fenyegetés Fotó: MICHAEL FISCHER / DPA

Zalewski újságíróknak hangsúlyozta, hogy Varsó részt kíván venni a NATO nukleáris elrettentésében, ez azonban nem jelenti azt, hogy nukleáris robbanófejeket is telepítenének Lengyelországba.

„Szeretném nagyon világosan és nyíltan kijelenteni: Lengyelország nem akar nukleáris robbanófejeket a területén” – mondta a lengyel politikus.

A kijelentés a lengyel kormány eddigi álláspontjának legmarkánsabb megfogalmazása. Varsó korábban is szkeptikusan viszonyult az atomfegyverek befogadásához, ugyanakkor az Egyesült Államokkal már kezdeti tárgyalásokat folytatott arról, hogy Washington nukleáris elrettentése nagyobb szerepet kapjon Európában.

Lengyelország ezzel párhuzamosan csatlakozott egy francia kezdeményezéshez is, amely Párizs európai nukleáris elrettentő képességének kiterjesztését célozza.

A lengyel elnök nem zárta ki saját atomprogram lehetőségét

A kérdésben ugyanakkor nem teljesen egységesek a lengyel politikai álláspontok. Karol Nawrocki lengyel elnök korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Lengyelország a jövőben saját nukleáris fegyverprogram létrehozásába kezdjen.

A háttérben az Oroszország jelentette biztonsági fenyegetés áll. Nyugati tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy Oroszország az évtized végéig akár NATO-tagállam területét is megtámadhatja. Friss amerikai hírszerzési értékelések szerint azonban egy ilyen támadás ennél hamarabb is bekövetkezhet.

Varsó így miközben nem akar amerikai vagy más szövetséges nukleáris robbanófejeket saját területén, továbbra is fontosnak tartja a NATO nukleáris elrettentését az Oroszország felől érkező fenyegetéssel szemben.