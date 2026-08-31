Tűz ütött ki a lengyel dróngyárban, Varsó kongatja a vészharangokat

Lengyelországban hétfőre virradóra tűz ütött ki a WB Electronics egyik üzemében, ahol drónokhoz és pilóta nélküli szárazföldi járművekhez szükséges alkatrészeket gyártanak.

Lengyelország: drónokat gyártó üzemben ütött ki tűz, a gyújtogatást sem zárják ki Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

A tűzoltók kevesebb mint két óra alatt megfékezték a lángokat. Rafał Maciejczak, az állami tűzoltóság szóvivője szerint az egységek először áramtalanították az épületet, majd eloltották a tüzet és eltávolították a füstöt.

A helyszínen azt is ellenőrizték, hogy nem kerültek-e veszélyes anyagok a levegőbe.

A rendőrség a gyújtogatást sem zárja ki

A tűz keletkezésének körülményeit a rendőrség vizsgálja. Anna Sławińska rendőrségi szóvivő szerint a nyomozók átvették a helyszín vizsgálatát a tűzoltóktól, és drónnal, hőkamerával is átvizsgálják az épületben keletkezett károkat.

A tűz oka egyelőre nem ismert. A rendőrség azonban nem zárta ki, hogy gyújtogatás történt.

A vizsgálatba bekapcsolódott a lengyel belbiztonsági ügynökség, az ABW is. Jacek Dobrzyński, a kormány különleges szolgálatokért felelős koordinátorának szóvivője arra szólított fel mindenkit, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen információkat a tűz okáról.

„Különböző narratívák alakulnak ki, és egyesek már most leírják, hogyan történt mindez. Ezt most alaposan tisztázni fogják” – mondta.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy találtak-e olyan bizonyítékot, amely szándékos károkozásra utalna.

Ukrajnának is gyárt drónokat a vállalat

A tűzeset különösen érzékeny időszakban történt, mivel a WB Electronics jelentős szereplője a lengyel hadiiparnak. A vállalat pilóta nélküli katonai rendszereket gyárt, köztük felderítő és kamikaze drónokat is.

A cég által gyártott eszközöket az ukrán fegyveres erők is használják az Oroszország elleni háborúban.

A most kigyulladt üzem azonban nem teljes drónokat gyárt. A létesítményben olyan szivattyúkat állítanak elő, amelyeket drónokban és pilóta nélküli szárazföldi járművekben használnak.

A lengyel hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra olyan információt, amely összefüggést teremtene a tűzeset és a vállalat Ukrajnának nyújtott hadiipari támogatása között. A vizsgálat jelenleg is tart, ezért a tűz okáról még nem lehet biztos következtetést levonni.