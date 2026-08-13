Lengyelországban komoly vita robbant ki az ukrán menekültek miatt

Tobias Bochenski nemrég arról beszélt, hogy a PiS hatalomra kerülése esetén átfogó migrációs reformot hajt majd végre. Lengyelországban ennek nyomán komoly társadalmi vita bontakozott ki, miután a többség támogatná a hadkötelezett korú, munkát nem vállaló ukrán férfiak kiutasítását.

Lengyelországban a lakosság támogatná a hadkötelezett korú, munkával nem rendelkező ukrán férfiak utasítását

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Felmérés is mutatja: a lengyelek álláspontja egyértelmű

A PiS politikusának érvelése szerint a hadkötelezett korú, de munkát nem vállaló ukrán férfiaknak egyértelműen a fronton van a helye. Nem sokkal a program meghirdetése után a Rzeczpospolita lengyel lap felmérést készített a témában. A válaszadók többsége támogatta a PiS javaslatát.

A felmérés szerint a válaszadók 67,2 százaléka támogatja a legális munkavállalással nem rendelkező ukrán férfiak kitoloncolásának ötletét, a válaszadók 23,4 százaléka pedig ellenzi. Az adatok szerint a döntés támogatottsága az életkorral növekszik. A legfiatalabbak (18–29 évesek) körében a válaszadók 43 százaléka értékeli pozitívan, míg az ötvenes éveikben járóké ez az arány eléri a 80 százalékot.

Lengyelországban azonban nem először kerül napirendre a hadkötelezett korú férfiak menedékjogának a kérdése. Kijev már több esetben is jelezte, hogy szeretné a külföldre menekült férfiakat is frontra vezényelni. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió nemrég ugyan meghosszabbította az ukrán menekültek ideiglenes védelmi rendszerének meghosszabbítását, azonban most először olyan kitétel is bekerült a szabályozza a hadkötelezett korú férfiak státuszát.

A hatályos szabályozás értelmében ugyanis hadkötelezett korú férfiak csak abban az esetben igényelhetik a menekült státuszt, ha katonai papírjaikkal minden rendben van.

A PiS programja egyébként nem csak az ukrán menekülteket érintené, hiszen a jobboldali párt javaslata szerint minden, illegális határátlépés súlyosabb büntetési tételeket vonhat maga után. „Putyin és Lukasenka ugyanazt akarták velünk tenni, mint Ceutában, de aztán a lengyel állam megbirkózott a kihívással, és ma példaként szolgál az egész világ számára” – fogalmazott Tobias Bochenski.