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Lengyelország

Lengyelországban komoly vita robbant ki az ukrán menekültek miatt

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Tobias Bochenski, a Jog és Igazságosság pártjának (PiS) európai parlamenti képviselője nyomatékosította, hogy ha nyer a párt a következő választáson, az ukrán menekültek helyzetét is felülvizsgálják. Lengyelországban rengeteg ukrán talált menedékre, azonban a társadalom többsége szerint aki hadkötelezett korú és nem dolgozik, annak nincs keresnivalója az országban.
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LengyelországPiSUkrajna

Tobias Bochenski nemrég arról beszélt, hogy a PiS hatalomra kerülése esetén átfogó migrációs reformot hajt majd végre. Lengyelországban ennek nyomán komoly társadalmi vita bontakozott ki, miután a többség támogatná a hadkötelezett korú, munkát nem vállaló ukrán férfiak kiutasítását. 

Lengyelországban a lakosság támogatná a hadkötelezett korú, munkával nem rendelkező ukrán férfiak kutasítását
Lengyelországban a lakosság támogatná a hadkötelezett korú, munkával nem rendelkező ukrán férfiak utasítását 
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Felmérés is mutatja: a lengyelek álláspontja egyértelmű

A PiS politikusának érvelése szerint a hadkötelezett korú, de munkát nem vállaló ukrán férfiaknak egyértelműen a fronton van a helye. Nem sokkal a program meghirdetése után a Rzeczpospolita lengyel lap felmérést készített a témában. A válaszadók többsége támogatta a PiS javaslatát. 

A felmérés szerint a válaszadók 67,2 százaléka támogatja a legális munkavállalással nem rendelkező ukrán férfiak kitoloncolásának ötletét, a válaszadók 23,4 százaléka pedig ellenzi. Az adatok szerint a döntés támogatottsága az életkorral növekszik. A legfiatalabbak (18–29 évesek) körében a válaszadók 43 százaléka értékeli pozitívan, míg az ötvenes éveikben járóké ez az arány eléri a 80 százalékot. 

Lengyelországban azonban nem először kerül napirendre a hadkötelezett korú férfiak menedékjogának a kérdése. Kijev már több esetben is jelezte, hogy szeretné a külföldre menekült férfiakat is frontra vezényelni. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió nemrég ugyan meghosszabbította az ukrán menekültek ideiglenes védelmi rendszerének meghosszabbítását, azonban most először olyan kitétel is bekerült a szabályozza a hadkötelezett korú férfiak státuszát. 

A hatályos szabályozás értelmében ugyanis hadkötelezett korú férfiak csak abban az esetben igényelhetik a menekült státuszt, ha katonai papírjaikkal minden rendben van. 

A PiS programja egyébként nem csak az ukrán menekülteket érintené, hiszen a jobboldali párt javaslata szerint minden, illegális határátlépés súlyosabb büntetési tételeket vonhat maga után. „Putyin és Lukasenka ugyanazt akarták velünk tenni, mint Ceutában, de aztán a lengyel állam megbirkózott a kihívással, és ma példaként szolgál az egész világ számára” – fogalmazott Tobias Bochenski. 

 

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