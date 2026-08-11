Lettország kedden bejelentette, hogy alagutat fedeztek fel a fehérorosz határ alatt, és bejelentette, hogy terveket fog kidolgozni a hálózatok elleni küzdelemre, amelyek állításuk szerint egyre több migránst segítenek illegálisan átlépni a határon.

Lettország alagutat talált a fehérorosz határ alatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Lettország alagutat talált a fehérorosz határ alatt

A lett katonák a múlt hónapban könnygázt vetettek be és figyelmeztető lövést adtak le, hogy megakadályozzák a Fehéroroszországból belépni próbáló illegális bevándorlókat - írta a Reuters.

Megerősítjük Lettország keleti határának védelmét a határőrség, az állami rendőrség, a nemzeti fegyveres erők és a biztonsági szolgálatok szorosabb együttműködésével, valamint a drónok intenzívebb használatával az illegális bevándorlók korai felderítése és őrizetbe vétele érdekében

- mondta Janis Dombrava belügyminiszter az Andris Kulbergs miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón.

Kulbergs elmondta, hogy a Fehéroroszországból Lettországba irányuló migrációt bűnszervezetek segítik. Ezek a hálózatok az illegális bevándorlókat a határok nélküli schengeni övezetbe juttatják, de végállomás általában a kontinens más országaiban van. A miniszterelnök megfogadta, hogy a „Vérfarkas hadművelet” keretében felszámolja a határsértőket szállító hálózatokat, és felszámol minden Lettországon belüli támogatást is.

Ha minden a terv szerint halad, biztosak vagyunk benne, hogy már így is elég komoly csapást mérünk a rendszerre

- mondta Kulbergs.

Kulbergs a múlt hónapban a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy az illegális bevándorlás „hibrid fenyegetés”, ami miatt megdupláztál a határőrök számát. A kormány egyik közleménye szerint, Lettország együtt fog működni a szomszédos Észtországgal, Litvániával, Lengyelországgal és más országokkal az határsértők megállítása érdekében.