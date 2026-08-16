M3-as busztragédia: Magyar Péter felhívta Donald Tuskot, ezt mondta neki a lengyel kormányfő

Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt "szörnyű éjszakai buszbaleset miatt" Magyar Péter miniszterelnök vasárnap.

M3-as buszbaleset: Magyar Péter telefonon beszélt Donald Tuskkal Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

M3-as buszbaleset: Magyar Péter telefonon beszélt Donald Tuskkal

A kormányfő Facebook-oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét.

Telefonon beszéltem Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Részvétemet fejeztem ki a lengyel népnek a szörnyű éjszakai buszbaleset miatt. A miniszterelnök úr megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét

- írta.

Mint ismeretes, lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben tizenkét ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.