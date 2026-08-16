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M3-as

M3-as busztragédia: Magyar Péter felhívta Donald Tuskot, ezt mondta neki a lengyel kormányfő

21 perce
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Magyar Péter miniszterelnök telefonon beszélt Donald Tusk lengyel kormányfővel, és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset miatt. Tusk megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A tragédiában 12 ember meghalt, további 47 sérültet láttak el a mentők.
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M3-asDonald TuskM3-as autópályabuszbalesetMagyar Péter

Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt "szörnyű éjszakai buszbaleset miatt" Magyar Péter miniszterelnök vasárnap.

M3-as buszbaleset: Magyar Péter telefonon beszélt Donald Tuskkal
M3-as buszbaleset: Magyar Péter telefonon beszélt Donald Tuskkal Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

M3-as buszbaleset: Magyar Péter telefonon beszélt Donald Tuskkal

A kormányfő Facebook-oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét.

Telefonon beszéltem Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Részvétemet fejeztem ki a lengyel népnek a szörnyű éjszakai buszbaleset miatt. A miniszterelnök úr megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét

- írta. 

Mint ismeretes, lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben tizenkét ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el.

 

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