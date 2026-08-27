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Magyarország

Már meg is van az orosz válasz új magyar külpolitikai irányra

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Hamarosan kezdetét veszi az ENSZ-közgyűlés amely hagyományosan a külpolitika egyik legnagyobb eseménye. Nemrég Magyar Péter aláírásával meg is jelent a kormányhatározat a magyar külpolitika irányvonalait illetően, amely szerint Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre. Az orosz válasz pedig már meg is érkezett.
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MagyarországMoszkvaBudapestOroszország

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladatait és irányelveit rögzítette a Magyar Közlönyben. Az új magyar külpolitikai irány szerint Oroszország fenyegetést jelent, Moszkvából pedig már reagáltak is. 

Az új magyar külpolitikai irány nem váltott ki sikert Moszkvában
Az új magyar külpolitikai irány nem váltott ki sikert Moszkvában 
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Vlagyimir Dzsabarov szenátor egy orosz hírportál számára kommentálta a Magyar Péterék által meghatározott magyar külpolitika új irányát. Dzsabarod történelmi értekezést tartott, amely szerint hazánk elfelejtette, hogy a második világháborúban a náci Németország oldalán harcolva magyar katonák is részt vettek a Szovjetunió elleni hadműveletben. Ezen logika mentén a szenátor szerint valójában Magyarország jelent veszélyt Oroszországra. 

Értékelése szerint a szovjet csapatok később felszabadították nem csak hazánkat, de Csehországot, Németországot és Szlovákiát is. Utóbbi kapcsán a szenátort azt a tény sem zavarta, hogy Szlovákia és Csehország önálló országként akkor még nem létezett. 

„Sajnos úgy gondolom, hogy erről ők már elfeledkeztek” – mondta a politikus. Szerinte Magyarország közben ismét megpróbálja feléleszteni az Osztrák–Magyar Monarchia egykori nagyságát, valamint azt a korszakot, amikor Adolf Hitler terveit támogatta. „Nos, tudomásul vesszük” – zárta értékelését a politikus. Magyar Péter már az ENSZ Közgyűlés irányvonalainak meghatározása előtt is világossá tette, hogy más politikát fog vinni Oroszország kapcsán. 

A miniszterelnök állítása szerint Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter szerint folyamatban van egy vizsgálat orosz kapcsolatai miatt. Emellett Magyar Péter az ukrán elnökkel is szorosabb kapcsolatot ápol a korábbi kormányzatnál. 

Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja egyébként a napokban szintén jelezte, hogy a két ország közötti romló viszony miatt „kérdésessé válhat” a hazánkba irányuló energiaszállítás, amely nem csak a Barátság vezetéket érintheti, de akár a földgáz szállításokra is vonatkozhat. Oroszország egyébként a múltban is világossá tette, hogy aki agresszorként elítéli Oroszországot, az az úgynevezett „barátságtalan országok” listán találhatja magát. 

 

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