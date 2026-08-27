Már meg is van az orosz válasz új magyar külpolitikai irányra

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladatait és irányelveit rögzítette a Magyar Közlönyben. Az új magyar külpolitikai irány szerint Oroszország fenyegetést jelent, Moszkvából pedig már reagáltak is.

Az új magyar külpolitikai irány nem váltott ki sikert Moszkvában

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Vlagyimir Dzsabarov szenátor egy orosz hírportál számára kommentálta a Magyar Péterék által meghatározott magyar külpolitika új irányát. Dzsabarod történelmi értekezést tartott, amely szerint hazánk elfelejtette, hogy a második világháborúban a náci Németország oldalán harcolva magyar katonák is részt vettek a Szovjetunió elleni hadműveletben. Ezen logika mentén a szenátor szerint valójában Magyarország jelent veszélyt Oroszországra.

Értékelése szerint a szovjet csapatok később felszabadították nem csak hazánkat, de Csehországot, Németországot és Szlovákiát is. Utóbbi kapcsán a szenátort azt a tény sem zavarta, hogy Szlovákia és Csehország önálló országként akkor még nem létezett.

„Sajnos úgy gondolom, hogy erről ők már elfeledkeztek” – mondta a politikus. Szerinte Magyarország közben ismét megpróbálja feléleszteni az Osztrák–Magyar Monarchia egykori nagyságát, valamint azt a korszakot, amikor Adolf Hitler terveit támogatta. „Nos, tudomásul vesszük” – zárta értékelését a politikus. Magyar Péter már az ENSZ Közgyűlés irányvonalainak meghatározása előtt is világossá tette, hogy más politikát fog vinni Oroszország kapcsán.

A miniszterelnök állítása szerint Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter szerint folyamatban van egy vizsgálat orosz kapcsolatai miatt. Emellett Magyar Péter az ukrán elnökkel is szorosabb kapcsolatot ápol a korábbi kormányzatnál.

Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja egyébként a napokban szintén jelezte, hogy a két ország közötti romló viszony miatt „kérdésessé válhat” a hazánkba irányuló energiaszállítás, amely nem csak a Barátság vezetéket érintheti, de akár a földgáz szállításokra is vonatkozhat. Oroszország egyébként a múltban is világossá tette, hogy aki agresszorként elítéli Oroszországot, az az úgynevezett „barátságtalan országok” listán találhatja magát.