Marco Rubio is üzent a nemzeti ünnep alkalmából

Az amerikai külügyminiszter üzenetet a tárca honlapján tették közzé. Marco Rubio a nemzeti ünnep alkalmából köszöntötte hazánkat, amely mindig jó alakalom arra, hogy az országaink közötti erős kötelékről megemlékezzünk.

Marco Rubio is üzent a magyar nemzeti ünnep alkalmából

Fotó: ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul, ezek együtt meghatározói mindkét köztársaságnak

– hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

Marco Rubio egyúttal hitet tett a két ország közötti, „erős és jövőbe tekintő partnerség” mellett, amelyet az „erős gazdasági kapcsolatok, közös biztonsági érdekek és a Nyugaton régóta fennálló értékek iránti elkötelezettség táplál”. A külügyminiszter zárásként reményét fejezte ki, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata a jövőben is gyümölcsöző lesz.