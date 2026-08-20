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Marco Rubio

Marco Rubio is üzent a nemzeti ünnep alkalmából

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Az amerikai külügyminiszter üzenetet küldött a magyar államalapítás ünnepének alkalmából. Marco Rubio ismét hitet tett az Egyesült Államok és Magyarország közötti partnerség mellett elmélyítése mellett.
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Marco RubioSzent IstvánEgyesült Államok

Az amerikai külügyminiszter üzenetet a tárca honlapján tették közzé. Marco Rubio a nemzeti ünnep alkalmából köszöntötte hazánkat, amely mindig jó alakalom arra, hogy az országaink közötti erős kötelékről megemlékezzünk. 

Marco Rubio is üzent a magyar nemzeti ünnep alkalmából
Marco Rubio is üzent a magyar nemzeti ünnep alkalmából 
Fotó: ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul, ezek együtt meghatározói mindkét köztársaságnak

– hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. 

Marco Rubio egyúttal hitet tett a két ország közötti, „erős és jövőbe tekintő partnerség” mellett, amelyet az „erős gazdasági kapcsolatok, közös biztonsági érdekek és a Nyugaton régóta fennálló értékek iránti elkötelezettség táplál”. A külügyminiszter zárásként reményét fejezte ki, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata a jövőben is gyümölcsöző lesz. 

 

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