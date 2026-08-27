Marija Zaharova brit bázisok elleni csapásokról beszélt

„Oroszország bármely brit katonai létesítményre mért csapással válaszolhat arra, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel támadja” – jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője. Marija Zaharova kijelentései illeszkednek az eddigi kommunikációba, az eszkalációs lépés pontos helyét pedig könnyen lehet, hogy már tudjuk is.

Marija Zaharova fenyegetése és a CIA igazgató moszkvai látogatása együtt baljós képet fest

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Az elmúlt időszakban London több katonai segítséget ígért és biztosított is Ukrajna számára, ami azonban természetesen nem váltotta ki Moszkva tetszését. Oroszország már korábban is jelezte, hogy minden, Ukrajnának fegyvert szállító országot és minden fegyverszállítmányt és gyártóüzemet legitim célpontnak tekint, nem csak Ukrajnán belül. Moszkva azonban eddig még egy alkalommal se ment odáig, hogy valódi támadást intézzen egy Ukrajnát segítő ország ellen.

Kijev azonban az elmúlt időszakban fokozta mélységi csapásméréseit, amivel komoly és érezhető problémát okozott az orosz energetikai infrastruktúrában, ami könnyen átbillentheti a mérleg nyelvét.

A mostani fenyegetés kapcsán egyébként Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője jelezte, hogy Oroszországnak nincs szüksége eszkalációra, hiszen anélkül is megfelelően halad katonai céljai elérésével, azonban ő is kemény válaszlépéseket ígért. Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy habár az Egyesült Királyság távol van Oroszországtól, így egy ott végrehajtott csapás elég valószínűtlennek tűnik, azonban vannak sebezhető pontok még így is szép számmal.

Az elmúlt időszakban az amerikai hírszerzés többször is figyelmeztetett, hogy Oroszország teszt jellegű támadásra készülhet egy NATO-tagország ellen. Ennek egyik lehetséges célpontjaként Lengyelországot, valamint a balti országok valamelyikét jelölték meg.

A CIA igazgatójának hirtelen jött, és titokzatos moszkvai látogatása pedig csak olaj volt a tűzre. A Politico számára nyilatkozó név nélküli források szerint John Ratcliffe azért utazott Moszkvába, hogy jelezze Oroszország számára, hogy nem lenne jó ötlet megtámadni a balti országok valamelyikét, ahogy azt is világossá tették, hogy Oroszországnak vissza kell vennie Irán támogatásából. Habár az elhangzottakról hivatalos tájékoztatás nem érkezett, a térképre ránézve joggal növekszik az aggodalom.