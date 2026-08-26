Jair Netenjahu lehetett a tervezett merénylet célpontja, Trumpék sincsenek biztonságban

Benjamin Netanjahu miniszterelnök fia, Jair volt az Irán által tervezett merénylet célpontja – közölte a Newsmax, hivatkozva egy, az ügyet jól ismerő amerikai bűnüldöző forrásra.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök fia, Jair volt az Irán által tervezett merénylet célpontja

Fotó: MTI/Bruzák Noémi / MTI/Bruzák Noémi

A forrás szerint az izraeli titkosszolgálat 2025 decemberében szerzett tudomást a Yairt célzó merénylettervről, és úgy vélte, hogy iráni ügynökök állítólag már „a helyszínen” voltak Miamiban, ahol a miniszterelnök fiának lakhelyét és mozgását figyelték – írta a The Jerusalem Post.

A Newsmax beszámolt arról, hogy Yairt arra utasították, azonnal hagyja el Floridát, ami hirtelen visszatéréséhez vezetett Izraelbe.

Amint arról beszámoltunk, Netanjahu hétfőn sugárzott telefonbeszélgetésében a Channel 14 katonai tudósítójával, Noam Amírral elárulta, hogy egyik fia egy iráni merénylet célpontja volt.

Ez egy hihetetlen eset. Irán az egyik fiamat vette célba. Irán megpróbálta meggyilkolni, megpróbálta meggyilkolni az egyik fiamat

– nyilatkozta a miniszterelnök, bár akkor nem tette egyértelművé, hogy Yair vagy Avner volt-e az iráni merénylet célpontja.

Netanjahu a családja védelmére irányuló kiterjedt kormányzati biztonsági intézkedéseket védve hozta nyilvánosságra a merényletkísérletet.

Éppen ezért ez a biztonsági intézkedés nem luxus

– mondta Netanjahu, arra figyelmeztetve, hogy megfelelő védelem nélkül azok, akik a családját veszik célba, „sikerrel járhatnak”.

Júliusban Izrael kiterjesztette a Shin Bet védelmét Netanjahu feleségére, Sárára, valamint fiaira, Yairra és Avnerre. A fiúk várhatóan öt évig részesülnek védelemben, még akkor is, ha Netanjahu távozik hivatalából. A tervezett floridai akció illeszkedik az iráni fenyegetések és merénylettervek mintájába, amelyek izraeli és amerikai tisztviselőket, valamint családtagjaikat érintik.