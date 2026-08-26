Jair Netenjahu lehetett a tervezett merénylet célpontja, Trumpék sincsenek biztonságban

Benjamin Netanjahu miniszterelnök fia, Jair volt az Irán által tervezett merénylet célpontja – közölte a Newsmax, hivatkozva egy, az ügyet jól ismerő amerikai bűnüldöző forrásra.
A forrás szerint az izraeli titkosszolgálat 2025 decemberében szerzett tudomást a Yairt célzó merénylettervről, és úgy vélte, hogy iráni ügynökök állítólag már „a helyszínen” voltak Miamiban, ahol a miniszterelnök fiának lakhelyét és mozgását figyelték – írta a The Jerusalem Post.
A Newsmax beszámolt arról, hogy Yairt arra utasították, azonnal hagyja el Floridát, ami hirtelen visszatéréséhez vezetett Izraelbe.
Amint arról beszámoltunk, Netanjahu hétfőn sugárzott telefonbeszélgetésében a Channel 14 katonai tudósítójával, Noam Amírral elárulta, hogy egyik fia egy iráni merénylet célpontja volt.
Ez egy hihetetlen eset. Irán az egyik fiamat vette célba. Irán megpróbálta meggyilkolni, megpróbálta meggyilkolni az egyik fiamat
– nyilatkozta a miniszterelnök, bár akkor nem tette egyértelművé, hogy Yair vagy Avner volt-e az iráni merénylet célpontja.
Netanjahu a családja védelmére irányuló kiterjedt kormányzati biztonsági intézkedéseket védve hozta nyilvánosságra a merényletkísérletet.
Éppen ezért ez a biztonsági intézkedés nem luxus
– mondta Netanjahu, arra figyelmeztetve, hogy megfelelő védelem nélkül azok, akik a családját veszik célba, „sikerrel járhatnak”.
Júliusban Izrael kiterjesztette a Shin Bet védelmét Netanjahu feleségére, Sárára, valamint fiaira, Yairra és Avnerre. A fiúk várhatóan öt évig részesülnek védelemben, még akkor is, ha Netanjahu távozik hivatalából. A tervezett floridai akció illeszkedik az iráni fenyegetések és merénylettervek mintájába, amelyek izraeli és amerikai tisztviselőket, valamint családtagjaikat érintik.
Többen vannak veszélyben
Az Igazságügyi Minisztérium szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda külföldi műveleteket hajtott végre, hogy bosszút álljon a Quds-erő parancsnoka, Kvassem Szolejmani 2020. januári amerikai meggyilkolásáért. 2024-ben a szövetségi ügyészek vádat emeltek Farhad Shakeri iráni ügynök ellen, és kijelentették, hogy az IRGC azzal bízta meg, dolgozzon ki tervet Donald Trump meggyilkolására.
Irán Szolejmani halála után is többször nyilvánosan fenyegette Trumpot, miközben az amerikai hatóságok olyan merényleteket lepleztek le, amelyek az első kormányzatának magas rangú tisztviselőit célozták meg.
Az egyik legsúlyosabb eset John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadót érintette. A szövetségi ügyészek 2022-ben vádat emeltek Shahram Poursafi IRGC-tag ellen, aki megkísérelte megszervezni Bolton meggyilkolását: állítólag 300 000 dollárt ajánlott fel egy bérgyilkosnak, hogy Washingtonban vagy Marylandben végezzen vele.
Az Igazságügyi Minisztérium szerint Poursafi megadta Bolton munkahelyi címét, és online utcaképeket szerzett be washingtoni irodájáról. A hatóságok szerint a merényletkísérlet valószínűleg Soleimani meggyilkolásának megtorlása volt. Mike Pompeo volt külügyminisztert is azonosították potenciális iráni célpontként.
Trump és családja is Irán célpontja
A fenyegetés egyre inkább kiterjedt Trump családjára is.
Ezen a héten az iráni állami televízió egy rendkívüli videót sugárzott, amely a 20 éves Barron Trumpot vette célba.
Az Irán 3. csatornáján sugárzott, az IRGC-hez kapcsolódó médiák által terjesztett műsor címe az volt: „Hol és hogyan kellene megölnünk Barron Trumpot?”
A műsor azt állította, hogy nyomon követték a fiú mozgását, és állítólagos információkat mutattak be az egyeteméről, járműveiről és a Titkosszolgálat által biztosított védelméről. A műsorban azt is állították, hogy 10 millió dolláros vérdíjat tűztek ki rá.
A Titkosszolgálat kedden megerősítette, hogy tudomása van a videóról, és kijelentette, hogy kivizsgálja a védett személyek ellen irányuló fenyegetéseket, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni a biztonsági intézkedésekről.
Az iráni média korábban már terjesztett fenyegető anyagokat Melania Trump first lady-vel kapcsolatban. A múlt hónapban Irán „Vérért vér” szlogennel ellátott óriásplakátokat helyezett ki Teherán Palesztina téri környékén, amelyeken Trump elnök, Melania, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump és Barron Trump képei voltak láthatók.
Az amerikai elnök gépet cserélt
Július 8-án, miközben Donald Trump elnök a törökországi Ankarában tartott NATO-csúcstalálkozóról készült távozni, az amerikai biztonsági tisztviselők olyan hírszerzési információt kaptak, amely az elnök repülőgépét érintő iráni fenyegetésre figyelmeztetett.
Trump titkos járaton távozott Törökországból. Eredetileg azt várták, hogy Trump az elnöki repülőgépen utazik majd. Ehelyett a biztonsági tisztviselők titokban áthelyezték az elnököt az Air Force One-ról egy amerikai katonai repülőgépre.
A CBS News ezt követően arról számolt be, hogy az amerikai és török hírszerzés olyan tervet derített fel, amelyet a tisztviselők hitelesnek ítéltek: rakétát akartak kilőni a Trumpot szállító repülőgépre, amikor az elindult Ankarából. Állítólag az izraeli hírszerzés is szolgáltatott információt a potenciális fenyegetésről.
Az esetre azután került sor, hogy Trump nyilvánosan elismerte: Teherán őt tartja az első számú merényletcélpontnak. Az ankarai csúcstalálkozó során Trump Iránról így nyilatkozott:
Ki akarják iktatni az amerikai vezetőt – engem
– mondta, hozzátéve, hogy szerepel az iráni célpontok listáján.