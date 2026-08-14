Merényletet akadályoztak meg Lengyelországban – Oroszország állhat a háttérben

A lengyel hatóságok augusztus 7-én fogták el azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz titkosszolgálat szervezte be. A merényletkísérlet célpontjáról egyelőre csak annyit közöltek, hogy ukrán származású amerikai állampolgár, aki Tusk megfogalmazása szerint „kényelmetlen volt a Putyin-rezsim számára” – számolt be a New York Post.

Merényletkísérletet hiúsítottak meg Lengyelországban egy ukrán származású amerikai ellen. Donald Tusk szerint orosz megbízás állhatott a terv mögött. (A képen Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke) Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Megakadályoztak egy merényletkísérletet Lengyelországban, orosz szálról beszélt Donald Tusk

A lengyel miniszterelnök szerint korábban nem fordult elő, hogy orosz megbízásból egy amerikai állampolgárt próbáljanak megtámadni egy másik NATO-tagállam területén.

A gyanúsított három hónapig marad őrizetben a varsói rendőrség közlése szerint.

Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter elmondta, hogy a műveletet amerikai szolgálatokkal együttműködve hajtották végre. Arról azonban nem közöltek részleteket, hogyan tervezték végrehajtani a támadást, és az amerikai állampolgár pontos személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

Oroszországhoz kötött akcióktól tartanak Európában

Nyugati tisztviselők korábban arra figyelmeztettek, hogy Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta fokozhatta a külföldön végrehajtott célzott akciókat. Az Associated Press mintegy 200 olyan szabotázst, gyújtogatást és más zavarkeltő esetet gyűjtött össze Európában, amelyeket tisztviselők Moszkvához kötöttek.

Tusk szerint Lengyelországnak és szövetségeseinek fel kell készülniük arra, hogy a Putyin-rezsim más országokban is célba vehet számára kellemetlen embereket. Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban tagadta, hogy Oroszország szabotázskampányt folytatna Európában.