A Meta peren kívüli megállapodást kötött, 17 milliárd dollárt fizetnek

Az amerikai közösségi média óriást több állam is perbe fogta, miután a vádak szerint a cég által birtokolt közösségi média platformok szándékosan függőségbe taszították a gyerekeket. A Meta több módosításba, és a rekord büntetés kifizetésébe is beleegyezett.

A Meta rekord büntetést és eddig még soha nem látott változásokat ígért a megállapodás keretében

Fotó: IMEN BEN YOUSSEF / Hans Lucas

Azon amerikai államok és területek vezető ügyvédei, amelyek beperelték a Metát, most megszólaltak a megállapodásra reagálva. Brian Schwalb, Washington DC főügyésze „ a fiatalok számára monumentális közegészségügyi győzelemnek” nevezte az egyezséget.

„A Meta szándékosan kihasználta a gyerekeket haszonszerzés céljából, majd hazudott róla, azt állítva, hogy termékei biztonságosak, miközben saját belső kutatásaik megerősítették, hogy a platformok függőséget okoznak és károsak” – mondta Schwab.

„A Meta által telepítendő biztonsági funkciók alapvetően és azonnal megváltoztatják majd a fiatalok Instagram- és Facebook-használatát” – nyomatékosította a főügyész.

A META peren kívüli megállapodás keretében egyébként 17,1 milliárd dollár megfizetését vállalta, valamint azt is, hogy átalakítja platformjait. Az érintett platformokon az alábbi változások lesznek:

A 18 év alatti felhasználók számára alapértelmezett napi két órás időkorlát van érvényben, amelyet csak a szülő oldhat fel

Alapértelmezett éjszakai blokk éjfél és reggel 6 óra között a 18 év alatti felhasználók számára, amelyet csak szülő oldhat fel.

Alapértelmezett értesítésblokkok 18 év alatti felhasználóknak 22:00 és 07:00 óra között, valamint tanítási nap folyamán.

Továbbfejlesztett mechanizmus a tinédzserek számára a potenciálisan káros tartalmak bejelentésére, valamint a Meta előírása, hogy a bejelentések 90%-ára hat órán belül válaszoljon.

A lájkok vagy reakciók számának megjelenítésének tilalma 18 év alatti felhasználók számára

Kozmetikai beavatkozásokhoz használt képszűrők betiltása 18 év alatti felhasználók számára

Lehetőség 18 év alatti felhasználók számára nem személyre szabott hírfolyam használatára

Elkötelezettség a szülői felügyeleti eszközök fejlesztése iránt

Emellett a platform ígéretet tett rá, hogy szigorú életkor-ellenőrzési intézkedéseket vezet be a 18 év alatti felhasználók felderítésére, valamint a 13 év alattiak azonosítására és eltávolítására. Független auditort alkalmaz majd, aki széleskörű hozzáféréssel rendelkezik az információkhoz és erőforrásokhoz. A cég pedig ezután a végzés hatályának értelmében soha többet nem tehet „hamis, félrevezető vagy megtévesztő állításokat a platform biztonsági jellemzőivel kapcsolatban”.

„A Meta számára abszolút elengedhetetlen, hogy a tinédzserek biztonságos és produktív felhasználói élményben részesüljenek platformjainkon. Szeretnénk ezt a szülők és a tinédzserek számára is megfelelővé tenni” – áll a cég megállapodás utáni közleményben.

A vállalat egyébként ugyan ezen közleményében közvetlenül a TikTokot és a YouTube-ot is kritizálja, mondván, hogy a platformoknak ugyanazokat a korlátozásokat kellene bevezetniük. „Tudjuk, hogy amikor a tinédzsereket korlátozzák az egyik alkalmazásban, egyszerűen átváltanak egy másikra” – írták.