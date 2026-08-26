A Meta peren kívüli megállapodást kötött, 17 milliárd dollárt fizetnek

Az amerikai közösségi média óriást több állam is perbe fogta, miután a vádak szerint a cég által birtokolt közösségi média platformok szándékosan függőségbe taszították a gyerekeket. A Meta több módosításba, és a rekord büntetés kifizetésébe is beleegyezett.
Azon amerikai államok és területek vezető ügyvédei, amelyek beperelték a Metát, most megszólaltak a megállapodásra reagálva. Brian Schwalb, Washington DC főügyésze „ a fiatalok számára monumentális közegészségügyi győzelemnek” nevezte az egyezséget.
„A Meta szándékosan kihasználta a gyerekeket haszonszerzés céljából, majd hazudott róla, azt állítva, hogy termékei biztonságosak, miközben saját belső kutatásaik megerősítették, hogy a platformok függőséget okoznak és károsak” – mondta Schwab.
„A Meta által telepítendő biztonsági funkciók alapvetően és azonnal megváltoztatják majd a fiatalok Instagram- és Facebook-használatát” – nyomatékosította a főügyész.
A META peren kívüli megállapodás keretében egyébként 17,1 milliárd dollár megfizetését vállalta, valamint azt is, hogy átalakítja platformjait. Az érintett platformokon az alábbi változások lesznek:
- A 18 év alatti felhasználók számára alapértelmezett napi két órás időkorlát van érvényben, amelyet csak a szülő oldhat fel
- Alapértelmezett éjszakai blokk éjfél és reggel 6 óra között a 18 év alatti felhasználók számára, amelyet csak szülő oldhat fel.
- Alapértelmezett értesítésblokkok 18 év alatti felhasználóknak 22:00 és 07:00 óra között, valamint tanítási nap folyamán.
- Továbbfejlesztett mechanizmus a tinédzserek számára a potenciálisan káros tartalmak bejelentésére, valamint a Meta előírása, hogy a bejelentések 90%-ára hat órán belül válaszoljon.
- A lájkok vagy reakciók számának megjelenítésének tilalma 18 év alatti felhasználók számára
- Kozmetikai beavatkozásokhoz használt képszűrők betiltása 18 év alatti felhasználók számára
- Lehetőség 18 év alatti felhasználók számára nem személyre szabott hírfolyam használatára
- Elkötelezettség a szülői felügyeleti eszközök fejlesztése iránt
Emellett a platform ígéretet tett rá, hogy szigorú életkor-ellenőrzési intézkedéseket vezet be a 18 év alatti felhasználók felderítésére, valamint a 13 év alattiak azonosítására és eltávolítására. Független auditort alkalmaz majd, aki széleskörű hozzáféréssel rendelkezik az információkhoz és erőforrásokhoz. A cég pedig ezután a végzés hatályának értelmében soha többet nem tehet „hamis, félrevezető vagy megtévesztő állításokat a platform biztonsági jellemzőivel kapcsolatban”.
„A Meta számára abszolút elengedhetetlen, hogy a tinédzserek biztonságos és produktív felhasználói élményben részesüljenek platformjainkon. Szeretnénk ezt a szülők és a tinédzserek számára is megfelelővé tenni” – áll a cég megállapodás utáni közleményben.
A vállalat egyébként ugyan ezen közleményében közvetlenül a TikTokot és a YouTube-ot is kritizálja, mondván, hogy a platformoknak ugyanazokat a korlátozásokat kellene bevezetniük. „Tudjuk, hogy amikor a tinédzsereket korlátozzák az egyik alkalmazásban, egyszerűen átváltanak egy másikra” – írták.