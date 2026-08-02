Migráció: ellenőrzik a Spanyolországból érkezőket az olasz reptereken és kikötőkben - videó

Az olasz hatóságok eseti, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek az olaszországi repülőtereken és kikötőkben, a Spanyolországból érkezők dokumentumait vizsgálják át. Az ellenőrzés célja elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítása.

Migráció: ellenőrzik a Spanyolországból érkezőket az olasz reptereken és kikötőkben Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Augusztus első hétvégéje kiemelt forgalmú időszaknak számít az olasz repülőtereken, köztük a legnagyobbon, a római Fiumicinón és nyáron naponta hatvan járat érkezik ide Spanyolországból – emlékeztetett az MTI.

A hatóságok közlése szerint az ellenőrzés a Barcelonából vagy Madridból érkező járatok utasait érinti, akiktől az érkezési kapunál kérhetik el személyi dokumentumaikat, vagyis az útlevelet vagy a külföldi utazásra jogosító személyi igazolványt.

A Schengen-megállapodáson belül lehetséges intézkedést Spanyolországgal a belügyminisztérium rendelte el pénteken egészen szeptemberig. A döntéshez a Ceutában történtek vezettek, miután a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen.