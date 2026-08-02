Migráció: ellenőrzik a Spanyolországból érkezőket az olasz reptereken és kikötőkben - videó

Az olasz hatóságok eseti, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek az olaszországi repülőtereken és kikötőkben, a Spanyolországból érkezők dokumentumait vizsgálják át. Az ellenőrzés célja elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítása.
Augusztus első hétvégéje kiemelt forgalmú időszaknak számít az olasz repülőtereken, köztük a legnagyobbon, a római Fiumicinón és nyáron naponta hatvan járat érkezik ide Spanyolországból – emlékeztetett az MTI.
A hatóságok közlése szerint az ellenőrzés a Barcelonából vagy Madridból érkező járatok utasait érinti, akiktől az érkezési kapunál kérhetik el személyi dokumentumaikat, vagyis az útlevelet vagy a külföldi utazásra jogosító személyi igazolványt.
A Schengen-megállapodáson belül lehetséges intézkedést Spanyolországgal a belügyminisztérium rendelte el pénteken egészen szeptemberig. A döntéshez a Ceutában történtek vezettek, miután a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen.
Újra felizzott a politikai vita a migráció körül
A határok védelme nem szélsőséges gesztus, hanem realizmus
– jelentette ki Matteo Salvini, a kormánykoalíciós Liga párt vezetője az Il Giornale napilapnak vasárnap.
Éveken át magyarázták, hogy Sánchez a követendő modell, de csak addig tehették, amíg nem tapasztaltuk meg a politikája okozta káoszt. A valóság az, hogy a Sánchez-modell kudarcot vallott
– mondta Salvini a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez bevándorlási politikájára utalva.
Matteo Renzi volt kormányfő, az Élő Olaszország (IV) centrumpárt első embere az olasz püspöki kar napilapjának, a L’Avvenirének nyilatkozva rövidlátónak nevezte a római kormány döntését a Schengen-megállapodás felfüggesztéséről.
Renzi kifejtette, Ceutában egy korábban többször is előfordult helyzet ismétlődött meg, a „migránsokat geopolitikai nyomásgyakorlásra használták fel”.
Európának küzdenie kell az emberkereskedőkkel szemben, és ellenőriznie kell határait, de egyetlen ország sem gondolhatja, hogy ezt egyedül meg tudja tenni
– fejtette ki Renzi, akit az MTI idézett.
Pedro Sánchez arra kérte szombaton levélben az EU vezetőit, hogy a belügyminiszterek az ügyben rendezzenek rendkívüli videokonferenciát. Huszonkét európai uniós állam-, illetve kormányfő, köztük Magyar Péter, ezzel egy időben levélben bírálta Sánchez migrációs politikáját. Az ügyben összehívott belügyminiszteri tanácskozást kedden tartják meg.
Holttesteket emeltek ki Ceutánál
A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál- közölte Miguel Ángel Pérez Triano, az észak-afrikai autonóm spanyol város kormánymegbízottja vasárnap.
Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos, Spanyolországhoz tartozó területre.
A csendőrség további holttestek után kutat a part mentén, a vízben és a szárazföldön egyaránt. A spanyol kormány becslése szerint 50 ezren, a ceutai városvezetés szerint 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába, de túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba – közölte az MTI.
A pápa békés megoldásokat, stabilitást és igazságosságot szorgalmaz
Vasárnap, XIV. Leó pápa a spanyol nyelven, a Szent Péter téren elmondott, Angelus-imádságot követő felhívásában úgy fogalmazott:
Aggodalommal követem a riasztó helyzetet Ceutában, és Afrikai Szűz Mária közbenjárásán keresztül Istenhez fohászkodom, hogy békét, stabilitást és igazságosságot biztosító megoldások szülessenek.
Amint arról beszámoltunk, csütörtökön több tízezer ember áramlott be Marokkóból Ceutába. Bár a hatóságok és a rendőrség becslései szerint mintegy 73 500 fő visszatért Marokkóba, az eset újra felizzította az Európai Unión belüli vitát a migrációs kérdésről és az Unió határairól – írta a Huffington Post.