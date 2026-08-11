Meloni és Frederiksen összefogott az ellenőrizetlen migráció ellen

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Mette Frederiksen dán kormányfő közös bejegyzést tett közzé „Közös üzenet Európának” címmel. A két politikus eltérő pártpolitikai háttérrel rendelkezik, de saját megfogalmazásuk szerint összeköti őket az Európa és annak értékei iránti aggodalom a migráció kapcsán.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egyetértenek a migráció kapcsán

Fotó: EMIL NICOLAI HELMS / Ritzau Scanpix

Frederiksen az Instagramon úgy fogalmazott, hogy a közös üzenetük célja országaik és Európa védelme.

A két miniszterelnök egyértelműen kijelentette: nem fogadják el az ellenőrizetlen bevándorlást Európába.

A közös nyilatkozatban Meloni és Frederiksen úgy fogalmazott, hogy az illegális bevándorlás negatív hatással van az európai társadalmakra. Szerintük többek között egyre nagyobb terhet jelent a közszolgáltatások számára, növeli a bűnözési rátákat, és a polgárok bizalmának elvesztéséhez vezethet.

A két politikus szerint túl hosszú ideje a hétköznapi emberek fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás árát.

Meloni és Frederiksen ezért harmadik országokban létrehozott visszaküldési központokat, valamint Európán kívüli megoldásokat is szorgalmaz. Az olasz miniszterelnök szerint nagy erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében, miközben az európai jogszabályok betartásának az európai értékek tiszteletével is együtt kell járnia.

Meloni und Frederiksen schlagen Alarm: „Nein zu unkontrollierter Einwanderung“ nach Europa https://t.co/xurgTnGD1x — FrankfurterRundschau (@fr) August 11, 2026

A keresztény kulturális örökséget is megvédenék

A két kormányfő külön kitért Európa keresztény kulturális örökségére. Meloni hangsúlyozta, hogy Frederiksen és ő is büszke erre az örökségre, és meg akarják védeni azt.

A közös üzenet szerint azoktól, akik Európába érkeznek, és úgy döntenek, hogy itt telepednek le, elvárható az európai értékek tisztelete.

A politikusok szerint nem fogadható el az sem, ha valaki olyan életmodellt akar ráerőltetni a társadalomra, amelyet az nem oszt – írja az Exxpress.

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Fotó: AFP

Bírálták a súlyos bűncselekményeket elkövető migránsokat

Meloni és Frederiksen különösen élesen bírálta azokat a bevándorlókat, akik nem rendelkeznek tartózkodási joggal, mégis súlyos bűncselekményeket követnek el.

A közös nyilatkozatban külön említették

az erőszakos bűncselekményeket,

a kábítószer-kereskedelmet

és a szexuális erőszakot.

Szerintük az európai polgárok konkrét intézkedéseket várnak politikai vezetőiktől a közbiztonság növelése és a társadalom védelme érdekében.

A két miniszterelnök úgy zárta közös üzenetét, hogy meggyőződésük szerint európaiak milliói osztják ezt álláspontjukat.

Dánia már korábban is szigorított a migráció miatt

Mette Frederiksen szociáldemokrata politikusként is több, a bevándorlással és az iszlamizációval kapcsolatos szigorú intézkedést támogatott.

Dániában 2018-ban betiltották az arc eltakarását a közterületeken.

Frederiksen júniusban újabb terveket jelentett be: az arcot eltakaró fátylak, valamint az iskolákban és egyetemeken működő imaszobák betiltását tervezi.