Dörgedelmes üzenetet kapott Putyin, egyenesen a szövetségesétől

Az indiai kormányfő és az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának helyszínén találkozott egymással a kirgiz fővárosban.

Modi Putyinnak üzent: „A háború minden napja visszaveti az emberiséget” Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

„A háború minden napja visszaveti az emberiséget, dolgoznunk kell az ellenségeskedések befejezésén” – idézte Modit a News18.

Az indiai miniszterelnök ismét világossá tette, hogy országa támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat.

„Továbbra is támogatni fogjuk az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat. (...) A véget nem érő háború helyett el kell jutnunk a háború lezárásához. Ez India üzenete. A háború befejezésére van szükségünk, nem egy végtelen háborúra” – fogalmazott Modi.

Putyin korábban is hasonló felhívást kapott

Az indiai miniszterelnök kijelentései nem előzmény nélküliek. Július végén Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is a háború befagyasztását és a tárgyalásokhoz való visszatérést sürgette a Putyinnal Omszkban folytatott megbeszélésén.

A Kreml azonban akkor jelezte, hogy jelenleg nem lát lehetőséget a konfliktus egyszerű befagyasztására. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szerint Kijev álláspontja miatt „a befagyasztás önmagában lehetetlen”.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva számára továbbra is alapvető feltétel, hogy elérje a háborúval kapcsolatos céljait.