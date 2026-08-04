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Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

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Ukrajna ismét akcióba lendült, ezúttal az orosz főváros közelébe csaptak le egy ipari területre. A Moszkva határától alig ötven kilométerre fekvő övezetben több drón is becsapódott. Öt ember meghalt, hatan megsérültek.
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orosz–ukrán háborúMoszkvadrón

Ukrajna az elmúlt időszakban tovább fokozta mélységi csapásméréseit, aminek keretében már az orosz fővárost is sikeresen támadták. Az éjszaka folyamán Moszkva mellett, egy ipari övezetben hajtottak végre dróntámadást az ukránok, amelyben öt ember életét veszítette. 

Moszkva is megérzi a háborút, az ukránok folyamatos csapásokat mérnek a főváros környékére is
Moszkva is megérzi a háborút, az ukránok folyamatos csapásokat mérnek a főváros környékére is 
Fotó: STRINGER / ANADOLU

A terület kormányzója, Andrej Vorobjov közösségi oldalán számolt be a csapásról, amelyben öten meghaltak, hatan pedig súlyosan megsérültek. Vorobjov egyúttal jelezte, hogy a drónok becsapódásának következményeként tűz ütött ki az ipari területen. Az információk szerint az egyik célpont a Wildberries nevű cég raktára volt. 

Emellett a jelentés szerint károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. Előbbi egyébként tökéletesen illeszkedik az elmúlt idők ukrán támadásai közé, amelyek főként az orosz energetikai infrastruktúra ellen irányulnak. 

A mélységi csapások során korábban az ukránok felrobbantottak egy Moszkva közelében lévő olajfinomítót. A fekete füstről és a lángokról számtalan felvétel látott napvilágot. A támadások miatt Oroszországban üzemanyag-ellátási gondok alakultak ki az. 

Ugyanakkor Ukrajna sem érezheti magát biztonságban, hiszen a mélységi csapások hatékonysága mellett Oroszország folyamatos nyomás alatt tartja az ukrán városokat. 

Az elmúlt időszakban pedig egyre pusztítóbb támadások váltják egymást, miután Ukrajna kezd kifogyni az orosz ballisztikus rakéták elhárításához szükséges elfogórakétákból. Amennyiben a tél kezdete előtt nem sikerül feltölteni a készleteket, úgy könnyen lehet, hogy a háború eddigi legnehezebb tele várhat az ukrán lakosságra.

 

 

Orosz-ukrán háború
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