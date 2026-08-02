Terrortámadás Moszkvában: legalább öten meghaltak, kiderült, ki volt a célpont

A Moszkva központjában található étteremnél augusztus 1-jén este történt robbanásban kezdetben három ember halt meg, azonban több, orosz biztonsági szervekhez közel álló Telegram-csatorna szerint két sérült később a kórházban életét vesztette.
A Baza, a Mash, a 112 és a REN TV értesülései szerint legalább hat ember továbbra is súlyos állapotban van. A hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek végleges tájékoztatást az áldozatok számáról.
Szobjanyin szerint brutális terrorcselekmény történt
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy „brutális terrorcselekmény” történt a városban.
„Tegnap Moszkvában brutális terrorcselekmény történt, amely emberéleteket követelt. Az áldozatok jelenleg városi kórházakban vannak, ahol minden szükséges ellátást megkapnak” – közölte a polgármester.
Szobjanyin hozzátette, hogy a rendvédelmi szervek vizsgálják az eset körülményeit. Az orosz Nyomozó Bizottság hivatalosan még nem számolt be a büntetőeljárás megindításáról, ugyanakkor korábban közölte, hogy a nyomozók a helyszínen dolgoznak.
A Kommerszant című orosz lap forrásai úgy tudják, hogy terrorcselekmény miatt már indulhatott eljárás az ügyben.
Egy orosz tábornok lehetett a célpont
A robbanás a Kudrinszkaja téren található Balzi Rossi étteremnél történt, amely egy sztálini korszakban épült magasépület földszintjén működik. A helyszínen egy zártkörű rendezvényt tartottak.
Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság korábbi tájékoztatása szerint egy házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe, miután egy nő megpróbálta bevinni azt az étterembe. A biztonsági őr megpróbálta megakadályozni a belépését, ezt követően történt a detonáció.
A korábbi beszámolók szerint a robbantás célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légierő és űrerők főparancsnoka lehetett. A tábornok július 27-én töltötte be 55. életévét, és a hírek szerint az étteremben az ő születésnapi ünnepségét tarthatták.
A rendezvényen a biztonsági szervekhez közel álló Telegram-csatornák szerint magas rangú Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztek, védelmi minisztériumi vezetők, parlamenti képviselők és kormányzati tisztségviselők is részt vehettek.
Az orosz hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, hogy Csajko valóban jelen volt-e az eseményen, illetve ő volt-e a támadás közvetlen célpontja.
A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok vizsgálják a robbantás pontos körülményeit és a támadás hátterét.