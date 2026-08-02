Terrortámadás Moszkvában: legalább öten meghaltak, kiderült, ki volt a célpont

A Moszkva központjában található étteremnél augusztus 1-jén este történt robbanásban kezdetben három ember halt meg, azonban több, orosz biztonsági szervekhez közel álló Telegram-csatorna szerint két sérült később a kórházban életét vesztette.

Moszkva: már öt halottja van az éttermi robbantásnak, terrorcselekménynek nevezték az esetet Fotó: Georgy Frolov / TASS / Profimedia

A Baza, a Mash, a 112 és a REN TV értesülései szerint legalább hat ember továbbra is súlyos állapotban van. A hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek végleges tájékoztatást az áldozatok számáról.

Szobjanyin szerint brutális terrorcselekmény történt

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy „brutális terrorcselekmény” történt a városban.

„Tegnap Moszkvában brutális terrorcselekmény történt, amely emberéleteket követelt. Az áldozatok jelenleg városi kórházakban vannak, ahol minden szükséges ellátást megkapnak” – közölte a polgármester.

Szobjanyin hozzátette, hogy a rendvédelmi szervek vizsgálják az eset körülményeit. Az orosz Nyomozó Bizottság hivatalosan még nem számolt be a büntetőeljárás megindításáról, ugyanakkor korábban közölte, hogy a nyomozók a helyszínen dolgoznak.

A Kommerszant című orosz lap forrásai úgy tudják, hogy terrorcselekmény miatt már indulhatott eljárás az ügyben.

Egy orosz tábornok lehetett a célpont

A robbanás a Kudrinszkaja téren található Balzi Rossi étteremnél történt, amely egy sztálini korszakban épült magasépület földszintjén működik. A helyszínen egy zártkörű rendezvényt tartottak.

Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság korábbi tájékoztatása szerint egy házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe, miután egy nő megpróbálta bevinni azt az étterembe. A biztonsági őr megpróbálta megakadályozni a belépését, ezt követően történt a detonáció.

A korábbi beszámolók szerint a robbantás célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légierő és űrerők főparancsnoka lehetett. A tábornok július 27-én töltötte be 55. életévét, és a hírek szerint az étteremben az ő születésnapi ünnepségét tarthatták.

A rendezvényen a biztonsági szervekhez közel álló Telegram-csatornák szerint magas rangú Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztek, védelmi minisztériumi vezetők, parlamenti képviselők és kormányzati tisztségviselők is részt vehettek.