Musk is belép az ukrán háborúba, Moszkva azonnali választ küldött

A Financial Times forrásai szerint Elon Musk és a korábbi ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov beszélgetésének időpontja és pontos körülményei nem ismertek.

Musk engedélyezheti Ukrajnának, hogy Starlinkkel oroszországi célpontokat támadjon Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A lap értesülései szerint Musk azt mondta Fedorovnak, hogy nem kifogásolná, ha Ukrajna a Starlink műholdas kommunikációs rendszerével felszerelt drónokat Oroszország területén található célpontok megtámadására használná.

A milliárdos ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy erről politikai döntést kell hoznia az Egyesült Államok kormányának.

Fedorov nem kívánt nyilatkozni a Muskkal folytatott beszélgetésről. Azt sem közölte, hogy amerikai útja során találkozik-e ismét a SpaceX tulajdonosával.

Ukrajna orosz rakétaindítókat támadna

A Financial Times az értesüléseit Fedorov amerikai útjáról szóló beszámolójában közölte. A korábbi ukrán védelmi miniszter az Egyesült Államokban befektetőket keres egy védelmi technológiai alap létrehozásához.

A Starlink oroszországi célpontok elleni használatának lehetősége már korábban is felmerült.

Az Atlantic júliusban arról számolt be, hogy Fedorov és Musk tárgyaltak arról, hogy az ukrán hadsereg a műholdas kommunikációs rendszert nemzetközileg elismert orosz területek elleni csapásokhoz használja.

A korábbi beszámoló szerint Musk akkor azt mondta, hogy ez lehetséges lenne, ha Donald Trump amerikai elnök megfelelő utasítást adna.

Egy augusztusi beszámoló később arról írt, hogy Musk továbbra sem engedélyezte Ukrajnának a Starlink használatát Oroszország elleni csapásokhoz. A milliárdos állítólag a háború további eszkalációjának veszélyére hivatkozott, és továbbra is azt sürgette, hogy ideje megállapodást kötni.

Ukrajna a rendszer ilyen célú alkalmazását az orosz energetikai infrastruktúra elleni várható támadások miatt szeretné. A cél az lenne, hogy Starlinkkel irányított drónokkal orosz rakétaindító állásokat semmisítsenek meg még azelőtt, hogy azok ballisztikus rakétákat indítanának.

Ez Kijev számára azért is fontos lehet, mert így csökkenthetné a korlátozott számban rendelkezésre álló Patriot elfogórakétáktól való függőségét.