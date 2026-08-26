Kitüntette Muskot Zelenszkij, pont akkor, amikor újabb segítséget vár tőle

A kitüntetés időzítése azonban vélhetően nem véletlen, hiszen Kijev arra próbálja rávenni a techmilliárdost, hogy hadseregének engedélyezze a Starlink használatát orosz területen belül is.

Musk Starlink műholdas internetes szolgáltatása a háború kezdete óta segít az ukrán erőket a kommunikáció fenntartásában és a műveletek koordinálásában. 2026 februárjában a SpaceX több ezer, az orosz erők által használt Starlink-terminált tett használhatatlanná, gyengítve ezzel azok katonai képességeit.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy awarded Elon Musk the Order of Freedom, as Kyiv is lobbying to use his Starlink mobile internet system for drone strikes in Russia https://t.co/YvZ7xinmPw — Bloomberg (@business) August 26, 2026

Ukrajna megpróbálja meggyőzni a techmogult, hogy engedélyezze hadseregének a Starlink-hálózat használatát orosz területen belül. Ez lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy javítsa a rakétás és dróncsapások pontosságát Oroszország mélyén.

Egyelőre Musk úgy nyilatkozott, hogy ez a helyzet eszkalálódásához vezetne. De lehet, hogy meggondolja magát, ha több érvet hall

– mondta Zelenszki újságíróknak, néhány nappal a kitüntetés előtt.

Elon Musk Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az ukrán Szabadság Rendet rendszeresen ítélik oda külföldi vezetőknek Ukrajna támogatásáért – a legutóbbi kitüntetettek között van Emmanuel Macron francia elnök és Gitanas Nausėda litván elnök is.