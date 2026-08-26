Kitüntette Muskot Zelenszkij, pont akkor, amikor újabb segítséget vár tőle

Zelenszkij elnöki rendeletében dicséri Muskot, amiért „megvédte az emberek életét és szabadságát, valamint fejlesztette az ukrán és az amerikai nép közötti kapcsolatokat” – írta a Politico.
A kitüntetés időzítése azonban vélhetően nem véletlen, hiszen Kijev arra próbálja rávenni a techmilliárdost, hogy hadseregének engedélyezze a Starlink használatát orosz területen belül is.
Musk Starlink műholdas internetes szolgáltatása a háború kezdete óta segít az ukrán erőket a kommunikáció fenntartásában és a műveletek koordinálásában. 2026 februárjában a SpaceX több ezer, az orosz erők által használt Starlink-terminált tett használhatatlanná, gyengítve ezzel azok katonai képességeit.
Ukrajna megpróbálja meggyőzni a techmogult, hogy engedélyezze hadseregének a Starlink-hálózat használatát orosz területen belül. Ez lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy javítsa a rakétás és dróncsapások pontosságát Oroszország mélyén.
Egyelőre Musk úgy nyilatkozott, hogy ez a helyzet eszkalálódásához vezetne. De lehet, hogy meggondolja magát, ha több érvet hall
– mondta Zelenszki újságíróknak, néhány nappal a kitüntetés előtt.
Az ukrán Szabadság Rendet rendszeresen ítélik oda külföldi vezetőknek Ukrajna támogatásáért – a legutóbbi kitüntetettek között van Emmanuel Macron francia elnök és Gitanas Nausėda litván elnök is.