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Meghalt Nádas Péter

ukrajna

Kitüntette Muskot Zelenszkij, pont akkor, amikor újabb segítséget vár tőle

14 perce
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Az ukrán elnök Szabadság Rendet adományozott Elon Musknak. Zelenszkij nem sokkal azután tüntette ki a techmilliárdost, hogy elmondta: szeretné meggyőzni Muskot, hogy orosz területeken is használhassák a Starlink-hálózatot.
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ukrajnaelnökzelenszkijkitüntetésukrán

Zelenszkij elnöki rendeletében dicséri Muskot, amiért „megvédte az emberek életét és szabadságát, valamint fejlesztette az ukrán és az amerikai nép közötti kapcsolatokat” – írta a Politico.

Kitüntette Muskot Zelenszkij, pont akkor, amikor újabb segítséget vár tőle A képen: Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP
Kitüntette Muskot Zelenszkij, pont akkor, amikor újabb segítséget vár tőle A képen: Volodimir Zelenszkij
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP
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A kitüntetés időzítése azonban vélhetően nem véletlen, hiszen Kijev arra próbálja rávenni a techmilliárdost, hogy hadseregének engedélyezze a Starlink használatát orosz területen belül is.

Musk Starlink műholdas internetes szolgáltatása a háború kezdete óta segít az ukrán erőket a kommunikáció fenntartásában és a műveletek koordinálásában. 2026 februárjában a SpaceX több ezer, az orosz erők által használt Starlink-terminált tett használhatatlanná, gyengítve ezzel azok katonai képességeit.

Ukrajna megpróbálja meggyőzni a techmogult, hogy engedélyezze hadseregének a Starlink-hálózat használatát orosz területen belül. Ez lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy javítsa a rakétás és dróncsapások pontosságát Oroszország mélyén. 

Egyelőre Musk úgy nyilatkozott, hogy ez a helyzet eszkalálódásához vezetne. De lehet, hogy meggondolja magát, ha több érvet hall

– mondta Zelenszki újságíróknak, néhány nappal a kitüntetés előtt.

Elon Musk Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Elon Musk Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az ukrán Szabadság Rendet rendszeresen ítélik oda külföldi vezetőknek Ukrajna támogatásáért – a legutóbbi kitüntetettek között van Emmanuel Macron francia elnök és Gitanas Nausėda litván elnök is.

 

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