Mi lesz, ha Kína és Oroszország egyszerre támad? Rémisztő információkat közöltek Amerikában

A forgatókönyv egyelőre hipotetikus, hiszen egy Kína és Oroszország által összehangolt katonai akció olyan nagyszabású művelet lenne, amelyet aligha lehetne titokban előkészíteni. Ez időt adhatna az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek a felkészülésre. A The Atlantic által megkérdezett szakértők azonban nem tudtak egyértelmű választ adni arra, hogyan reagálna a Nyugat egy ilyen helyzetben.

NATO: erre nincs terve a Nyugatnak, ha Kína és Oroszország egyszerre támad

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Florence Gaub, a római NATO Védelmi Főiskola kutatási igazgatója szerint a szövetség tervezői tisztában vannak ezzel a hiányossággal, ugyanakkor egyelőre nem tesznek lépéseket annak megszüntetésére.

Mark Montgomery, az Egyesült Államok haditengerészetének korábbi ellentengernagya, aki nagyszabású hadgyakorlatok és háborús szimulációk szakértője, azt mondta: ő és kollégái körülbelül 15 évvel ezelőtt vizsgálták utoljára egy Oroszország és Kína elleni kétfrontos háború lehetőségét. A gyakorlat eredménye nem volt biztató: kiderült, hogy az Egyesült Államoknak sem a fegyverkészletei, sem az ipari kapacitása nem lenne elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig egyszerre két fronton folytasson intenzív háborút.

Kína Tajvanra, Oroszország Európára támadhatna

A The Atlantic szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben Peking és Moszkva számára kedvezőbbnek tűnhet a Nyugat megtámadásának lehetősége. Az Egyesült Államok ugyanis jelenleg az Iránnal folytatott háborúban érintett, emiatt jelentős számú hajót és repülőgépet kellett átcsoportosítania Ázsiából és Európából a Közel-Keletre.

A lap szerint közben az amerikai légvédelmi rakétakészletek is jelentősen csökkentek, miközben Donald Trump szövetségeseivel szembeni kemény politikája miatt az Egyesült Államok és európai NATO-partnerei közötti ellentétek az elmúlt évtizedek egyik legmagasabb szintjére kerültek.

A kétfrontos háború veszélyét az elmúlt időszakban több magas rangú nyugati tisztségviselő is felvetette. Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 decemberében a Bildnek adott interjúban arról beszélt, hogy ha Kína katonai akciót indít Tajvan ellen, akkor szerinte Oroszország is kihasználhatja a helyzetet Európában.

A kétfrontos konfliktus lehetőségével azonban kevés komoly nyilvános hadijáték foglalkozott. Eric Heginbotham, a Massachusettsi Műszaki Egyetem biztonságpolitikai programjának hadijáték-szakértője szerint az Egyesült Államokban és Európában jelenleg nincs olyan ismert kutatóintézet, amely ilyen forgatókönyvet részletesen modellezett volna. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Pentagon titkos keretei között ne vizsgálnák a lehetőséget.