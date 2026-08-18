Mi lesz, ha Kína és Oroszország egyszerre támad? Rémisztő információkat közöltek Amerikában

A forgatókönyv egyelőre hipotetikus, hiszen egy Kína és Oroszország által összehangolt katonai akció olyan nagyszabású művelet lenne, amelyet aligha lehetne titokban előkészíteni. Ez időt adhatna az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek a felkészülésre. A The Atlantic által megkérdezett szakértők azonban nem tudtak egyértelmű választ adni arra, hogyan reagálna a Nyugat egy ilyen helyzetben.
Florence Gaub, a római NATO Védelmi Főiskola kutatási igazgatója szerint a szövetség tervezői tisztában vannak ezzel a hiányossággal, ugyanakkor egyelőre nem tesznek lépéseket annak megszüntetésére.
Mark Montgomery, az Egyesült Államok haditengerészetének korábbi ellentengernagya, aki nagyszabású hadgyakorlatok és háborús szimulációk szakértője, azt mondta: ő és kollégái körülbelül 15 évvel ezelőtt vizsgálták utoljára egy Oroszország és Kína elleni kétfrontos háború lehetőségét. A gyakorlat eredménye nem volt biztató: kiderült, hogy az Egyesült Államoknak sem a fegyverkészletei, sem az ipari kapacitása nem lenne elegendő ahhoz, hogy hosszabb ideig egyszerre két fronton folytasson intenzív háborút.
Kína Tajvanra, Oroszország Európára támadhatna
A The Atlantic szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetben Peking és Moszkva számára kedvezőbbnek tűnhet a Nyugat megtámadásának lehetősége. Az Egyesült Államok ugyanis jelenleg az Iránnal folytatott háborúban érintett, emiatt jelentős számú hajót és repülőgépet kellett átcsoportosítania Ázsiából és Európából a Közel-Keletre.
A lap szerint közben az amerikai légvédelmi rakétakészletek is jelentősen csökkentek, miközben Donald Trump szövetségeseivel szembeni kemény politikája miatt az Egyesült Államok és európai NATO-partnerei közötti ellentétek az elmúlt évtizedek egyik legmagasabb szintjére kerültek.
A kétfrontos háború veszélyét az elmúlt időszakban több magas rangú nyugati tisztségviselő is felvetette. Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 decemberében a Bildnek adott interjúban arról beszélt, hogy ha Kína katonai akciót indít Tajvan ellen, akkor szerinte Oroszország is kihasználhatja a helyzetet Európában.
A kétfrontos konfliktus lehetőségével azonban kevés komoly nyilvános hadijáték foglalkozott. Eric Heginbotham, a Massachusettsi Műszaki Egyetem biztonságpolitikai programjának hadijáték-szakértője szerint az Egyesült Államokban és Európában jelenleg nincs olyan ismert kutatóintézet, amely ilyen forgatókönyvet részletesen modellezett volna. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Pentagon titkos keretei között ne vizsgálnák a lehetőséget.
Egy 2023-as gyakorlatban a Pacific Forum azt szimulálta, hogy Kína megtámadja Tajvant, miközben Észak-Korea kihasználja a helyzetet, és megtámadja Dél-Koreát. David Santoro, az intézet elnöke szerint már ebben a helyzetben is komoly nehézségeket okozott az amerikai erők feladatainak elosztása és a megfelelő válasz kialakítása. Mint mondta, a gyakorlat során még Európával sem számoltak.
A The Atlantic egy cseh kutatóintézet, a Values Center for Security Policy által végzett hadijátékokat is bemutatott. Az intézet 2024 tavaszán kezdte vizsgálni egy orosz–kínai összehangolt támadás lehetséges következményeit, azóta pedig mintegy húsz szimulációt tartott különböző országok, köztük Japán és Dél-Korea szakértőinek bevonásával.
Az egyik forgatókönyvben Kína először leállítja az európai védelmi ipar számára fontos nyersanyagok exportját. Öt hónappal később az európai gyárak nyersanyaghiány miatt kénytelenek leállítani a fegyvergyártást, majd Oroszország – immár a kínai erőforrásokhoz való teljes hozzáféréssel – megtámad egy kelet-európai NATO-tagállamot.
A szimulációk eredményei komoly problémákat jeleztek Európa számára. A The Atlantic szerint a legtöbb forgatókönyvben az Egyesült Államok a kínai fenyegetést tekintette elsődlegesnek, és jelentős erőket csoportosított át Európából Ázsiába. Ez azt eredményezné, hogy az európai szövetségesek nagyrészt magukra maradnának az orosz támadással szemben.
Jakub Janda, a Values Center for Security Policy igazgatója szerint a szimulációk egyértelműen azt mutatják, hogy a Nyugat egysége kulcsfontosságú lenne. Ha ugyanis Oroszország és Kína összehangoltan lép fel, miközben az Egyesült Államok és Európa között is konfliktus alakul ki, akkor a Nyugat esélyei rendkívül kedvezőtlenné válhatnak.