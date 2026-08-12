Több száz drónészlelésről kapott bejelentést a német hadsereg

A múlt hét végén is jelentettek drónrepüléseket a Bundeswehr Észak-Rajna-Vesztfália bázisánál, ahol a „Patriot” légvédelmi rendszereket javítják.

Ezt megelőzően a lipcsei repülőtéren felfedezett, robbanóanyaggal felszerelt drón miatt adtak ki riasztást, amely a szóvivő szerint a támadások új szintje.

Légtérsértések: így méri fel Moszkva a NATO védelmi képességét?

Július végén egy cirkálórakéta és több drón is belépett Lengyelország légterébe. Nem sokkal korábban Románia hazarendelte moszkvai nagykövetét, egy orosz diplomatát pedig kiutasítottak, miután több egymást követő napon is drónok sértették meg az ország légterét. Az érintett országok Oroszországot tették felelőssé az esetekért. Májusban, Észtországban egy ukrán drón okozott riadalmat, az eszközt végül a NATO egyik F-16-os vadászgépe lőtte le az ország középső részén, egy lakatlan területen. Sajtóhírek szerint az Egyesült Államok hírszerzése már többször figyelmeztetett, hogy Oroszország dróntámadásokkal próbálhatja meg felmérni a NATO légvédelmét.

Die Bundeswehr zählt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr Drohnensichtungen. Die Zahl sicherheitsrelevanter Zwischenfälle mit Drohnen sei deutlich gestiegen. https://t.co/nc8PPbZUCG — DIE ZEIT (@zeitonline) August 11, 2026







