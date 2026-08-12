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drón

Több száz drónészlelésről kapott bejelentést a német hadsereg

1 órája
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Az orosz-ukrán háború kezdete óta a drónészlelésekről szóló bejelentések száma jelentősen megnőtt és állandósult – közölte a Bundeswehr Operatív Parancsnokságának szóvivője. A szóvivő szerint Németország naponta van kitéve hibrid fenyegetéseknek.
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„Összességében az elmúlt években néhány száz feltételezett drónrepülést jelentettek a Bundeswehr területén. A bejelentések elsősorban egy-egy drónra vonatkoznak, de néha drónrajokra is” – mondta a szóvivő a Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) médiacsoportnak., hangsúlyozva, hogy Németország naponta van kitéve olyan hibrid fenyegetéseknek, mint a dezinformáció, a hamis hírek, a kibertámadások, a kémkedés és akár a szabotázs is.

Több száz drónészlelésről kapott bejelentést a német hadsereg - A képen: a Bundeswehr Belbiztonsági Osztályához tartozó Falcon A1 Argus Interceptor drón repül Hammel felett, 2026. július 15-én, egy berlini bemutatón. Képünk illusztráció Fotó: JULIANE SONNTAG / Photothek Media Lab
Több száz drónészlelésről kapott bejelentést a német hadsereg - A képen: a Bundeswehr Belbiztonsági Osztályához tartozó Falcon A1 Argus Interceptor drón repül Hammel felett, 2026. július 15-én, egy berlini bemutatón. Képünk illusztráció Fotó: JULIANE SONNTAG / Photothek Media Lab
Robbanó drónt találtak egy német repülőtéren – Oroszország állhat a háttérben?
Bombariadó Németországban: robbanószerkezetes drón miatt lezárták a repülőteret

A múlt hét végén is jelentettek drónrepüléseket a Bundeswehr Észak-Rajna-Vesztfália bázisánál, ahol a „Patriot” légvédelmi rendszereket javítják. 

Ezt megelőzően a lipcsei repülőtéren felfedezett, robbanóanyaggal felszerelt drón miatt adtak ki riasztást, amely a szóvivő szerint a támadások új szintje. 

Légtérsértések: így méri fel Moszkva a NATO védelmi képességét?

Július végén egy cirkálórakéta és több drón is belépett Lengyelország légterébe. Nem sokkal korábban Románia hazarendelte moszkvai nagykövetét, egy orosz diplomatát pedig kiutasítottak, miután több egymást követő napon is drónok sértették meg az ország légterét. Az érintett országok Oroszországot tették felelőssé az esetekért. Májusban, Észtországban egy ukrán drón okozott riadalmat, az eszközt végül a NATO egyik F-16-os vadászgépe lőtte le az ország középső részén, egy lakatlan területen. Sajtóhírek szerint az Egyesült Államok hírszerzése már többször figyelmeztetett, hogy Oroszország dróntámadásokkal próbálhatja meg felmérni a NATO légvédelmét. 


 

 


 

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