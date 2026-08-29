Kiürülnek az istállók Németországban, naponta hét gazdaság húzza le a rolót

Németország mezőgazdasági válságot él át, melynek valódi méreteit alig tükrözik a hivatalos csődstatisztikák – írja az Agroinform. A bajba került családi gazdaságok jelentős része ugyanis nem jelent fizetésképtelenséget, hanem csendben felszámolja tevékenységét: eladja állatait és gépeit, földjét pedig bérbe adja egy másik, rendszerint nagyobb gazdálkodónak.
Három év alatt csaknem 7800 gazdaság tűnt el Németországban
A német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis adatai szerint 2023-ban mintegy 255 ezer mezőgazdasági üzem működött Németországban. Ez csaknem három százalékos, 7800 gazdaságot jelentő csökkenés 2020-hoz képest.
A visszaesés átlagosan:
- évente mintegy 2600,
- hetente körülbelül 50,
- naponta pedig hét
gazdaság megszűnését jelenti.
A gazdaságok számának csökkenésével párhuzamosan egyre nagyobb területek kerülnek egy-egy birtokhoz.
Egy német mezőgazdasági üzem
- 2000 körül átlagosan 37 hektárt művelt,
- 2010-ben már 56 hektár,
- 2020-ban 63 hektár,
- 2023-ban pedig mintegy 65 hektár
volt az átlagos birtokméret. A földek tehát többnyire nem kerülnek ki a művelésből, hanem egyre kevesebb, de nagyobb méretű gazdaság kezében összpontosulnak.
A tej- és sertéstartók kerültek a legnehezebb helyzetbe
A szerkezeti átalakulás különösen látványos az állattenyésztésben.
Három év alatt 14 százalékkal, mintegy 46 600-ra csökkent a német tejtermelő gazdaságok száma, miközben a tehénállomány csupán négy százalékkal, körülbelül 3,8 millió állatra mérséklődött.
Ez arra utal, hogy a bezáró kisebb gazdaságok állatai részben nagyobb telepekre kerülnek.
A sertéságazatban is komoly visszaesés következett be:
2020 és 2023 között a sertéstartó üzemek 13 százaléka szűnt meg, számuk így körülbelül 27 600-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a sertésállomány 15 százalékkal 22,4 millióra esett vissza.
A gazdálkodók helyzetét tovább nehezíti, hogy a mezőgazdasági termelői árak csökkennek, miközben a műtrágya, a gázolaj, az energia és a finanszírozás költsége továbbra is magas.
Májusban a német mezőgazdasági termelői árak átlagosan 13,9 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, az állatok és állati termékek esetében pedig 15,9 százalékos visszaesést mértek.
A dráguló hitelek, a visszaeső bevételek és a korábbi beruházások törlesztőrészletei együttesen emésztik fel a gazdaságok tartalékait. Bár 2025-ben mindössze 96 mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati vállalkozás ellen indult hivatalos csődeljárás, a valóság ennél jóval súlyosabb: a legtöbb családi gazdaság már azelőtt bezár, hogy eljutna a fizetésképtelenség bejelentéséig.