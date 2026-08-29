Kiürülnek az istállók Németországban, naponta hét gazdaság húzza le a rolót

Németország mezőgazdasági válságot él át, melynek valódi méreteit alig tükrözik a hivatalos csődstatisztikák – írja az Agroinform. A bajba került családi gazdaságok jelentős része ugyanis nem jelent fizetésképtelenséget, hanem csendben felszámolja tevékenységét: eladja állatait és gépeit, földjét pedig bérbe adja egy másik, rendszerint nagyobb gazdálkodónak.

Németországban a sertéságazat is komoly nehézségekkel küzd (Forrás: Pexels)

Három év alatt csaknem 7800 gazdaság tűnt el Németországban

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis adatai szerint 2023-ban mintegy 255 ezer mezőgazdasági üzem működött Németországban. Ez csaknem három százalékos, 7800 gazdaságot jelentő csökkenés 2020-hoz képest.

A visszaesés átlagosan:

évente mintegy 2600,

hetente körülbelül 50,

naponta pedig hét

gazdaság megszűnését jelenti.

A gazdaságok számának csökkenésével párhuzamosan egyre nagyobb területek kerülnek egy-egy birtokhoz.

Egy német mezőgazdasági üzem

2000 körül átlagosan 37 hektárt művelt,

2010-ben már 56 hektár,

2020-ban 63 hektár,

2023-ban pedig mintegy 65 hektár

volt az átlagos birtokméret. A földek tehát többnyire nem kerülnek ki a művelésből, hanem egyre kevesebb, de nagyobb méretű gazdaság kezében összpontosulnak.