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németország

Kiürülnek az istállók Németországban, naponta hét gazdaság húzza le a rolót

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Németországban 2020 és 2023 között csaknem 7800 mezőgazdasági üzem szűnt meg, ami naponta átlagosan hét gazdaság eltűnését jelenti. A folyamat különösen súlyosan érinti a tej- és sertéstartókat, miközben a termelés egyre nagyobb gazdaságokban összpontosul. Németország mezőgazdaságának válságát ráadásul a hivatalos csődstatisztikák csak részben mutatják meg.
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németországszövetségi statisztikai hivatalmezőgazdasági üzemgazdaságcsaládi gazdaságsertésválság

Németország mezőgazdasági válságot él át, melynek valódi méreteit alig tükrözik a hivatalos csődstatisztikák – írja az Agroinform. A bajba került családi gazdaságok jelentős része ugyanis nem jelent fizetésképtelenséget, hanem csendben felszámolja tevékenységét: eladja állatait és gépeit, földjét pedig bérbe adja egy másik, rendszerint nagyobb gazdálkodónak.

Németország
Németországban a sertéságazat is komoly nehézségekkel küzd (Forrás: Pexels)

Három év alatt csaknem 7800 gazdaság tűnt el Németországban

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a Destatis adatai szerint 2023-ban mintegy 255 ezer mezőgazdasági üzem működött Németországban. Ez csaknem három százalékos, 7800 gazdaságot jelentő csökkenés 2020-hoz képest.

A visszaesés átlagosan:

  • évente mintegy 2600,
  • hetente körülbelül 50,
  • naponta pedig hét

gazdaság megszűnését jelenti.

A gazdaságok számának csökkenésével párhuzamosan egyre nagyobb területek kerülnek egy-egy birtokhoz.

Egy német mezőgazdasági üzem

  • 2000 körül átlagosan 37 hektárt művelt,
  • 2010-ben már 56 hektár,
  • 2020-ban 63 hektár,
  • 2023-ban pedig mintegy 65 hektár

volt az átlagos birtokméret. A földek tehát többnyire nem kerülnek ki a művelésből, hanem egyre kevesebb, de nagyobb méretű gazdaság kezében összpontosulnak.

A családokat is érzékenyen érintheti a költségvetési kiigazítás

A tej- és sertéstartók kerültek a legnehezebb helyzetbe

A szerkezeti átalakulás különösen látványos az állattenyésztésben.

Három év alatt 14 százalékkal, mintegy 46 600-ra csökkent a német tejtermelő gazdaságok száma, miközben a tehénállomány csupán négy százalékkal, körülbelül 3,8 millió állatra mérséklődött.

Ez arra utal, hogy a bezáró kisebb gazdaságok állatai részben nagyobb telepekre kerülnek.

A sertéságazatban is komoly visszaesés következett be:

2020 és 2023 között a sertéstartó üzemek 13 százaléka szűnt meg, számuk így körülbelül 27 600-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a sertésállomány 15 százalékkal 22,4 millióra esett vissza.

A gazdálkodók helyzetét tovább nehezíti, hogy a mezőgazdasági termelői árak csökkennek, miközben a műtrágya, a gázolaj, az energia és a finanszírozás költsége továbbra is magas.

Májusban a német mezőgazdasági termelői árak átlagosan 13,9 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, az állatok és állati termékek esetében pedig 15,9 százalékos visszaesést mértek.

A dráguló hitelek, a visszaeső bevételek és a korábbi beruházások törlesztőrészletei együttesen emésztik fel a gazdaságok tartalékait. Bár 2025-ben mindössze 96 mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati vállalkozás ellen indult hivatalos csődeljárás, a valóság ennél jóval súlyosabb: a legtöbb családi gazdaság már azelőtt bezár, hogy eljutna a fizetésképtelenség bejelentéséig.

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