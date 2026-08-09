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gázai övezet

Netanjahu elutasította Trump gázai béketervét

9 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Elutasította Donald Trump amerikai elnök 15 pontos gázai tervét Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A gázai béketerv egyik legfontosabb eleme a Hamász és más fegyveres csoportok teljes leszerelése, Netanjahu azonban csak ezt követően vonná ki az izraeli erőket a Gázai övezetből.
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elutasította Donald Trump amerikai elnök 15 pontos gázai béketervét, kijelentve, hogy az izraeli erők nem vonulnak ki, amíg a Hamász „valóban” le nem fegyverzi magát – hívta fel a figyelmet a BBC.

Netanjahu elutasította Trump gázai béketervét (Fotó: kevin Dietsch/ Getty Images North America)
Netanjahu elutasította Trump gázai béketervét (Fotó: kevin Dietsch/ Getty Images North America)

Emlékezetes, Trump Béketanácsa a múlt hónapban jelentette be, hogy megállapodás született a Hamász és más gázai fegyveres csoportok „teljes leszereléséről”. A Hamász ugyanakkor leszögezte, nehézfegyvereinek átadása attól függ, hogy Izrael beszünteti-e „az agresszió minden formáját”, és kivonja-e csapatait a gázai övezetből. A zsidó állam azonban azóta is folytat légicsapásokat a Gázai övezetben, hogy tavaly októberben megállapodás született az első tűzszünetről.

Netanjahu ezután vasárnap tartott kormányülésén kijelentette, Izrael elutasítja a 15 pontos dokumentumot. Az izraeli hadsereg „nem hajt végre semmilyen kivonulást addig, amíg a Hamász valóban le nem fegyverzi magát, és továbbra is el fogja hárítani a katonáinkat és állampolgárainkat fenyegető veszélyeket” – tette hozzá.

Trump terve szerint a Hamász leszerelése több szakaszban történne

A BBC birtokába került négyoldalas ütemterv szerint a folyamatot ellenőrzéshez és az egyes felek vállalásainak teljesítéséhez kötnék. Amerikai tisztségviselők szerint egyik fél sem léphetne tovább a következő szakaszba, amíg a másik nem teljesítette az előírt kötelezettségeket.

Elsőként a kisebb gázai fegyveres csoportokat szerelnék le. Ezt követően kezdődne meg a Hamász katonai infrastruktúrájának felszámolása, beleértve az alagutak, fegyverraktárak és fegyvergyártó létesítmények kivonását a használatból.

Amerikai és a Béketanácshoz tartozó tisztségviselők tájékoztatása szerint első lépésként a Hamász gázai rendőri erői adnák át fegyvereiket az átmeneti hatóságoknak. Ezt követné a nehézfegyverek kivonása a használatból, majd a személyes fegyverek helyzetét a palesztin jog alapján rendeznék. A folyamat a helyi milíciákra és fegyveres klánokra is kiterjedne.

 

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