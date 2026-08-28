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Harald

Baka András is részvétét fejezte ki a norvég király halála miatt

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A magyar köztársasági elnök levélben fejezte ki együttérzését Norvégia és a norvég nép felé. Baka András V. Harald norvég király halála kapcsán méltatta az uralkodó több évtizedes szolgálatát és európai szerepét.
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HaraldkirályBaka Andrásnorvég

Dr. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki V. Harald norvég király halála miatt – közölte a Sándor-palota. Az államfő levelében nagy tekintélyű uralkodónak nevezte a 89 éves korában elhunyt királyt, és kiemelte környezetvédelmi elkötelezettségét, valamint Magyarországhoz fűződő barátságát.

A köztársasági elnök szerint V. Harald uralkodása nemcsak Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Úgy fogalmazott, halála az egész kontinens számára nagy veszteség.

Felség!

Kérem fogadja őszinte részvétemet V. Harald király elhunyta miatt. Magyarország együttérez Norvégiával és népével a gyászban.

Norvégia egy hosszú évtizedeken át hűséggel szolgáló, nagy tekintélyű uralkodóját veszítette el, Európa pedig egy mély tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő meghatározó államfőt.

Harald király nehéz idők tanúja volt, aki tapasztalatait és tudását bölcsen használta fel nemzete javára. Uralkodása nem csupán Norvégiára, hanem Európa történelmére is jelentős hatással volt. Halála az egész kontinens számára nagy veszteséget jelent.

Nagyra értékeljük Harald király környezetvédelmi elkötelezettségét, az európai értékek következetes képviseletét, és hogy mindig barátsággal tekintett Magyarországra és térségünkre.

Emlékét kegyelettel és mély tisztelettel megőrizzük.

Budapest, 2026. augusztus 28.

Dr. Baka András

 – olvasható a Sándor-palota oldalán.

 

 

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