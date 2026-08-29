Súlyos csapás érte Putyin nukleáris szuperfegyverét

Ukrajna csapást mért az oroszországi Szaratovi területen fekvő Engels–2 légibázisra, ahol súlyosan megsérült egy Tu–95MS nukleáris bombázó. Volodimir Zelenszkij szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat Alpha egysége hajtotta végre a támadást – számolt be a Daily Mail.
Nukleáris bombázó sérült meg az ukrán támadásban Oroszországban
A műholdfelvételeken jelentős sérülés látható a gép jobb szárnyán. Hat héten belül ez már a második Tu–95MS, amelyet az ukránok ugyanazon a légibázison értek el.
A Tu–95MS gépekkel rendszeresen indítanak hagyományos rakétákat Ukrajna ellen, ugyanakkor a típus nukleáris fegyverek hordozására is képes, így az orosz nukleáris csapásmérő erő részét képezi.
Zelenszkij azt mondta, éppen ezekkel a repülőgépekkel hajtanak végre támadásokat Ukrajna ellen, ezért megköszönte az ukrán katonák pontosságát.
A közel hetven éve kifejlesztett Tu–95-ösöket már nem gyártják, ezért a sérült gépek javítása és pótlása is nehézséget jelenthet. A forrás szerint egy ilyen stratégiai bombázó értéke mintegy 75 millió font. Az ukrán támadások ugyanazon a napon egy jelentős orosz olajfinomítót is érintettek a Jaroszlavli területen, ahol tűz ütött ki.