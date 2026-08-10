Az ukránok az elmúlt két év legvéresebb dróntámadását hajtották végre

Csapást mértek az ukrán erők az éjjel az oroszországi Tatárföldön, Nyizsnyekamszkban lévő Taneco olajfinomítóra, a létesítmény területén tűz ütött ki – tudatta az ukrán fegyveres erők vezérkara. Az olajfinomító mintegy kétezer kilométerre van Ukrajnától. Az ukrán katonák emellett csapást mértek az orosz erők egy javítóegységére a kelet-ukrajnai Luhanszk megye megszállt részében és egy tábori tüzérségi lőszerraktárra a donyecki területen. A CNN megjegyezte, hogy az elmúlt 2 évben ez volt a legvéresebb ukrán támadás orosz célpontok ellen.

Csapást mértek az ukrán erők az éjjel az oroszországi Tatárföldön, Nyizsnyekamszkban lévő Taneco olajfinomítóra, a létesítmény területén tűz ütött ki (Fotó: AFP)

Az ukrán vezérkar a korábbi támadások eredményeiről is új információkat közölt. Az augusztus 8-án a Krasznodari területen található Iljszkiji olajfinomító ellen végrehajtott csapás után megerősítették, hogy megrongálódott az AVT-6 jelű elsődleges olajfeldolgozó egység.

A megszállt Krímben található Hvargyijiszke repülőteret augusztus 3-án érte ukrán támadás. A vezérkar szerint kilenc, repülőgép-üzemanyag tárolására szolgáló vízszintes tartály semmisült meg, emellett két, repüléstechnikai eszközök számára kialakított hangár is megrongálódott.

Miközben az ukránok az olajfinomítót támadták, az orosz hadsereg sem volt tétlen

Közben az orosz hadsereg Zaporizzsja városát támadta irányított légibombákkal – közölte a délkelet-ukrajnai régió kormányzói hivatala.

A támadásban legalább 24 ember megsebesült, köztük két gyermek. Egy tízéves kislány súlyos állapotban van.

A Harkiv megyei ügyészség szerint az orosz erők masszív tüzérségi támadást hajtottak végre a régióban található Buhajivka ellen is. A települést ért csapásban öt civil vesztette életét.