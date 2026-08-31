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Orbán Anita

Orbán Anita már felkészült a Bledi Stratégiai Fórumra

22 perce
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A külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg néhány gondolatot a Bledi Stratégiai Fórum kapcsán, amelyen ő és Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. Orbán Anita szerint Magyarország számára tétje van az eseménynek, amelynek keretében a külügyminiszter több kétoldalú megbeszélést is folytat majd.
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Orbán AnitaBledi Stratégiai Fórumkülügyminiszter

A külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett a a Bledi Stratégiai Fórum kapcsán. Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország számára különösen fontos az esemény, amelynek kézzelfogható tétje van. 

Orbán Anita szerint hazánk számára kiemelkedően fontos a Bledi Stratégiai Fórum
Orbán Anita szerint hazánk számára kiemelkedően fontos a Bledi Stratégiai Fórum
Fotó: Facebook/Orbán Anita

„A Bledi Stratégiai Fórum Közép- és Délkelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régiónk előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek” – írta bejegyzésében Orbán Anita. 

A külügyminiszter mellett Magyar Péter miniszterelnök is ott lesz a fórumon, ahol mind a ketten részt vesznek egy-egy kerekasztal beszélgetésen. A fórum témája egyébként Európa jövője, ami kapcsán Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánknak „nagyon is kézzelfogható tétje van” az eseménynek. 

Magyarország biztonsága, versenyképessége, közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban – írta. Orbán Anita egyúttal azt is elárulta, hogy az esemény keretében több kétoldalú megbeszélést is folytat majd. 

 

 

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