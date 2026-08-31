Orbán Anita már felkészült a Bledi Stratégiai Fórumra

A külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett a a Bledi Stratégiai Fórum kapcsán. Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország számára különösen fontos az esemény, amelynek kézzelfogható tétje van.

Orbán Anita szerint hazánk számára kiemelkedően fontos a Bledi Stratégiai Fórum

Fotó: Facebook/Orbán Anita

„A Bledi Stratégiai Fórum Közép- és Délkelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régiónk előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek” – írta bejegyzésében Orbán Anita.

A külügyminiszter mellett Magyar Péter miniszterelnök is ott lesz a fórumon, ahol mind a ketten részt vesznek egy-egy kerekasztal beszélgetésen. A fórum témája egyébként Európa jövője, ami kapcsán Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánknak „nagyon is kézzelfogható tétje van” az eseménynek.