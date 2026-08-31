Putyin újabb országot fenyeget, de Moszkva kerülhet csapdába – exkluzív interjú

– Nemrég parlamenti választásokat tartottak Örményországban, amelyeket ismét Nikol Pasinján nyert meg, ráadásul meggyőző eredménnyel. Mire számíthatunk az új kormánytól? Merre tart majd az ország: az Európai Unió vagy Oroszország felé?
– A nyilatkozatok alapján Örményország tovább kívánja fejleszteni kapcsolatait az Európai Unióval. Az európai irány alapvetően pozitív dologként jelenik meg: az ország fejlesztéséről, európai modellek átvételéről és a kapcsolatok erősítéséről van szó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Örményország egyszerűen szakítani akar Oroszországgal. Az örmény politikai vezetés álláspontja általában az, hogy ez nem egy egyszerű választás Moszkva és Európa között. Lehetséges az Európával való kapcsolatok fejlesztése anélkül, hogy az ország minden kapcsolatát megszakítaná Oroszországgal. A probléma az, hogy a jelenlegi orosz–örmény válság továbbra is fennáll. Ha azt kérdezi tőlem, hogy holnap véget ér-e, azt mondom, nem hiszem. Ugyanakkor azt sem gondolom, hogy Oroszország teljesen megszakítaná kapcsolatait Örményországgal.
– Miért nem?
– Mert ha Oroszország teljesen megszakítaná gazdasági kapcsolatait Örményországgal, akkor lényegében végleg elveszítené az országot. Moszkva már elveszítette biztonsági monopóliumát Örményországban, politikailag is sok minden megváltozott. A gazdasági kapcsolatok jelentik az egyik utolsó jelentős összeköttetést. Ez különösen igaz az energiára. Örményország földgázának több mint 80 százaléka Oroszországból érkezik. Emellett fontos az örmény mezőgazdasági termékek orosz piaca is. Ha Oroszország ezeket a kapcsolatokat is felszámolná, akkor teljesen elveszítené Örményországot, és ezzel a Dél-Kaukázusban is jelentősen gyengülne a pozíciója.
– Moszkva azonban egyre keményebb hangot üt meg Örményországgal szemben. Oroszország számára problémát jelent, hogy Jereván közeledik Európához?
– Igen, természetesen. Oroszország számára a posztszovjet térség továbbra is kiemelt érdekszféra. Oroszul ezt gyakran „közel-külföldnek” nevezik. Moszkva rendkívül érzékenyen reagál arra, ha az Európai Unió, a Nyugat vagy általában véve európai intézmények megpróbálják növelni befolyásukat ebben a térségben. Ezt látjuk Ukrajnában, Közép-Ázsiában és a Kaukázusban is. Az orosz gondolkodás lényege nagyjából az, hogy: velünk kell lennetek, nem velük. Örményország válasza viszont az, hogy ez nem feltétlenül egy dichotómia. Fejleszthetjük kapcsolatainkat Európával, átvehetünk európai modelleket, de ez nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatot meg akarunk szakítani Oroszországgal.
– Ön szerint meddig mehet el ez a konfliktus? Elképzelhető, hogy Oroszország valóban komoly gazdasági nyomást gyakorol Örményországra?
– Elméletileg igen. A gyakorlatban azonban ez nagyon veszélyes lenne Oroszország számára is. Ha Moszkva teljesen megszakítaná gazdasági kapcsolatait Örményországgal, azzal végleg elveszíthetné az országot. Ezért racionális szempontból nem lenne jó döntés. Ugyanakkor a politika nem mindig racionális. A politikában az érzelmeknek is szerepük van, és elméletileg elképzelhetők irracionális döntések is. Hasonló válságot látunk jelenleg Azerbajdzsán és Oroszország kapcsolataiban is. Racionálisan nézve előbb-utóbb mindkét félnek meg kell találnia a módját a kapcsolatok normalizálására. De az is előfordulhat, hogy a politikai döntések nem pusztán racionális szempontokon alapulnak.
– Említette, hogy Örményország földgázának több mint 80 százaléka Oroszországból érkezik. Emiatt Jereván nem próbál alternatív energiaforrásokat találni? Például Közép-Ázsiából?
– Ez elsősorban földrajzi kérdés. Közép-Ázsiából energiát szállítani Örményországba rendkívül bonyolult lenne. Ott van például a Kaszpi-tenger, majd Azerbajdzsán. Ahhoz, hogy közép-ázsiai földgáz érkezzen Örményországba, először normalizálni kellene az Örményország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatokat, és létre kellene hozni a szükséges infrastruktúrát. Hosszú távon természetesen sok minden elképzelhető. Nem tudom, mi lesz ötven év múlva. De politikai szempontból egy, két vagy öt éven belül ezt nem tartom reálisnak. Elméletileg Irán is alternatíva lehet. Örményország jelenleg is kap valamennyi gázt Irántól, de az orosz szállítások messze meghatározóbbak. Új vezetékeket lehetne építeni, de a politikai környezet ezt rendkívül bonyolulttá teszi. Képzeljük el például, hogy egy amerikaiak által támogatott folyosón keresztül iráni gázvezeték épül. Ez politikailag egyáltalán nem egyszerű. Ezért nem gondolom, hogy rövid távon Örményország valódi alternatívát találhatna az orosz földgáz helyett.
– Oroszország valóban azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a gázszállítást?
– Nem egészen. Inkább arról beszélnek, hogy megváltoztathatják a földgáz árát, és Örményországnak olyan árat szabhatnak, amilyet az oroszok általában az európai export esetében alkalmaznak. Ez több mint háromszor magasabb ár lenne. A posztszovjet térségben gyakorlatilag senki sem lenne képes ilyen áron megvásárolni az orosz gázt. Ezért azt gondolom, hogy egyelőre inkább politikai nyomásgyakorlásról, retorikáról és fenyegetésről van szó. A gyakorlatban majd meglátjuk, mi történik. Oroszországnak a posztszovjet térségben alapvetően két valódi eszköze volt arra, hogy befolyást gyakoroljon a környező országokra. Az egyik az energia és annak ára. Ez természetesen nem működik olyan országokkal szemben, mint Azerbajdzsán vagy Kazahsztán, amelyek maguk is jelentős olaj- és gáztermelők. Más országok esetében azonban nagyon fontos eszköz. A másik a biztonság volt. Oroszország hosszú ideig gyakorlatilag monopolhelyzetben volt a biztonság területén a posztszovjet térségben. Ezt a pozícióját azonban nagyrészt elveszítette. Most pedig az energiahordozók ára maradt az egyik legfontosabb befolyásgyakorlási eszköze.
– Jelenleg a helyzet továbbra is feszült Azerbajdzsánnal, mit várhatunk a következő években? Van Örményországban komoly félelem egy új, teljes körű háborútól?
– Elméletileg, sőt nem is csak elméletileg, ez az egyik lehetséges forgatókönyv. Elképzelhető egy teljes körű háború is. Én azonban nem gondolom, hogy ez különösen valószínű lenne a következő egy évben. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy hosszú távon sem történhet meg. A 2023-as karabahi események után a helyzet teljesen megváltozott. Ami ott történt, az nem csupán katonai művelet volt. Az örmény lakosság gyakorlatilag teljesen eltűnt a térségből. Mintegy 120 ezer ember hagyta el Hegyi-Karabahot. Ez Örményország hárommilliós lakosságához viszonyítva rendkívül jelentős szám.
Nemzetközi jogi szempontból azonban Hegyi-Karabah Azerbajdzsán részeként volt elismerve. Még Örményország sem ismerte el független államként. Örményország helyzete viszont más. Örményország nemzetközileg elismert állam és az ENSZ tagja. Ezért nem tartom valószínűnek, hogy Azerbajdzsán egyszerűen megtámadná Örményországot, deportálná a hárommilliós lakosságot, majd utakat építene az elfoglalt területen keresztül más országok felé. Persze itt is meg kell ismételnem: irracionális döntések mindig elképzelhetők. De jelenleg nem tartom ezt a legvalószínűbb forgatókönyvnek.
– És a békemegállapodás? Várható annak aláírása?
– Őszintén szólva, még ezt sem tartom különösebben valószínűnek. Ha például Azerbajdzsán azt követeli, hogy Örményország változtassa meg az alkotmányát, az problémát jelent. Egy ország alkotmányának külső nyomásra történő módosítása meglehetősen problémás kérdés. A legvalószínűbb forgatókönyv szerintem az, hogy a kapcsolatok lassan tovább fejlődnek anélkül, hogy egy nagy, átfogó békeszerződést írnának alá.
– Mire gondol pontosan?
– Határok megnyitására, kommunikációra, gazdasági kapcsolatokra. Már most is vannak erre példák. Rendkívül szimbolikus, de a folyamat elkezdődött. Azerbajdzsánon keresztül már érkeztek áruk Kazahsztánból és Oroszországból Örményországba, Grúzián keresztül. Korábban ez közvetlenül nem volt lehetséges. Azerbajdzsánból származó üzemanyag is eljutott már Örményországba Grúzián keresztül. Korábban az örmény és az azeri civil társadalom képviselőinek találkozóit általában a régión kívül rendezték meg: Európában, az Egyesült Államokban vagy esetleg Tbilisziben. Most azonban már Bakuban és Jerevánban is tartanak ilyen találkozókat. Sőt, néhány alkalommal az emberek gyalogosan át is lépték a határt. A folyamat nagyon lassú, és nem stabil, de szerintem ez a legvalószínűbb forgatókönyv: fokozatos normalizáció, konkrét lépések, együttműködés – anélkül, hogy feltétlenül megszületne egy nagy, átfogó megállapodás.
– Vlagyimir Putyin arról is beszélt, hogy Örményországnak népszavazást kellene tartania az Európai Unióhoz való közeledésről és a nyugati orientációról. Tegyük fel elméletileg, hogy jövő héten külső befolyásolás nélkül tartanának egy népszavazást. Hogyan viszonyulna ehhez ma az örmény társadalom? Az emberek az Európai Unióhoz akarnak közeledni, vagy továbbra is sokan úgy gondolják, hogy Moszkvának kellene lennie Örményország első számú szövetségesének?
– Ha a társadalomról beszélünk, a helyzet egyértelműen megváltozott.Egyre kevesebben hisznek az orosz biztonsági garanciákban. Ennek egyik fő oka a 2020-as karabahi háború és az azt követő események. 2020 november 9-ről 10-re virradó éjszaka megállapodást írt alá Azerbajdzsán elnöke, Örményország miniszterelnöke és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin. Orosz békefenntartók is érkeztek a térségbe. 2023-ban azonban, amikor Azerbajdzsán végrehajtotta hadműveletét Hegyi-Karabahban, az orosz békefenntartók gyakorlatilag nem tettek semmit. El lehet képzelni, hogyan változtatta meg mindez az örmény társadalom véleményét Oroszországról. Általánosságban azt lehet mondani, hogy Örményországban az „európai” szóhoz pozitív dolgokat társítanak. Európai egészségügy, európai életszínvonal, európai mechanizmusok – az „európai” általában valami pozitívat jelent. Nincs előttem konkrét szociológiai adat, de több mint az emberek fele támogatja a kapcsolatok normalizálását és fejlesztését Európával. Ez azonban nem ugyanaz, mint az Európai Unióhoz való csatlakozás.
– Akkor mit gondol Putyin népszavazási javaslatáról?
– Őszintén szólva nem igazán értem, miről lehetne népszavazást tartani. Mi lenne a népszavazás tárgya? Jelenleg Örményország nem tagjelölt ország. Az Európai Unióban senki sem vár minket a csatlakozás kapujában. Ha egyszer elindulna egy olyan konkrét folyamat, mint amilyen például Moldovában zajlik, akkor természetesen lenne értelme egy népszavazásnak. Akkor konkrét tervekről lehetne beszélni. Lehetne arról vitatkozni, hogy ezek a tervek reálisak-e vagy sem, de legalább lenne egy konkrét kérdés. Most azonban miről szavaznánk? Arról, hogy akarunk-e az Európai Unió tagjai lenni? Ez önmagában semmit nem jelent. Miért nem Latin-Amerikáról vagy az Egyesült Államokról tartunk akkor népszavazást? Ezért nehezen tudom elképzelni, hogy jelenleg ilyen referendumot rendezzenek Örményországban. Ami Putyin kijelentését illeti, szerintem ez inkább az örmény politikára gyakorolt nyomás része, mintsem egy valóban reális politikai folyamat.
– Ez azért is furcsa, mert Oroszország számára valójában nincs olyan közvetlen veszély, hogy Örményország a következő egy-két évben belép az Európai Unióba. Ez egy nagyon hosszú folyamat lenne.
– Igen. Talán van egy konkrét esemény, amely szerepet játszhatott ebben. Május elején, a választások előtt Jerevánban európai politikai rendezvényt tartottak, amelyen Volodimir Zelenszkij is részt vett. Ott olyan kijelentéseket tett, amelyek természetesen nem voltak különösebben barátságosak Oroszországgal szemben. Talán ez volt az a konkrét esemény, amely miatt Moszkvában úgy gondolták, hogy valamit tenni kell az örmény politikával kapcsolatban. Zelenszkij Jerevánban volt, Örményország területén mondta el ezeket a szavakat. Ez talán másképp hatott Moszkvában, mintha ugyanezt Washingtonban vagy valahol máshol mondta volna. Az örmény hivatalos vezetés részéről ugyanakkor nem érkezett olyan reakció, amely alapvetően megváltoztatta volna a helyzetet. Ezért azt gondolom, hogy a népszavazásról szóló kijelentés inkább politikai nyomásgyakorlás és politikai diskurzus része, mint egy valóban közelgő, reális forgatókönyv.
Alekszandr Iszkandarjan örmény politológus, a Jereváni Kaukázusi Intézet igazgatója és egyik vezető elemzője. A dél-kaukázusi térség politikai folyamataival, Örményország belpolitikájával, valamint az örmény–orosz kapcsolatokkal foglalkozik. Rendszeresen nyilatkozik nemzetközi és örmény sajtóorgánumoknak a térség geopolitikai folyamatairól, így az orosz–örmény kapcsolatok alakulásáról, az Európai Unióhoz való közeledésről és az Örményország, valamint Azerbajdzsán közötti viszonyról is.