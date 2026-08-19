Fegyvert szegeznek a földön fekvő gyerekekre az orosz iskolákban - megrázó fényképek

Az orosz iskolákban augusztus 18–19-én zajlanak a kétnapos gyakorlatok, amelyek során a diákoknak és óvodásoknak terrortámadásokra kell felkészülniük. A közzétett felvételeken gyerekek fekszenek arccal lefelé a földön, miközben fegyvert szegeznek rájuk.

Terrorellenes gyakorlat zajlik orosz iskolákban és óvodákban: a gyerekeknek fegyveres támadást és túszejtést is el kell játszaniuk (illusztráció) Fotó: Pexels

Túszejtést is eljátszanak a gyerekekkel az orosz iskolákban

Oroszország-szerte augusztus 18–19-én tartanak terrorellenes gyakorlatokat iskolákban és óvodákban. A gyerekeknek több helyen olyan helyzeteket kell eljátszaniuk, amelyek fegyveres támadást vagy túszejtést modelleznek.

A fotókon óvodások és iskolások arccal lefelé fekszenek a földön tanáraik mellett, miközben fegyvert szegeznek rájuk. Más gyerekek kisebb helyiségekben bújnak el, ajtókat torlaszolnak el, vagy lehajtott fejjel várják a gyakorlat végét. Egyes intézményekben a forgatókönyv szerint gyúlékony folyadékkal végrehajtott támadást és túszejtést is szimuláltak – számolt be a Meduza.io.

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