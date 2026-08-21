Körözést adott ki Oroszország a német újságíró ellen, aki az oroszok megöléséről kérdezte Zelenszkijt

Körözést adott ki Michael Martens, a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német napilap újságírója ellen az orosz belügyminisztérium csütörtökön. A tárca közölte, hogy az orosz büntető törvénykönyv egyik cikke alapján körözik, de ennek számát nem adta meg.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Fotó: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP

Súlyos következménye lett a Zelenszkijnek feltett kérdésnek az oroszok részéről

Martens augusztus 8-án, Volodimir Zelenszkij ukrán és Aleksandar Vucic szerb elnök közös belgrádi sajtótájékoztatóján feltett kérdésével hívta fel magára az orosz és a nemzetközi közfigyelmet.

El tudná mondani nekünk, európaiaknak, hogy mit tudnánk konkrétan tenni, hogy segítsünk önöknek több oroszt megölni?

– kérdezte Martens angolul Zelenszkijt, hozzáfűzve, hogy orosz katonákra gondol.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség augusztus 15-én egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy az újságíró ellen az orosz Btk. 282. cikkének 2. bekezdése alapján – gyűlölet vagy ellenségeskedés szítása címén – indult büntetőeljárás.

Ha a vád bizonyítást nyer, hat évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön „nyilvánvalóan szándékos provokációnak” minősítette Martens kijelentését, és kifogásolta, hogy az újságíró nem kért bocsánatot nyilvánosan.

⚡️Корреспондент FAZ Михаэль Мартенс, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело после слов об убийстве русских - официально объявлен в международный розыск! pic.twitter.com/aUDtEyI1WF — Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) August 20, 2026

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban felszólította Szerbiát, hogy reagáljon az német újságíró „oroszok megölésére” vonatkozó szavaira.

Perko Matovic, a szerb információs és távközlési minisztérium államtitkára augusztus 13-án elítélte Martens megnyilvánulását, amelyet a Belgrád és Moszkva közötti kapcsolatok elrontására irányuló kísérletnek nevezett.

Egy nappal később Aleksandar Vulin volt miniszterelnök-helyettes, a Szerb Szocialista Mozgalom elnöke a TASZSZ-nak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a szerb kormánynak ki kellett volna utasítania a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítóját.

A német külügy védelmébe vette az újságírót

A németországi orosz nagykövetség azzal a kéréssel fordult a berlini ügyészséghez, hogy adjon jogi értékelést arról, hogy Martens kijelentései nem merítették-e ki bűncselekmény tényállását.