Olajfinomítót támadtak az ukránok, az oroszok előretörtek a Szumi régióban

A közösségi médiában is látható felvételek szerint augusztus 6-án éjszaka ukrán drónok támadták meg az orosz Jaroszlavli megye területén található olajfinomítót. Az ukrán határtól több mint 700 kilométerre fekvő jaroszlavli Slavneft-Yanos olajfinomítóban hatalmas tűz keletkezett. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a létesítményt az előző éjszaka is megtámadták - írta a Kyiv Independent.
Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója az éjszaka folyamán bejelentette, hogy ukrán drónok támadják a régiót. Ennek következtében forgalmi korlátozásokat vezettek be a Moszkvába vezető úton.
A lezárás a városból kivezető utat érintette a Délnyugati Körút és a Moszkovszkij prospekt kereszteződésétől kezdve – ahol a finomító található.
A lakosok arról is beszámoltak, hogy a támadások nyomán tűz ütött ki néhány városi lakóházban.
Az oroszok elfoglalták Szumi egyik települését
Elfoglalta az orosz hadsereg az északkelet-ukrajnai, Szumi megyei Rizsivka települést– közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1380 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési, üzemanyag- és energiaipari infrastruktúra több létesítményét, valamint csapásmérő drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, tíz irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 1083 repülőgép típusú drónt.
A RIA Novosztyi hírügynökség biztonsági szolgálatokra hivatkozva közölte, hogy a szvedlovszki régióban szerda este felrobbantották Vlagyimir Tkacsuk, az Upir FPV-drónokat gyártó vállalat alapítójának gépkocsiját.
Az Uraldronzavod vezérigazgatóját intenzív osztályon kezelik. Gépkocsivezetője a robbanás helyszínén életét vesztette.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy 22 éves orosz állampolgárt, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (FSZB) megbízásából megkísérelte felgyújtani a Kaluga megyei katonai toborzóirodát. Ezt megelőzően egyik feladata az volt, hogy az orosz hatóságokat becsmérlő feliratokat fessen fel a házfalakra.
A kurszki régióban egy 72 éves férfit robbanás ölt meg, amikor a gépkocsijával aknára hajtott. Alekszej Lihacsov, a Roszatom atomenergetikai vállalat vezérigazgatója közölte, hogy az ukrán hadsereg immár negyedik hónapja tömegesen aknásítja el drónokról az utakat az orosz ellenőrzés alá került Enerhodar város és a zaporizzsjai atomerőmű körzetében.
Kijev az oroszok célkeresztjében
Korábban Kijev szinte teljes területére riadót rendeletek el, miután a jelentések szerint 24 ballisztikus rakéta és több mint 100 drón vette célba a várost – írja a Kyiv Independent. A támadás főként a város külső területeire koncentrálódott, valamint a kijevi régió közeli településeire. A jelentések szerint legalább 17-en meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek. A Kijevtől mintegy 24 kilométerre keletre fekvő Brovary városát különösen súlyosan érintették a támadások, nemcsak ballisztikus rakétákat, hanem sugárhajtású Shahed típusú drónokat is bevetettek az oroszok.
A támadásban találatot kapott egy vasútállomás és több raktár épület is. Egy közösségi médiában keringő felvétel alapján pedig felmerült a gyanú, hogy Oroszország kazettás bombákat is bevethetett.
Ukrajna számára különösen fájó a támadás, miután az elmúlt időszakban Volodimir Zelenszkij elnök többször is jelezte, hogy az ország kezd kifogyni az elfogó rakétákból amelyekkel meg tudnák állítani a ballisztikus rakétákat. Washingtonban az ukrán elnök rendkívüli Patriot csomagot kért Donald Trump amerikai elnöktől, azonban jelenleg az amerikai fegyver hiánycikk az iráni konfliktus miatt.
Ukrajna azonban eközben tovább folytatja mélységi csapásait, amelyeknek jól érzékelhető következményei vannak. Immár több alkalommal támadták ugyanis a Wild Berries nevű internetes kereskedelmi cég raktárait, legutóbb Szentpéterváron.
Az ukrán vezetés szerint a cég aktívan támogatja az orosz haderőt, miután rendszeresen szállít drón alkatrészeket, emellett pedig raktárait az orosz hadsereg használja. Ezt egyébként Moszkva tagadja. Emellett az ukránok sikeresen hajtanak végre csapásokat az energetikai infrastruktúra ellen is, amely okán üzemanyaghiány lépett fel Oroszországban.