Olajfinomítót támadtak az ukránok, az oroszok előretörtek a Szumi régióban

A közösségi médiában is látható felvételek szerint augusztus 6-án éjszaka ukrán drónok támadták meg az orosz Jaroszlavli megye területén található olajfinomítót. Az ukrán határtól több mint 700 kilométerre fekvő jaroszlavli Slavneft-Yanos olajfinomítóban hatalmas tűz keletkezett. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a létesítményt az előző éjszaka is megtámadták - írta a Kyiv Independent.

Az oroszok Kijevet támadják, az ukránok az orosz energetikai infrastruktúrára mérnek csapást rendszeresen

Fotó: EVGEN KOTENKO / AFP

Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója az éjszaka folyamán bejelentette, hogy ukrán drónok támadják a régiót. Ennek következtében forgalmi korlátozásokat vezettek be a Moszkvába vezető úton.

Ukraine hit one of Russia's five biggest oil refineries in Yaroslavl again



Ukrainian drones struck the Slavneft-YANOS refinery in Yaroslavl on the morning of 6 August, and eyewitness footage showed thick black smoke rising from several separate fires ac… pic.twitter.com/uFSu9snxb0 — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) August 6, 2026

A lezárás a városból kivezető utat érintette a Délnyugati Körút és a Moszkovszkij prospekt kereszteződésétől kezdve – ahol a finomító található.

A lakosok arról is beszámoltak, hogy a támadások nyomán tűz ütött ki néhány városi lakóházban.

Az oroszok elfoglalták Szumi egyik települését

Elfoglalta az orosz hadsereg az északkelet-ukrajnai, Szumi megyei Rizsivka települést– közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1380 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési, üzemanyag- és energiaipari infrastruktúra több létesítményét, valamint csapásmérő drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, tíz irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 1083 repülőgép típusú drónt.

A RIA Novosztyi hírügynökség biztonsági szolgálatokra hivatkozva közölte, hogy a szvedlovszki régióban szerda este felrobbantották Vlagyimir Tkacsuk, az Upir FPV-drónokat gyártó vállalat alapítójának gépkocsiját.

Az Uraldronzavod vezérigazgatóját intenzív osztályon kezelik. Gépkocsivezetője a robbanás helyszínén életét vesztette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy 22 éves orosz állampolgárt, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (FSZB) megbízásából megkísérelte felgyújtani a Kaluga megyei katonai toborzóirodát. Ezt megelőzően egyik feladata az volt, hogy az orosz hatóságokat becsmérlő feliratokat fessen fel a házfalakra.

A kurszki régióban egy 72 éves férfit robbanás ölt meg, amikor a gépkocsijával aknára hajtott. Alekszej Lihacsov, a Roszatom atomenergetikai vállalat vezérigazgatója közölte, hogy az ukrán hadsereg immár negyedik hónapja tömegesen aknásítja el drónokról az utakat az orosz ellenőrzés alá került Enerhodar város és a zaporizzsjai atomerőmű körzetében.