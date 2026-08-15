Oroszország magyarázatot vár Washingtontól

A múlt héten az Egyesült Államok Kongresszusa olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyekből kiderült, hogy feltételezhetően amerikai fegyverrendszereket adhatnak át Kijevnek a törökországi készletekből.

A lista egyebek mellett 12 MLRS sorozatvető-rendszer indítóberendezését és 70 ATACMS ballisztikus rakétát tartalmaz.

A dokumentumok szerint Törökország hivatalosan hadseregének korszerűsítésére törekszik, és ennek keretében megszabadulna az lecserélendő fegyverrendszerektől. Ezeket magánvállalatokon keresztül tervezik átadni: a török MKE, ASFAT és ARCA Savunma, a bolgár VTIC International Ltd., valamint az amerikai Pansophico és Patriot Defense Group vállalaton keresztül .

A dokumentum megvitatására két hét áll rendelkezésre, a Képviselőház és a Szenátus azonban nyári szüneten van. Ugyanakkor külön szavazásra nincs szükség: a dokumentum automatikusan hatályba lép, amennyiben a két kamara nem fogad el közös határozatot a blokkolásáról

– írta az MTI az orosz RIA Novosty hírportálra hivatkozva.