Oroszország magyarázatot vár Washingtontól

„Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat – jelentette ki Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjában, amelyet a Gazeta.ru is idézett.
A múlt héten az Egyesült Államok Kongresszusa olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyekből kiderült, hogy feltételezhetően amerikai fegyverrendszereket adhatnak át Kijevnek a törökországi készletekből.
A lista egyebek mellett 12 MLRS sorozatvető-rendszer indítóberendezését és 70 ATACMS ballisztikus rakétát tartalmaz.
A dokumentumok szerint Törökország hivatalosan hadseregének korszerűsítésére törekszik, és ennek keretében megszabadulna az lecserélendő fegyverrendszerektől. Ezeket magánvállalatokon keresztül tervezik átadni: a török MKE, ASFAT és ARCA Savunma, a bolgár VTIC International Ltd., valamint az amerikai Pansophico és Patriot Defense Group vállalaton keresztül .
A dokumentum megvitatására két hét áll rendelkezésre, a Képviselőház és a Szenátus azonban nyári szüneten van. Ugyanakkor külön szavazásra nincs szükség: a dokumentum automatikusan hatályba lép, amennyiben a két kamara nem fogad el közös határozatot a blokkolásáról
– írta az MTI az orosz RIA Novosty hírportálra hivatkozva.