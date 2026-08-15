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washington

Oroszország magyarázatot vár Washingtontól

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a helyzet súlyos károkat okoz az érintett országok és Moszkva kapcsolatában is.
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washingtonkijevorosz

„Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat – jelentette ki Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjában, amelyet a Gazeta.ru is idézett.

Súlyos üzenetet küldött Moszkva, Washington is beleremeghet A képen: Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: SERGEY FADEICHEV / POOL
Súlyos üzenetet küldött Moszkva, Washington is beleremeghet A képen: Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: SERGEY FADEICHEV / POOL
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A múlt héten az Egyesült Államok Kongresszusa olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyekből kiderült, hogy feltételezhetően amerikai fegyverrendszereket adhatnak át Kijevnek a törökországi készletekből.

A lista egyebek mellett 12 MLRS sorozatvető-rendszer indítóberendezését és 70 ATACMS ballisztikus rakétát tartalmaz.

A dokumentumok szerint Törökország hivatalosan hadseregének korszerűsítésére törekszik, és ennek keretében megszabadulna az lecserélendő fegyverrendszerektől. Ezeket magánvállalatokon keresztül tervezik átadni: a török MKE, ASFAT és ARCA Savunma, a bolgár VTIC International Ltd., valamint az amerikai Pansophico és Patriot Defense Group vállalaton keresztül .

A dokumentum megvitatására két hét áll rendelkezésre, a Képviselőház és a Szenátus azonban nyári szüneten van. Ugyanakkor külön szavazásra nincs szükség: a dokumentum automatikusan hatályba lép, amennyiben a két kamara nem fogad el közös határozatot a blokkolásáról

– írta az MTI az orosz RIA Novosty hírportálra hivatkozva.

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