„Ezzel az Egyesült Királyság a véres bűncselekmények és terrortámadások bűntársaként és tettestársaként jár el, London cselekedeteinek elkerülhetetlenül következményei lesznek, amelyekért felelnie kell” – írta közleményében Oroszország londoni nagykövetsége.
A BBC által idézett dokumentumban hozzátették: minél mélyebb a szigetország konfliktusba való beavatkozása, „annál nagyobb árat fog fizetni”.
Válaszul a brit Védelmi Minisztérium szóvivője a portálnak kijelentette, hogy Nagy-Britannia „vállvetve” áll Ukrajna mellett.
Oroszországnak nem lehet kétsége afelől, hogy kormányunk eltökélt szándéka az orosz agresszió elleni fellépés, akár Ukrajnában, akár az Egyesült Királyság és szövetségeseink ellen
– mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság „elkötelezett amellett, hogy biztosítsa azokat a felszereléseket, amelyekre Ukrajnának szüksége van, hogy megvédje magát Vlagyimir Putyin orosz elnök inváziója ellen”.
A két különálló brit vállalat által gyártott drónokat Oroszország területén széles körben és sikeresen vetették be katonai és ipari célpontok ellen, többek között finomítók és az online kiskereskedő Wildberries raktárai ellen.
Ukrajna többször is támadást indított az orosz Amazonként ismert vállalat ellen, és az ukránok állítása szerint a Wildberries tíz legnagyobb logisztikai központjából hetet működésképtelenné tettek.
Egy katonai forrás megerősítette a BBC-nek, hogy brit drónokat használtak a támadások során, amelyek állítólag több mint 35 milliárd font gazdasági kárt okoztak. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is kijelentette, hogy brit alkatrészeket és konfigurációkat tartalmazó drónokat használtak orosz területek támadására, többek között egy üzemanyag-tároló elleni támadásra is a rosztovi régióban.
Drónok csaptak le az orosz fővárosra
Hétfő este és hajnali öt között 620 pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros körzetében semmisítettek meg. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása.
A bogorodszki körzetben dróntalálat érte a Wildberries webáruház raktárát. A támadás során keletkezett tüzet lokalizálták. A vállalat közleményében azt írta, hogy egy logisztikai komplexum „kisebb károkat szenvedett” a támadás során.