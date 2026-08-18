Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
moszkva

Üzentek az oroszok: „Ennek következménye lesz”

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyes jelentések szerint Kijev brit drónokat használ az orosz területeken végrehajtott támadásokhoz. Ennek kapcsán Oroszország azzal vádolta az Egyesült Királyságot, hogy a szigetország „az ukrajnai a válság eszkalációja mellett döntött”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
moszkvaegyesült királyságoroszország

„Ezzel az Egyesült Királyság a véres bűncselekmények és terrortámadások bűntársaként és tettestársaként jár el, London cselekedeteinek elkerülhetetlenül következményei lesznek, amelyekért felelnie kell” – írta közleményében Oroszország londoni nagykövetsége.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL
RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-ATTACK
RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT-ATTACK
Ukrainian drone attack on Moscow
A cég internetes oldalán akínálatban katonai felszerelések, köztük drónalkatrészek és testpáncélok is megjelennek, így nem véletlenül kerültek célkeresztbe.
A vállalat árukészleteinek és raktárkapacitásának csökkentésével az ukránok könnyen megzavarhatják az orosz ellátási láncokat
Ukrainian drone attack near Moscow
Ukrainian drone attack near Moscow
Galéria: Lecsaptak az ukránok: 400 drón jutott át az orosz légvédelmen
Fotó: AFP
1/7
A háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az ukrán hadsereg a hétvégn Moszkva ellen. A támadássorozatban találat érte az orosz online kiskereskedelmi óriás, a Wildberries egyik logisztikai központját is.

 

A BBC által idézett dokumentumban hozzátették: minél mélyebb a szigetország konfliktusba való beavatkozása, „annál nagyobb árat fog fizetni”.

Válaszul a brit Védelmi Minisztérium szóvivője a portálnak kijelentette, hogy Nagy-Britannia „vállvetve” áll Ukrajna mellett.

Oroszországnak nem lehet kétsége afelől, hogy kormányunk eltökélt szándéka az orosz agresszió elleni fellépés, akár Ukrajnában, akár az Egyesült Királyság és szövetségeseink ellen

– mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság „elkötelezett amellett, hogy biztosítsa azokat a felszereléseket, amelyekre Ukrajnának szüksége van, hogy megvédje magát Vlagyimir Putyin orosz elnök inváziója ellen”.

A két különálló brit vállalat által gyártott drónokat Oroszország területén széles körben és sikeresen vetették be katonai és ipari célpontok ellen, többek között finomítók és az online kiskereskedő Wildberries raktárai ellen.

Ukrajna többször is támadást indított az orosz Amazonként ismert vállalat ellen, és az ukránok állítása szerint a Wildberries tíz legnagyobb logisztikai központjából hetet működésképtelenné tettek. 

Egy katonai forrás megerősítette a BBC-nek, hogy brit drónokat használtak a támadások során, amelyek állítólag több mint 35 milliárd font gazdasági kárt okoztak. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is kijelentette, hogy brit alkatrészeket és konfigurációkat tartalmazó drónokat használtak orosz területek támadására, többek között egy üzemanyag-tároló elleni támadásra is a rosztovi régióban.

Dróneső zúdult Moszkvára – videón a támadás

Drónok csaptak le az orosz fővárosra 

Hétfő este és hajnali öt között 620 pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros körzetében semmisítettek meg. A TASZSZ hírügynökség szerint ez volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása.

A bogorodszki körzetben dróntalálat érte a Wildberries webáruház raktárát. A támadás során keletkezett tüzet lokalizálták. A vállalat közleményében azt írta, hogy egy logisztikai komplexum „kisebb károkat szenvedett” a támadás során. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!