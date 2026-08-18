Üzentek az oroszok: „Ennek következménye lesz”

A BBC által idézett dokumentumban hozzátették: minél mélyebb a szigetország konfliktusba való beavatkozása, „annál nagyobb árat fog fizetni”.

❌ Reports that the Kiev regime is using British drones to carry out strikes deep inside Russian territory confirm that London is deliberately opting for an escalation of the Ukraine crisis, while hypocritically professing a desire for peace.https://t.co/zf9yJN1rWN pic.twitter.com/FjQMy1OzN2 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) August 17, 2026

Válaszul a brit Védelmi Minisztérium szóvivője a portálnak kijelentette, hogy Nagy-Britannia „vállvetve” áll Ukrajna mellett.

Oroszországnak nem lehet kétsége afelől, hogy kormányunk eltökélt szándéka az orosz agresszió elleni fellépés, akár Ukrajnában, akár az Egyesült Királyság és szövetségeseink ellen

– mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság „elkötelezett amellett, hogy biztosítsa azokat a felszereléseket, amelyekre Ukrajnának szüksége van, hogy megvédje magát Vlagyimir Putyin orosz elnök inváziója ellen”.

BREAKING: Russia's embassy to the UK has warned of 'consequences' after reports that British drones have been used to strike targets on Russia's mainland for the first time. pic.twitter.com/AWtEgylPoW — Sky News (@SkyNews) August 17, 2026

A két különálló brit vállalat által gyártott drónokat Oroszország területén széles körben és sikeresen vetették be katonai és ipari célpontok ellen, többek között finomítók és az online kiskereskedő Wildberries raktárai ellen.

Ukrajna többször is támadást indított az orosz Amazonként ismert vállalat ellen, és az ukránok állítása szerint a Wildberries tíz legnagyobb logisztikai központjából hetet működésképtelenné tettek.