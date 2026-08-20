Az ukrán állami katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a csütörtöki, nagyszabású támadás során lakóépületek és raktárak is találatot kaptak. Több épület részben vagy teljesen összeomlott, ezért a mentőalakulatok továbbra is az esetleges túlélők után kutatnak a romok alatt.

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen, legalább öten meghaltak (Illusztráció)

Fotó: EVGEN KOTENKO / AFP

A mentőknek már sikerült egy embert élve kimenteniük a törmelék alól.

Gyermekkórház is megrongálódott

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint az éjszakai támadásban egy gyermekkórház is megsérült. Az épület ablakai betörtek, a környéken pedig több autó is kigyulladt.

Rakétatalálat érte a Kijev délnyugati részén fekvő Szolomjanszkij kerület egyik ipari létesítményét is.

A Kijevi területen található Brovari járásban egy férfi meghalt, egy másik ember pedig megsérült a támadásban – közölte a regionális közigazgatás.

A hatóságok már az éjszaka folyamán arra figyelmeztették a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyre. Az ukrán légierő később újabb légiriadókat rendelt el.

A támadás az energiahálózatot is érintette: a rakétacsapások következtében több ezer ingatlan maradt áram nélkül Kijev térségében. A szakemberek megkezdték a megrongálódott hálózat helyreállítását.

Szinte minden éjjel támadás éri Kijevet

Kijevet az elmúlt hetekben szinte minden éjszaka orosz drón- és rakétatámadás érte. Egyes támadásoknak több tucat halálos áldozata és számos sérültje volt.

A háború ugyanakkor Oroszország területét is egyre gyakrabban érinti. Ukrajna rakéta- és dróntámadásokkal próbál nyomást gyakorolni Moszkvára, miközben folytatódnak a háború lezárásáról szóló diplomáciai erőfeszítések.

Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. A háború kezdete óta az orosz hadsereg Ukrajna területének mintegy egyötödét vonta ellenőrzése alá, elsősorban az ország keleti és déli térségeiben.