Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen

Sport

Szoboszlai nagyot nyerhet Szalah távozásával, de három sztár is keresztbe tehet neki

támadás

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Éjszaka újabb súlyos orosz támadás érte az ukrán fővárost és Kijev környékét. Oroszország rakétákkal csapott le több célpontra, a támadásban legalább öten meghaltak, és legalább 23 ember megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadásukrajnakijev

Az ukrán állami katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a csütörtöki, nagyszabású támadás során lakóépületek és raktárak is találatot kaptak. Több épület részben vagy teljesen összeomlott, ezért a mentőalakulatok továbbra is az esetleges túlélők után kutatnak a romok alatt.

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen, legalább öten meghaltak
Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen, legalább öten meghaltak (Illusztráció)
Fotó: EVGEN KOTENKO / AFP

A mentőknek már sikerült egy embert élve kimenteniük a törmelék alól.

Gyermekkórház is megrongálódott

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint az éjszakai támadásban egy gyermekkórház is megsérült. Az épület ablakai betörtek, a környéken pedig több autó is kigyulladt.

Rakétatalálat érte a Kijev délnyugati részén fekvő Szolomjanszkij kerület egyik ipari létesítményét is.

A Kijevi területen található Brovari járásban egy férfi meghalt, egy másik ember pedig megsérült a támadásban – közölte a regionális közigazgatás.

A hatóságok már az éjszaka folyamán arra figyelmeztették a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyre. Az ukrán légierő később újabb légiriadókat rendelt el.

A támadás az energiahálózatot is érintette: a rakétacsapások következtében több ezer ingatlan maradt áram nélkül Kijev térségében. A szakemberek megkezdték a megrongálódott hálózat helyreállítását.

Szinte minden éjjel támadás éri Kijevet

Kijevet az elmúlt hetekben szinte minden éjszaka orosz drón- és rakétatámadás érte. Egyes támadásoknak több tucat halálos áldozata és számos sérültje volt.

A háború ugyanakkor Oroszország területét is egyre gyakrabban érinti. Ukrajna rakéta- és dróntámadásokkal próbál nyomást gyakorolni Moszkvára, miközben folytatódnak a háború lezárásáról szóló diplomáciai erőfeszítések.

Oroszország 2022 februárjában indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen. A háború kezdete óta az orosz hadsereg Ukrajna területének mintegy egyötödét vonta ellenőrzése alá, elsősorban az ország keleti és déli térségeiben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!