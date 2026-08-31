Oroszország ismét több régiót támadt, az ukránok Belgorod megyében csaptak le

Moszkva és Kijev kölcsönösen csapásokat mért egymásra az éjszaka folyamán, Ukrajna ismét egy logisztikai központot támadott, ezúttal Belgorod megyében. Oroszország eközben több ukrán régióban is támadásokat hajtott végre amely során a hatóságok közlése szerint több civil is megsérült, ketten súlyosabban.

Oroszország és Ukrajna is támadt az éjjel, Kijev ezúttal is egy logisztikai központot vett célba

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Jekatyerinburgot, az uráli Szverdlovszk megye központját hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte, minek következtében egy logisztikai központban és lakóházakban károk keletkeztek. Az orosz hatóságok közlése szerint a támadásban egy lakóházban is kár keletkezett. A jelentések szerint az ukrán akcióban legalább huszonketten megsérültek hárman pedig meghaltak. Az orosz védelmi tárca szerint a légvédelem az éjjel 239 repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le 15 régió és a Fekete-tenger felett.

Eközben Oroszország is csapásokat hajtott végre, amelyek során több civil is megsebesült, valamint lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban.

A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban négy ember megsebesült, amikor hétfőn hajnalban légibomba talált el egy többszintes lakóházat, az épület egyik lépcsőháza megsemmisült. Szintén dróntalálat érte a dél-ukrajnai Herszon egyik egészségügyi intézményét is, két dolgozó megsebesült, állapotuk a közlés szerint közepesen súlyos. A legsúlyosabb támadásokat azonban Dnyipropetrovszk megyéből jelentették, ahol az éjszaka folyamán több mint 10 alkalommal drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg. Egy civil megsebesült, emellett pedig lakóházak, iparvállalatok és gazdasági épületek rongálódtak meg.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg egy irányított légirakétával, valamint 121 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra.

Hétfőn egyébként megszólalt a Roszatom vezérigazgatója Alekszej Lihacsov is, aki aggodalmának adott hangot a az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű kapcsán, miután 11 napja nem biztosított az erőmű külső energiaellátása. Lihacsov reményét fejezte ki, hogy hamarosan sikerül egy lokális tűzszünetet elrendelni, amíg helyre nem állítják az áramellátást. Az orosz állami vállalat vezetője egyúttal megvádolta Ukrajnát, hogy mindent elkövet azért, hogy az erőmű helyzetét tovább eszkalálja.