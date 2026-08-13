Terroristának nevezte a palesztinokat blokád alatt tartó zsidó telepeseket az amerikai nagykövet

A Fehér Ház, valamint az amerikai kormányzat és a Kongresszus illetékesei magyarázatot kértek Izraeltől arra, hogy miként engedhették meg izraeli telepeseknek, hogy öt napon át blokád alatt tartsanak egy palesztin házat, amely egy amerikai állampolgár tulajdonában van a ciszjordániai Kuszra faluban.
Az Egyesült Államok izraeli nagykövete, Mike Huckabee csütörtök reggel az X közösségi oldalon azt írta, hogy a jeruzsálemi amerikai nagykövetség aktívan részt vesz az események kezelésében.
Az izraeli hadsereg és a rendőrség a kérésünkre érkezett, hogy eltávolítsa az izraeli terroristákat
– írta Mike Huckabee, és visszataszítónak, szörnyű terrorcselekménynek nevezte a palesztin család megfélemlítését és zaklatását.
Az Egyesült Államokban súlyos kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy anarchia uralkodik-e Izraelben, illetve hogyan lehetséges, hogy a hadsereg nem akadályozza meg a palesztinok bántalmazását.
Élelemhez sem jutnak az ott rekedt palesztin lakók
Az egyik Kuszrában körbezárt ház tulajdonosa, Louis Abu Ridi az Egyesült Államokban, Ohióban él. A Ynet izraeli hírportálnak elmondta, hogy amióta a háza közelében létrehozták az előretolt telepet, a helyszínen élő testvére és családja el van zárva a falutól. A telepesek újra és újra elzárják a házak víz- és áramellátását, használhatatlanná teszik a hozzájuk vezető utakat, ezért az ott rekedt lakók élelemhez sem tudnak hozzájutni.
Abu Ridi 2014-ben vásárolta meg a Kuszra külterületén fekvő földet, majd házat épített rajta, amelyben családjával évente néhány hónapot töltött.
Idén már nem érkezett meg, miután a telepesek többször megverték a testvérét és a fiait.
Az eseményeket biztonsági kamerákon keresztül követi.
Állítása szerint felvette a kapcsolatot Marcy Kaptur amerikai kongresszusi képviselő hivatalával, felvételeket adott át külföldi sajtóorgánumoknak, és arról is értesült, hogy amerikai részről is foglalkoznak az üggyel. Szerinte az ügy már inkább diplomáciai, mint személyes kérdéssé vált.
A telepesek szabadon járkálnak a házak körül, most már az ajtókon kopogtatnak. Nincs vizünk és alig van élelmünk, és nem tudjuk elhagyni a házat. Az egész világhoz könyörgünk, hogy segítsenek kikerülni ebből a helyzetből
- nyilatkozta az egyik érintett család a Háárec című lapnak.
Az izraeli hadsereg szerdán eltávolította a palesztinok házai mellett felállított telepes-sátrakat, a szélsőséges telepesek azonban a katonák távozása után visszatértek, és továbbra is blokád alatt tartják a környéken élő palesztin családok házait. Az utakat felásták és nagy kövekkel torlaszolták el, miközben őrséget állítanak rajtuk, hogy megakadályozzák a palesztinok közlekedését.
Szerdán a telepesek összecsaptak a katonaság és a határőrség erőivel
A biztonsági erők eltávolították a sátrakat, a helyszínről készült felvételeken azonban az látható, hogy a telepesek az időközben odaszállított kanapékon és matracokon ülnek, immár sátor nélkül.
A telepesek blokádja ötödik napja tart a palesztin családok házai körül. Ejal Zamir vezérkari főnök utasította a hadsereget, hogy akadályozza meg a súlyos események folytatódását, és erősítse meg a térséget egy további reguláris gyalogos zászlóaljjal. Az izraeli erők azonban jelenleg sem tartózkodnak folyamatosan a helyszínen.
Izrael nem tágít, a Hamász teljes felszámolása a cél
Donald Trump nemrégiben személyesen egyeztetett az izraeli miniszterelnökkel Washingtonban. Benjamin Netanjahu a kölcsönös bizalom ellenére azonban jelezte, hogy Izrael nem egyezik bele Trump 15 pontos béketervébe, hadműveleteit pedig addig folytatja, ameddig a Hamászt teljesen fel nem számolják.