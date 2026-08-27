Nagyon rossz hírt kapott Európa, aggódhat a NATO

Az amerikai hadsereg „szuperkritikus” Patriot-rakéta-hiánnyal küzd Európában – írja az Associated Press a Pentagon és a NATO névtelenséget kérő forrásaira hivatkozva.

Patriot: súlyos rakétahiány alakult ki Európában az iráni háború miatt

Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A hiányt a források szerint nagyrészt a közel-keleti háború okozza. Az Egyesült Államok ugyanis jelentős mennyiségű légvédelmi rakétát használ fel a térségben, miközben a gyártás nem képes olyan gyorsan pótolni a készleteket, hogy az európai igényeket is megfelelően fedezze.

A helyzet azért különösen aggasztó, mert egy esetleges orosz támadás esetén az európai NATO-tagállamok védelme jelentős részben a rendelkezésre álló légvédelmi rendszerektől függ.

Egy európai amerikai védelmi minisztériumi tisztviselő szerint ha az orosz erők rakétacsapásokat indítanának, az európai országok könnyen Ukrajnához hasonló helyzetben találhatnák magukat.

Egy elhúzódó orosz támadást nem tudna kivédeni az Egyesült Államok

Az amerikai tisztviselő szerint az Egyesült Államok hadseregének „biztosan” nincs elegendő Patriot-rakétája ahhoz, hogy egy hosszabb ideig tartó, intenzív támadást visszaverjen.

A helyzet még egyetlen támadás esetén sem megnyugtató: a forrás szerint az amerikai haderő képessége egyetlen csapás vagy akár egy eltévedt orosz rakéta kivédésére is „nagyon korlátozott”.

A Patriot-rendszerek hiánya így nemcsak Ukrajna, hanem Európa biztonsága szempontjából is komoly problémát jelenthet. Egy esetleges konfliktusban ugyanis a légvédelem kulcsszerepet játszana az infrastruktúra, a katonai létesítmények és a nagyvárosok védelmében.

A mostani helyzet különösen érdekes annak fényében, hogy a NATO korábban már figyelmeztetett egy esetleges orosz támadás veszélyére.

Februárban egy európai hírszerzési tisztviselő azt mondta, hogy Oroszország idén vagy jövőre még nem lenne képes nyílt konfliktust kezdeni a szövetséggel. Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 júniusában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy Moszkva öt éven belül készen állhat egy támadásra.

Az európai légvédelem hiányosságai ezért egyre nagyobb figyelmet kaphatnak, különösen akkor, ha az Egyesült Államoknak a közel-keleti háború miatt továbbra is jelentős mennyiségű Patriot-rakétát kell felhasználnia.