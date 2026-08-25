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Egyesült Államok

Pete Hegseth szerint ha kell, ismét lesznek csapások

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az amerikai hadügyminiszter nemrég egy hadiipari üzemet látogatott meg ahol az iráni helyzetről is beszélt. Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros biztonságos, azonban ha Irán valamivel próbálkozik, akkor katonai válaszlépésekre számíthat.
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Egyesült ÁllamokPete HegsethIrán

Az amerikai hadügyminiszter megerősítette az amerikai elnök, Donald Trump korábbi kijelentéseit, amely szerint a Hormuzi-szoros biztonsága garantált. Pete Hegseth ugyanakkor jelezte, hogy ha Irán zűrzavart akar kelteni, válaszolni fognak.

Pete Hegseth nem zárta ki az újabb csapások lehetőségét Irán ellen
Pete Hegseth nem zárta ki az újabb csapások lehetőségét Irán ellen 
Fotó: DANIEL GONZALEZ / ANADOLU

Az amerikai hadügyminiszter Scott Bessent pénzügyminiszterrel látogatott meg egy hadiipari üzemet Wisconsin államban. Hegseth a látogatás során bővebben is beszélt az iráni helyzetről, miután Donald Trump nemrég bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladás biztosított. Bessent jelenléte azonban nem volt véletlen a látogatáson. 

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere hétfőn ugyanis átfogó, minden eddiginél súlyosabb szankciós csomagot jelentett be Irán ellen, a világ országainak pedig egyértelmű figyelmeztetést küldött: minden üzleti kapcsolatot meg kell szakítaniuk az iszlám országgal. 

Trump a lépést korábban gazdasági D-nap néven emlegette, ami elvágja Iránt a globális kereskedelemtől. Bessent azonban jelezte, hogy Irán kereskedelmi partnerei ellen egyelőre nem vezetnek be szankciókat, azonban előbb utóbb mindenkinek választania kell majd. „Miért akarnám összeomlasztani a globális kereskedelmi rendszert?” – tette fel a költői kérdés Bessnet az okokat firtató kérdések kapcsán. 

Hegseth egyébként maga is megerősítette, hogy az Egyesült Államok kormányának álláspontja szerint Irán számára most a gazdasági szankciók a legfájdalmasabbak. Ennek ellenére azonban a hadügyminiszter nem zárta ki a további katonai csapásokat. 

„Semmiképpen nem zárjuk ki előre a katonai csapást sem a Hormuzi-szorosban, sem másutt Iránnal szemben" – fogalmazott Hegseth, aki azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok hadereje jelenleg képes védelmet nyújtani a Hormuzi-szoroson keresztül folyó hajók számára, de ha Irán „zűrzavart próbál kelteni”, akkor katonai erővel szembesül.

 

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