Pete Hegseth szerint ha kell, ismét lesznek csapások

Az amerikai hadügyminiszter megerősítette az amerikai elnök, Donald Trump korábbi kijelentéseit, amely szerint a Hormuzi-szoros biztonsága garantált. Pete Hegseth ugyanakkor jelezte, hogy ha Irán zűrzavart akar kelteni, válaszolni fognak.

Pete Hegseth nem zárta ki az újabb csapások lehetőségét Irán ellen

Fotó: DANIEL GONZALEZ / ANADOLU

Az amerikai hadügyminiszter Scott Bessent pénzügyminiszterrel látogatott meg egy hadiipari üzemet Wisconsin államban. Hegseth a látogatás során bővebben is beszélt az iráni helyzetről, miután Donald Trump nemrég bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladás biztosított. Bessent jelenléte azonban nem volt véletlen a látogatáson.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere hétfőn ugyanis átfogó, minden eddiginél súlyosabb szankciós csomagot jelentett be Irán ellen, a világ országainak pedig egyértelmű figyelmeztetést küldött: minden üzleti kapcsolatot meg kell szakítaniuk az iszlám országgal.

Trump a lépést korábban gazdasági D-nap néven emlegette, ami elvágja Iránt a globális kereskedelemtől. Bessent azonban jelezte, hogy Irán kereskedelmi partnerei ellen egyelőre nem vezetnek be szankciókat, azonban előbb utóbb mindenkinek választania kell majd. „Miért akarnám összeomlasztani a globális kereskedelmi rendszert?” – tette fel a költői kérdés Bessnet az okokat firtató kérdések kapcsán.

Hegseth egyébként maga is megerősítette, hogy az Egyesült Államok kormányának álláspontja szerint Irán számára most a gazdasági szankciók a legfájdalmasabbak. Ennek ellenére azonban a hadügyminiszter nem zárta ki a további katonai csapásokat.

„Semmiképpen nem zárjuk ki előre a katonai csapást sem a Hormuzi-szorosban, sem másutt Iránnal szemben" – fogalmazott Hegseth, aki azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok hadereje jelenleg képes védelmet nyújtani a Hormuzi-szoroson keresztül folyó hajók számára, de ha Irán „zűrzavart próbál kelteni”, akkor katonai erővel szembesül.